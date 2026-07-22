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‘Vengadores: Doomsday’ ya causa furor en la preventa tras mostrar su primer tráiler: agotadas las entradas para los primeros días en miles de cines

Después de ver su primer adelanto, muchos fans han decidido adquirir ya sus entradas para el estreno el próximo mes de diciembre

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Avengers: Doomsday presenta un nuevo tráiler.

El lanzamiento del primer tráiler de Vengadores: Doomsday ha desatado una ola de entusiasmo entre los seguidores del Universo Cinematográfico de Marvel. En menos de veinticuatro horas, la preventa de entradas ha reportado ingresos por 16,5 millones de dólares solo en Estados Unidos, una cifra que refleja la magnitud del fenómeno. Los boletos han estado disponibles únicamente para formatos premium en mil salas nacionales, lo que ha acentuado la rapidez con la que se han agotado las funciones para los días iniciales.

Según datos proporcionados por Marvel Studios, la mayoría de los horarios para el jueves 17 y viernes 18 de diciembre ya se han quedado prácticamente sin disponibilidad, lo que ha llevado a las cadenas de cines a incorporar más funciones de cara a Navidad y los días posteriores. La estrategia de habilitar la preventa junto con la aparición del primer adelanto oficial ha generado una demanda inusual incluso para los estándares del MCU. El propio estudio ha confirmado que la venta anticipada, limitada a formatos premium, ha superado ampliamente las expectativas iniciales.

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El primer día de preventa de Vengadores: Doomsday se ha traducido en entradas prácticamente agotadas para los estrenos en los formatos más demandados, incluso sin incluir funciones en Imax. De acuerdo con fuentes de la industria, la cifra de 16,5 millones de dólares en ventas anticipadas ha representado el doble de lo alcanzado en igual lapso por Deadpool & Wolverine en 2024, cuya preventa ha abarcado todas las salas y formatos. El furor se ha hecho evidente desde el momento en que las entradas han salido a la venta, coincidiendo con la publicación del tráiler. Los principales complejos han informado de filas virtuales y sistemas de reserva saturados en cuestión de minutos, confirmando la expectativa generada en torno a la película.

La preventa inicial se ha limitado a mil salas nacionales especializadas en formatos premium, un segmento que ha ganado protagonismo en los lanzamientos recientes del género de superhéroes. La película, sin embargo, llegará a más de cuatro mil pantallas en Norteamérica durante su primer fin de semana, lo que anticipa un volumen significativo de espectadores y ventas. Ante la alta demanda, los exhibidores han decidido sumar nuevas funciones para los días festivos y extender la disponibilidad en semanas posteriores al estreno. Según han informado fuentes ligadas a la distribución, varios complejos han programado funciones matutinas, nocturnas y especiales para grupos numerosos, previendo una afluencia masiva.

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Avengers: Doomsday (Captura de tráiler oficial)
Avengers: Doomsday (Captura de tráiler oficial)

Sin IMAX pero con Infinity Vision

Un dato relevante es que Vengadores: Doomsday no ha contado con salas Imax en su estreno, ya que Dune: Part III ha ocupado en exclusiva ese circuito durante tres semanas a partir del mismo día de lanzamiento. Esta limitación ha llevado a Marvel Studios y Disney a promocionar el sello “Infinity Vision”, una certificación que garantiza elevados estándares técnicos en proyección y sonido, aunque no se trata de una tecnología nueva sino de un reconocimiento a las salas que cumplen ciertos requisitos. La preferencia del público por los formatos premium ha sido un factor clave en el éxito de la preventa, según han destacado fuentes de la industria. El estudio confía en que la experiencia mejorada en imagen y sonido compense la ausencia de Imax y mantenga el atractivo para los espectadores más exigentes.

El desempeño de ‘Vengadores: Doomsday’ en preventa no solo ha superado a Deadpool & Wolverine, sino que se ha acercado a los registros de los mayores éxitos recientes del MCU. Aunque las cifras de venta anticipada no siempre se traducen en récords de taquilla, los analistas han previsto uno de los mejores debuts del año. La última reunión completa de los héroes de Marvel en Avengers: Endgame ha logrado la mayor apertura de la historia en 2019, con 357 millones de dólares en Estados Unidos y 1.200 millones a nivel global. Desde entonces, solo eventos como Spider-Man: No Way Home (1.900 millones globales) y Deadpool & Wolverine (1.300 millones) han logrado acercarse a esos números.

La coincidencia del estreno de Vengadores: Doomsday con Dune: Parte Tres —bautizada como “Dunesday” por la prensa especializada— ha anticipado uno de los fines de semana más intensos para la industria cinematográfica, con posibilidades de alcanzar cifras históricas de recaudación conjunta. La película, dirigida por Joe y Anthony Russo, constituye la trigésima novena entrega del MCU. El reparto ha reunido a figuras como Robert Downey Jr. (en el rol de Doctor Doom), Chris Evans, Chris Hemsworth, Paul Rudd, Anthony Mackie, Florence Pugh, Patrick Stewart, Pedro Pascal, Ian McKellen, Letitia Wright y Channing Tatum. La sinopsis oficial ha sugerido que “héroes queridos de tres universos distintos se enfrentarán a una amenaza existencial sin precedentes”. El estudio ya ha confirmado una secuela: Avengers: Secret Wars, programada para 2027.

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