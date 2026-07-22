Las revistas del corazón esta semana: la victoria de la selección española en el Mundial de fútbol tiñe de rojo el kiosco

Las revistas del corazón esta semana.

El rojo se ha convertido en el color estrella de la semana tras la victoria de la selección masculina de fútbol en el Mundial de fútbol, donde gracias a un gol de Ferran Torres La Roja se convirtió en campeona del mundo tras vencer a Argentina. Tan importante y simbólico es este triunfo que las cuatro cabeceras le han cedido parte de su portada -en proporciones diferentes- a este hito del deporte español.

Sin embargo, no es el único tema del que se habla estos días. Muy llamativa es la exclusiva de Lecturas, que muestra un amplio reportaje de las vacaciones de la cantante Aitana con su novio Plex, el youtuber. Ambos han alquilado un yate de lujo en el que están disfrutando del mar y el buen tiempo en mutua compañía.

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‘Semana’

Portada de la revista Semana

Semana también abre con la victoria de España, mostrando imágenes de la celebración y destacando el dominio del equipo frente a la Argentina de Messi.

La gran exclusiva del número es la nueva pareja que nadie esperaba:Carolina Yuste y Héctor Bellerín.La actriz y el futbolista del Betis se han convertido en el romance sorpresa del verano, según revela la revista.

‘Lecturas’

Portada de la revista Lecturas

Lecturas dedica un amplio reportaje al partido contra Argentina, la celebración posterior, la visita del equipo a la Zarzuela y el recorrido por las calles de Madrid. Un resumen visual de una cita que ya es historia.

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Además, la revista muestra la escapada de Lolita y Rosario Flores a la costa gaditana. Tras meses de compromisos profesionales, las hermanas han encontrado en el mar el descanso perfecto. Relajadas, cómplices y muy unidas, las imágenes reflejan el vínculo familiar que siempre las ha caracterizado.

‘Diez Minutos’

Portada de la revista Diez Minutos

Diez Minutos trae una exclusiva muy buscada: Aitana y Plex, juntos en Ibiza, disfrutando de una jornada de sol y mar.La pareja, que celebró su primer aniversario en marzo, se ha reencontrado en la isla después de semanas de compromisos profesionales. Las imágenes muestran a la cantante y al influencer relajados, cariñosos y cómplices, viviendo un verano de ensueño antes de que Aitana actúe en la celebración del Mundial de Fútbol 2026.

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La revista también dedica espacio a la selección española y a cómo ha vivido la familia real esta victoria mundialista.

‘¡HOLA!’

Portada de la revista ¡HOLA!

a revista ¡Hola! dedica su portada a la selección española, flamante campeona del mundo tras vencer a Argentina. El número incluye las mejores fotografías del torneo, los momentos más emotivos y las anécdotas que han marcado esta segunda estrella, 16 años después de la primera.

Pero la revista no se queda ahí. Entre sus exclusivas destaca la primera aparición de Fernando Alonso y Melissa Jiménez con su hijo Leonard, nacido el pasado 25 de marzo. Es el primer verano del piloto como padre, y las imágenes muestran una faceta inédita de Alonso: relajado, cariñoso y completamente volcado en su pequeño.

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También vemos a Rafa Nadal y Mery Perelló inaugurando el verano en el Mediterráneo, y a Andrea Casiraghi y Tatiana Santo Domingo disfrutando de unos días en Ibiza, su refugio habitual.

La revista incluye además una escapada playera de Rosario, convertida en “superabuela”, jugando también con sus sobrinos en la orilla del mar. Y entrevistas con Nicky Hilton, Paz Vega, Leonor Watling, Silvia Abascal, Paula Suárez-Valdés —la hija desconocida de Begoña Villacís— y Isabel Allende, que repasa su vida y su obra.