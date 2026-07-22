El incendio en La Mierla (Guadalajara) amenaza con convertirse en el peor de la historia de España, con 32.000 hectáreas arrasadas

Efectivos de la Unidad Militar de Emergencias (UME) trabajan en el incendio de La Mierla. (EFE/Nacho Izquierdo)

La emergencia por el incendio forestal declarado en La Mierla (Guadalajara) continúa activada. Con el fuego todavía sin estar estabilizado ni controlado, las llamas avanzan afectando cada vez a más territorio, aunque las labores de extinción están permitiendo frenar su avance y pasar al ataque en algunos flancos.

Se estima que la superficie afectada llega ya a las 32.000 hectáreas en la Sierra Norte de la provincia después de estar más de seis días ardiendo. Se convierte así en uno de los peores incendios forestales de España en cuanto a terreno calcinado y amenaza todavía con alcanzar el primer puesto.

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Ya ha superado, por tanto, la cifra de Minas de Riotinto (Huelva), donde se quemaron en 2004 más de 29.000 hectáreas. De hecho, los municipios del Berrocal (Huelva) y El Madroño (Sevilla), consideramos como “la zona cero”, perdieron un 80 % y un 70 % de su superficie forestal respectivamente. También muy graves fueron los dos grandes incendios forestales de 2022 en la Sierra de la Culebra (Zamora), que tuvieron zonas parcialmente solapadas.

En cuanto a superficie afectada, los peores de la historia de España se ubican en el catastrófico año de 2025: el fuego en Gestoso (León, aunque se extendió a Ourense), donde ardieron aproximadamente 45.000 hectáreas, y el de Uña de Quintana (Zamora), con unas 40.000.

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El incendio de La Mierla saltando a El Ordial y subiendo hasta el pico Alto Rey el pasado domingo 19 de julio (Cedido)

Si nos centramos en Castilla-La Mancha, el de La Mierla ya es el de mayor magnitud de la comunidad autónoma, superando con creces el de Riba de Saelices, también en Guadalajara, en 2005, que afectó a unas 13.000 hectáreas y dejó 11 víctimas mortales del retén de Cogolludo (uno de ellos un bombero voluntario de Soria).

Así lo definió Emiliano García-Page, presidente de Castilla-La Mancha: “Es el más complejo de los que se han operado en los últimos años en España. Ha obligado al mayor despliegue de la historia de la región, al mayor despliegue de la UME y al mayor despliegue en conjunto de mandos aéreos”.

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Sánchez acude este miércoles al incendio de La Mierla

Este miércoles, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, visitará la zona afectada por el incendio en la Sierra Norte de Guadalajara. Acudirá a las 11.00 horas al Puesto de Mando Avanzado, ubicado en el municipio de Tamajón, donde se reunirá con los equipos que coordinan la emergencia y ofrecerá una declaración ante los medios de comunicación.

También preocupa en Guadalajara el incendio en Selas. (EFE/Nacho Izquierdo)

Con más de una treintena de poblaciones evacuadas y más de una decena confinadas, el incendio en La Mierla permanece actualmente en nivel 2. El despliegue en la zona consiguió ayer que se frenase el avance de las llamas hacia la provincia de Soria.

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Otros incendios en Guadalajara, Segovia y Teruel

Preocupa también en la provincia de Guadalajara el incendio de Selas, que también se encuentra en nivel 2 y ha afectado ya a una superficie estimada de 1.700 hectáreas. Además, se han tenido que evacuar seis núcleos urbanos: Establés, Concha, Torrubia, Tartanedo, Pardos y Aragoncillo.

Los medios de extinción trabajan, además, en Brieva (Segovia), que ha calcinado 3.000 hectáreas, y en Ejulve (Teruel). En ambos ha sido necesario llevar a cabo evacuaciones de la población.

*Con información de EFE