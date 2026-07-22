La muerte de un hombre marroquí a manos de la policía italiana desata las protestas y pone en alerta a Meloni y al gobierno de Marruecos

La detención que acabó con la vida de Abderrahim Fakir, el hombre que murió inmovilizado por la policía en Bolonia

La muerte de Abderrahim Fakir, un hombre marroquí de 42 años, durante una detención policial en Bolonia el pasado domingo, ha generado una oleada de protestas y reacciones diplomáticas entre Italia y Marruecos. El suceso, ampliamente difundido tras la publicación de un vídeo en redes sociales, ha colocado bajo el foco internacional la actuación de las fuerzas del orden italianas y ha provocado el pronunciamiento inmediato de los gobiernos de ambos países.

La primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, calificó la situación como “inaceptable” y exigió una investigación exhaustiva, mientras que el Ministerio de Asuntos Exteriores de Marruecos ya ha reclamado aclaraciones y la determinación de responsabilidades. Pero la reacción realmente importante no es la que se ha dado en los despachos. Miles de personas se han concentrado en las calles de Bolonia para expresar su indignación. La actuación de los agentes, que utilizaron espray de pimienta y maniataron a Fakir, han llevado a que figuren como investigados dos policías y cuatro sanitarios.

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Protestas en Bolonia por la muerte de Fakir

Disturbios y tensión en Bolonia

Las protestas se intensificaron en las calles, donde el sindicato policial SIULP reportó 80 agentes heridos por el lanzamiento de objetos y el uso de artefactos explosivos. El sindicato condenó estas acciones por considerarlas “conductas gravísimas que no tienen nada que ver con el ejercicio legítimo del derecho a manifestarse” y transmitió su pésame a la familia de Fakir, aunque calificó de “inaceptable que un asunto tan delicado se haya avivado de forma irresponsable”.

La embajada y el consulado marroquíes en Italia han recibido instrucciones para vigilar de cerca la evolución del caso, mientras la tensión social se mantiene elevada tanto en Bolonia como en la comunidad marroquí en Europa. Las autoridades marroquíes han reiterado su “compromiso constante con la protección de los intereses de los marroquíes residentes en el extranjero”, buscando contener la preocupación entre sus ciudadanos.

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Reacciones políticas y exigencia de responsabilidades

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Marruecos mostró su “preocupación por los acontecimientos” e instó a las autoridades italianas a llevar a cabo “una investigación exhaustiva y sin demora para esclarecer las circunstancias de esta muerte y brindar las aclaraciones necesarias sobre esta tragedia”. Además, reclamó que “se determinen las responsabilidades y se garantice la plena aplicación de las medidas y procedimientos legales pertinentes”. De esta forma, ha mostrado su preocupación, pero sin entrar en condenas más tajantes, por el momento.

La primera ministra, Giorgia Meloni, calificó la muerte de Fakir de “inaceptable” y exigió que la investigación actúe “con el máximo rigor”. Meloni defendió la labor de las fuerzas de seguridad y aseguró en redes sociales que “nada puede justificar la violencia contra los cuerpos de seguridad”. Al mismo tiempo, el alcalde de Bolonia, Matteo Lepore, ha reclamado el esclarecimiento de los hechos.

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Por su parte, desde la derecha política, la Liga y Hermanos de Italia expresaron su respaldo a la actuación policial, mientras que el vice primer ministro Matteo Salvini manifestó que “siempre estoy del lado de la Policía. Estamos esperando para comprender lo que ha pasado”. Actualmente, la investigación involucra a dos policías de la comisaría de Pontevecchio y a cuatro trabajadores sanitarios del servicio de ambulancias, mientras se mantienen abiertos los canales diplomáticos entre Italia y Marruecos, en un clima de demanda social y de transparencia.