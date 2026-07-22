El ‘plan Rufián’ sirve a Feijóo: el PP arrebataría escaños al PSOE en las elecciones generales si Vox se aparta de la lucha en dos provincias

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, y el líder de Vox, Santiago Abascal, en el Congreso de los Diputados. (Europa Press)

Las elecciones generales están a la vuelta de la esquina y los partidos políticos ya comienzan a tomar posiciones para llegar a las urnas en el mejor estado de forma. Los partidos de la izquierda a la izquierda del PSOE llevan meses inmersos en una lluvia de ideas a la espera de la fórmula que optimice su voto. Una de ellas la propuso el portavoz republicano, Gabriel Rufián, quien planteó que solo se presentase en cada provincia la formación con más opciones de voto, “en lugar de 14″ compitiendo por el mismo electorado. La fórmula Rufián pretendía sortear la ley D’Hondt, que se basa en el mayor voto relativo. En resumidas cuentas, penaliza las divisiones dentro de un mismo espacio.

A la izquierda no parece gustarle esta idea: los independentistas prefieren seguir su proyecto y los partidos estatales optar por la coalición. Sin embargo, la fórmula podría haber gustado en la derecha, donde el pastel no se reparte en 14 partidos, pero sí en dos: PP y Vox. Así lo avanzó una información del diario La Razón, que apuntó a que el PP estaría estudiando pedir a Vox, su aliado y rival natural en el bloque de la derecha, que se apartase en algunas provincias donde no consiguiesen ganar escaños. El propio presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha pedido en numerosas ocasiones a los de Santiago Abascal que aparquen sus diferencias y apuesten por lo que les une: echar a Pedro Sánchez del Gobierno.

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Y los populares son conscientes de que, como ocurrió en 2023, se enfrentarán en 2027 a un bloque de partidos en su contra, por lo que la única opción posible será que Vox y PP se vean obligados a entenderse y busquen soluciones imaginativas. En las pasadas elecciones generales de 2023, PP y Vox se dejaron alrededor de 9 escaños (y la mayoría absoluta) por no haber logrado adaptar sus votos al sistema electoral.

Un ‘lastre’ en Cataluña

¿Dónde podría ser útil esta fórmula? Siguiendo esta tesis —y suponiendo que todos los votantes de Vox, o al menos una parte, decidirían redirigir su voto hacia el PP—, podría ser útil en el caso, por ejemplo, de las provincias catalanas de Girona y Lleida, donde el voto a Vox lastró a los populares en el 23J. En Girona, el PP obtuvo un escaño tras sumar 31.042 votos, mientras que Vox, con 22.000 votos, no logró representación. Ese voto fracturado se tradujo en que los populares no pudiesen arrebatar el quinto escaño a los socialistas —o a Junts per Catalunya—, que obtuvieron dos asientos en el Congreso.

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El líder de Vox, Santiago Abascal, ha avisado este sábado al PP de que su partido tendrá la "valentía" de romper de nuevo los Gobiernos de coalición de Extremadura, Aragón y Castilla y León, como hicieron en 2024, si sus socios les ponen "zancadillas o trampas".

En el caso de la provincia de Lleida, los populares se quedaron a un puñado de papeletas de obtener representación, ya que los 23.428 votos (el 12,8%) no fueron suficientes. Vox también se quedó fuera con 22.514 votos (68%), por lo que, en el caso de unir fuerzas, los populares habrían superado incluso a Junts per Catalunya (18,6%) y Esquerra Republicana (18%). En otras provincias de España, como en Guipúzcoa —donde ni PP ni Vox consiguieron representación—, el escaso resultado de Vox (apenas 3.000 votos) no habría sido suficiente para que los populares pudiesen arrebatar un escaño.

Desde el PP no aclaran si esta idea está realmente encima de la mesa. La portavoz de los populares en el Congreso, Ester Muñoz, se limitó a contestar que no le constaba que su formación estuviese tanteando esa idea. En la calle Bambú no han esperado a que Génova se pronunciase públicamente sobre este asunto y ya han tachado el plan de “ocurrencias” que no conducen a “nada”. “¿Estas cosas del PP, quién las piensa? ¿En base a qué criterios dicen que no nos presentemos?”, se ha planteado la portavoz de Vox, Pepa Millán, quien ha invitado al PP -irónicamente- a que dé un paso a un lado.

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