Banco Santander gana 7.328 millones hasta junio en un primer semestre récord marcado por la compra de TSB

Ana Botín, presidenta del Banco Santander. (Antonio Gutiérrez / Europa Press)

Banco Santander ha registrado el mejor primer semestre de su historia este año, con un beneficio neto atribuido de 8.973 millones de euros hasta junio, un 31,3% más que en el mismo periodo de 2025, según ha comunicado este miércoles a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Detrás de esa cifra récord para la entidad hay dos factores no recurrentes especialmente relevantes: una plusvalía de 1.895 millones de euros por la venta de su filial en Polonia y 250 millones destinados a cubrir costes de reestructuración tras la adquisición de TSB en el Reino Unido, completada el 30 de abril.

Si se eliminan esas dos partidas excepcionales, el beneficio ordinario del semestre se queda en 7.328 millones de euros, recortando a un aumento del 14,9% más que un año antes. La entidad financiera con sede en Cantabria lo toma como su referencia de negocio recurrente y destaca que también supone un máximo histórico en este primer semestre. Los ingresos totales, también denominado margen bruto, han llegado a los 30.822 millones de euros, con un avance del 6,4% respecto al primer semestre de 2025. De esa cifra, los ingresos por intereses netos crecieron un 7,1%, hasta los 22.711 millones de euros.

PUBLICIDAD

El grupo ha sumado 12 millones de clientes en un año y cierra el semestre con un total de 182 millones, según el comunicado a la CNMV. Más de 4 millones de esos nuevos clientes llegaron con la incorporación de TSB, cuya compra se cerró a finales de abril. Banco Santander atribuye el crecimiento al dinamismo comercial en todos sus negocios, además del efecto directo de la integración de la mencionada entidad británica.

Balance, red y plantilla

En solo el segundo trimestre, el banco se ha anotado un beneficio neto atribuido de 3.518 millones de euros, un 2,5% más que en el mismo periodo de 2025. Sin el cargo de 250 millones por la reestructuración de TSB, el resultado trimestral habría alcanzado los 3.768 millones, un 17% más.

PUBLICIDAD

Los activos totales del grupo cerraron junio en 1,954 billones de euros, un 7,6% más que un año antes, con los préstamos a clientes en 1,08 billones (+13%) y los depósitos en 1,060 billones (+12,1%). En paralelo, la red se redujo en el mismo periodo a 6.496 oficinas (826 menos en doce meses) y la plantilla bajó en 8.399 personas, hasta los 185.279 empleados, sin contar los datos de Polonia en ninguno de los dos casos.

Los segmentos de negocio, uno a uno

España se postula como la geografía más rentable del grupo, con un beneficio de 2.534 millones de euros, un 12,2% más. Le siguen Brasil, con 1.093 millones (+9,7%), y Estados Unidos, con 989 millones (+17,9%). México ha aportado 897 millones (+13%) y Reino Unido cierra el semestre con 725 millones, un 29,5% más, cifra que ya incorpora la actividad de TSB desde el 1 de mayo.

PUBLICIDAD

La banca minorista ha sido el motor del grupo: su beneficio creció un 12,9%, hasta los 4.124 millones de euros, con ingresos de 17.135 millones. La banca corporativa e inversión aporta 1.742 millones (+18,3%) y la división de gestión patrimonial y seguros suma 1.083 millones (+19,5%).

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha incoado un procedimiento sancionador contra Banco Santander, CaixaBank, BBVA, Sabadell, Bankinter y Unicaja por una posible práctica contraria a la competencia recogida en el artículo 1 de la Ley de Defensa de la Competencia y al artículo 101 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (S/0009/26), tal y como ha precisado el regulador en un comunicado.

El segmento de pagos digitales ha multiplicado por cinco su resultado, hasta los 78 millones de euros, con ingresos de 771 millones (+20,3%). En el extremo opuesto, Openbank, que agrupa el banco digital, la financiación al consumo y el negocio de automóviles, retrocede un 20,6%, hasta los 827 millones, lastrado por provisiones en financiación de vehículos en Reino Unido y el fin de los incentivos fiscales para eléctricos en Estados Unidos.

PUBLICIDAD

Recompras de acciones y objetivos para el año

En cuanto a la remuneración al accionista, el banco ya ha ejecutado unos 9.000 millones de euros del programa de recompras comprometido de 10.000 millones para el bienio 2025-2026, tras recibir luz verde del Banco Central Europeo para una nueva recompra de aproximadamente 1.800 millones con cargo al primer semestre.

Para el cierre de 2026, la entidad reiteró su objetivo de superar los 14.101 millones de euros de beneficio. La ratio CET1 se situará entre el 12,8% y el 13% una vez completada la adquisición de Webster en Estados Unidos.