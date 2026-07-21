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Comprueba si aprobarías el examen de nacionalidad española en el que aparece Rosalía: “Una de las cantantes españolas más famosas...”

Su nombre protagoniza una de las 300 preguntas que pueden prepararse quienes aspiran a conseguir la nacionalidad española para residentes

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Rosalía entra en el examen para obtener la nacionalidad española (Imagen de Europa Press)
Rosalía entra en el examen para obtener la nacionalidad española (Imagen de Europa Press)

La importancia de Rosalía en la historia reciente de España es tal que, menos de una década después de su debut, ya forma parte del examen oficial para obtener la nacionalidad española. La cantante catalana debutó con Los Ángeles en 2017, se consagró con El mal querer (2018) y consolidó su proyección internacional con Motomami (2022) y Lux (2025). En apenas nueve años, se ha convertido en uno de los grandes referentes de la cultura española en el extranjero, a la altura de figuras como Pedro Almodóvar, Javier Bardem o Penélope Cruz.

Por ello, su impacto cultural se refleja en el nuevo manual de preparación de la prueba de conocimientos constitucionales y socioculturales de España (CCSE), elaborado por el Instituto Cervantes. El organismo cita a la autora de La Perla, junto a Luz Casal, Enrique Iglesias, Joan Manuel Serrat o Alejandro Sanz como “cantantes con gran proyección en Estados Unidos e Hispanoamérica”. “Una de las cantantes españolas más famosas actualmente es...”, plantea el cuestionario. Las tres respuestas posibles son Rosalía, Marisol y Lola Flores. La opción correcta no es más que la artista catalana, ganadora de dos premios Grammy y 12 Latin Grammy.

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Así, esta forma parte de una de las 25 preguntas que con el que el Instituto Cervantes acredita si una persona que que proviene de un país no hispanohablantes acredita el conocimiento de la Constitución y de la realidad social y cultural española. En total, la prueba la forman 25 preguntas aunque el manual de preparación reúne un banco de 300, distribuidas en cinco grandes bloques temáticos: Gobierno, legislación y participación ciudadana; derechos y deberes fundamentales; organización territorial y geografía; cultura e historia de España; y sociedad española.

La institución pública la considera un cantante con “gran proyección” internacional

Pero Rosalía es solo una de las 300 cuestiones incluidas en el manual. El banco de preguntas también pone a prueba conocimientos sobre historia, política, geografía, cultura o costumbres españolas. Estas son algunas de las que podrían aparecer el día del examen:

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  • ¿Dónde se encuentra la Alhambra? Las opciones son Sevilla, Córdoba y Granada. La respuesta correcta es Granada.
  • ¿Quién fue Clara Campoamor? El cuestionario ofrece tres posibilidades: una defensora de los derechos de la mujer, una cantante lírica o una directora de cine. La respuesta válida es la primera.
  • ¿Qué mujer pintó La verbena? Las respuestas posibles son Maruja Mallo, Carmen Maura y Clara Lago. La correcta es Maruja Mallo.
  • ¿En qué museo español puedes ver el cuadro Guernica de Picasso? La respuesta es el Museo Reina Sofía.
  • ¿Qué toman los españoles la noche del 31 de diciembre para celebrar el cambio de año? Las opciones son aceitunas, uvas o lentejas. La tradición marca las 12 uvas.
  • ¿Qué fiesta se celebra en Pamplona el 7 de julio? El aspirante debe identificar los Sanfermines.
Nacionalidad española por descendencia: requisitos necesarios para conseguirla.

La prueba no se limita a la cultura. También incluye preguntas sobre el funcionamiento del Estado y las instituciones. Por ejemplo, los candidatos deben saber que el Congreso de los Diputados está formado por 350 diputados, que el Senado es la cámara de representación territorial, que la Agencia Tributaria es el organismo encargado de recaudar impuestos o que el teléfono de información de la Administración General del Estado es el 060.

La relevancia de esta prueba queda reflejada en las cifras del propio Instituto Cervantes. Solo el año pasado, 277.222 personas se presentaron al examen CCSE para avanzar en el proceso de obtención de la nacionalidad española.

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