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Centenares de personas se preparan para un gran desnudo colectivo en Canarias por los derechos LGBTQIA+ y piden más voluntarios: “Formen parte de la obra”

Spencer Tunick, fotógrafo conocido por este tipo de propuestas, visita las islas para formar una imagen que hable de libertad, diversidad y presencia

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Desnudo colectivo en Sídney (Australia) en 2022
Desnudo colectivo en Sídney (Australia) en 2022. (Spencer Tunick)

El próximo domingo 26 de julio, la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria será escenario de una estampa tan singular como reconocible: Spencer Tunick, uno de los fotógrafos más famosos del mundo, visitará la capital insular para liderar otra de sus conocidas instalaciones con multitudes completamente desnudas. En esta ocasión, se espera que sean cientos de personas las que acudan a esta iniciativa, donde los derechos LGBTQIA+ serán protagonistas.

La instalación que Tunick prepara en Canarias se llama GRAN SPECTRUM y está presentada dentro de Culture & Business Pride 2026, festival internacional de cultura, pensamiento y diversidad celebrado en las islas. “Por primera vez, Tunick utilizará los colores de las banderas LGBTQIA+ como parte de una composición humana a gran escala, reuniendo a miembros de la comunidad LGBTQIA+, aliados y el público en general”, explican desde la organización.

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“A través de cuerpos, color y espacio público, GRAN SPECTRUM se convierte en una imagen colectiva de visibilidad, diversidad y presencia compartida: una declaración visual a favor de la igualdad, el reconocimiento y los derechos fundamentales". De este modo, en un contexto en el que los derechos del colectivo siguen siendo objeto de debate en muchos países del mundo, Tunick busca transformar la participación de todas estas personas en un acto de visibilidad que dé la vuelta al mundo.

Un grupo de personas se desnudaron frente a la Secretaría de Gobernación como parte de un proyecto del artista estadounidense Spencer Tunick

“No lo vean desde fuera, vívanlo”

Nacido en Estados Unidos en 1967 y consagrado como fotógrafo a partir de los 90 en Nueva York, Tunbick es uno de los artistas visuales más singulares del panorama contemporáneo. Si en esta ciudad fue detenido múltiples veces por sus intervenciones, su trabajo fue adquiriendo una escala cada vez mayor, desafiando los tabúes sobre la desnudez a través de la yuxtaposición entre el cuerpo y el entorno para conformar esculturas vivas.

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Entre sus instalaciones más emblemáticas destaca la realizada en el Zócalo de la Ciudad de México en 2007, donde reunió a casi 18.000 personas, marcando su mayor récord. Otras intervenciones de gran relevancia incluyen la convocatoria en la Ópera de Sídney en 2010 para apoyar la visibilidad LGBTQ+, el desnudo en el glaciar Aletsch de Suiza en 2007 sobre el cambio climático, y su acción en el Mar Muerto en 2011 para promover su conservación. Cada evento transforma la vulnerabilidad del cuerpo en un potente mensaje político, social y ambiental que ahora podría volver a darse en Gran Canaria.

Spencer Tunick - Hull, UK
Fotografía de Spencer Tunick en Hull, Reino Unido.

“Hay momentos que solo se viven una vez. Y este será uno de ellos”, celebran desde el Culture Business Pride. El festival destaca cómo cada intervención se convierte, más allá de la fotografía final, en un evento social participativo construido sobre la confianza, la igualdad y la exposición compartida. “No importa tu edad, tu cuerpo, tu identidad ni tu historia. Aquí, cada persona cuenta. Cada cuerpo formará parte de algo mucho más grande”. Desde la organización insisten en acumular el número más grande posible de participantes para la actividad del domingo. “No lo vean desde fuera”, insisten. “Vívanlo. Formen parte de la obra. Formen parte de la historia”.

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