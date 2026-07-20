Colombia

Rosalía disfrutó de la final del Mundial 2026 en Bogotá y su celebración se viralizó en redes sociales

La cantante se encontraba en Colombia como parte de su gira con la que realizó dos presentaciones en la capital, pero no pasó por alto el partido final del importante evento deportivo que dejó como ganadora a la selección española

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Rosalía se cubrió con una bandera grande de España para celebrar la victoria desde Colombia, donde tuvo dos presentaciones - crédito Rosalía / Instagram

Rosalía es una de las artistas españolas más reconocidas a nivel internacional por su estilo único y canciones que combinan diferentes géneros musicales logrando un resultado muy llamativo. Por esta razón, en su paso por Colombia llenó dos veces el Movistar Arena en Bogotá, como parte de su gira Lux Tour.

Sin embargo, un poco alejada de los grandes escenarios musicales, se ha mostrado interesada por el fútbol, con looks que la consolidan como una mujer que ama la moda y que demuestra sus pasiones con la autenticidad que la caracteriza. El domingo 19 de julio de 2026, día en el que se disputó la final de la Copa Mundial de Fútbol, pese a no estar en España decidió celebrar de una forma muy peculiar.

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La famosa publicó una serie de historias en las que se ve muy interesada por el encuentro deportivo. Sin embargo, lo que llamó la atención fue la forma en cómo vio el partido, pues lo hizo desde la comodidad de su hotel en Bogotá, en su cama y cubierta por una bandera de España.

La famosa dejó ver la incertidumbre que tenía por la final del partido - crédito Rosalía / Instagram
La famosa dejó ver la incertidumbre que tenía por la final del partido - crédito Rosalía / Instagram

Las imágenes se viralizaron rápidamente en las redes sociales, debido a que la famosa cuenta con miles de seguidores en sus diferentes plataformas digitales, que no dudaron en comentar sobre el apoyo a la selección ganadora.

Entre las reacciones por su acción se encuentran: “Por esto ganaron, omg te amo Rosalía”, “La Rosa y Shakira se comieron esta Copa del Mundo con las regalías”, “La reina de España” y “Ella fue la suerte”.

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La artista celebró desde un hotel de Bogotá la victoria - crédito Rosalía / Instagram
La artista celebró desde un hotel de Bogotá la victoria - crédito Rosalía / Instagram

Cabe mencionar que la final del Mundial 2026 incorporó por primera vez un show de medio tiempo inspirado en el formato del Super Bowl con Shakira como una de las estrellas centrales y, al final del partido, la selección de España convirtió el festejo en una puesta musical dentro del MetLife Stadium con Despechá de Rosalía como su canción oficial de celebración.

Toda la celebración se dio después de que España derrotara 1-0 a Argentina logrando levantar su segunda Copa del Mundo. El gol llegó en el minuto 106, cuando Ferran Torres marcó, lo que lo llevó a recibir un premio de las manos de Shakira por su desempeño en el partido.

La playlist oficial que sonó tras el pitazo final

Apenas terminó la final, Despechá e encabezó la música que acompañó los abrazos y la vuelta olímpica. Además, en la playlist también estaba la icónica canción Superestrella de Aitana, ¡Vamos España! de Alkai y NUEVAYoL de Bad Bunny, entre otros temas que también sonaron dentro del estadio.

La propia Rosalía reaccionó al desenlace desde redes sociales. Primero escribió: “Bravo”. Más tarde compartió una foto de Nico Williams y Lamine Yamal tendidos sobre el césped tras la consagración y agregó: “Los más mejores”.

Esta fue la camiseta personalizada que mostró Rosalía y que se llevó elogios - crédito Rosalía / Instagram
Esta fue la camiseta personalizada que mostró Rosalía y que se llevó elogios - crédito Rosalía / Instagram

El primer show de medio tiempo en una final del Mundial

La final del Mundial 2026 hizo historia al sumar un espectáculo de medio tiempo, una decisión de producción que amplió el evento hacia el terreno del entretenimiento en vivo.

El show reunió a figuras internacionales: Madonna abrió junto a Ronaldinho y Ronaldo Nazário, y la producción incluyó a BTS, Justin Bieber y Shakira. También participaron Burna Boy, Coldplay, Gustavo Dudamel, el coro PS22 y personajes de Plaza Sésamo y los Muppets.

Uno de los momentos centrales fue la interpretación de Dai Dai, la canción oficial del torneo, a cargo de Shakira junto a Burna Boy y los Triplets Ghetto Kids, que también aparecieron en el videoclip oficial del tema y que se convirtieron en uno de los iconos del himno del evento deportivo que sonaba en todos los encuentros y que se viralizó rápidamente en redes sociales.

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