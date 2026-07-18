El incendio en Orés (Zaragoza) afecta ya a más de 15.000 hectáreas: siete pueblos evacuados y cuatro en preaviso

Un helicóptero contribuye en las labores de extinción del incendio, a 16 de julio de 2026, en Cinco Villas, Zaragoza, Aragón (España). (Ramón Comet/Europa Press)

Los efectivos trabajan sin descanso para contener el incendio que desde hace varios días afecta a Orés, en la comarca de las Cinco Villas (Zaragoza). El avance del fuego, sin embargo, continúa siendo significativo, motivado por el viento y la difícil orografía del terreno. Según el último balance, ya son 15.400 hectáreas las afectadas y este sábado las llamas se dirigen por el flanco izquierdo.

El fuego, con varios frentes activos, se mantiene en Situación Operativa 2 Nivel 2 del Plan Especial de Protección Civil por Incendios Forestales de Aragón (PROCINFO) y cientos de vecinos continúan desalojados de sus viviendas. Son los pertenecientes a los núcleos zaragozanos de Orés, Asín, Luesia, Malpica de Arba, Uncastillo y Peraltilla. También fue necesario evacuar Petilla de Aragón, en Navarra.

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Junto a estas localidades, Longás, Isuerre y Lobera de Onsella (al igual que ya ocurrió con Biel) han sido puestas en preaviso para que la población esté preparada ante una posible evacuación preventiva si así fuese necesario por el avance de las llamas.

Vecinos de Uncastillo (Zaragoza) son evacuados preventivamente, por el incendio forestal declarado en Orés, en las Cinco Villas, que continúa activo. (Toni Galan/EFE)

Los vecinos desalojados están cansados y nerviosos

“Estamos ante el incendio más complejo que ha afrontado Aragón en los últimos años. No solo por sus dimensiones, sino por la combinación de meteorología cambiante, un terreno muy difícil y la proximidad de numerosos municipios habitados”, ha señalado el consejero de Hacienda, Interior y Administración Pública, Roberto Bermúdez de Castro.

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Las llamas han amenazado seriamente el casco urbano de Luesia. Sin embargo, Bermúdez de Castro ha celebrado que se ha conseguido defender la localidad: “Durante toda la tarde hemos concentrado allí una parte muy importante de los medios y hemos logrado evitar que el incendio afecte al casco urbano. Ha sido una jornada muy complicada, con varios frentes activos, reproducciones y cambios constantes de comportamiento del fuego, pero se ha conseguido proteger el municipio”.

La UME trabaja en las labores de extinción del incendio en Orés (Zaragoza), que ha obligado a evacuar a cuatro pueblos

A lo largo de la tarde de ayer, varios vecinos de Orés y Asín pudieron acceder de forma puntual a sus viviendas para recoger enseres. “Los equipos de atención psicosocial han detectado cansancio y nerviosismo entre algunas personas evacuadas, especialmente tras varios días de emergencia, por la incertidumbre sobre el estado de sus viviendas y por la difusión de bulos e informaciones no contrastadas que han aumentado la preocupación entre los vecinos”, destaca un comunicado del Gobierno de Aragón. “Desde los servicios sociales se están valorando alternativas de alojamiento para personas mayores y otros casos que puedan necesitar mejores condiciones de descanso”.

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Incendios en Guadalajara y Madrid

La preocupación se mantiene también en La Mierla (Guadalajara), donde el fuego ya ha arrasado más de 3.800 hectáreas y ha obligado a evacuar a unas 529 personas de once municipios distintos: El Odriazal, Zarzuela de Jadraque, Arroyo de las Fraguas, Almiruete, Palancares, Semillas, Las Navas de Jadraque, La Mierla, Muriel y Umbralejo.

Vista de los trabajos de extinción este viernes, en el incendio de La Mierla (Guadalajara). (Nacho Izquierdo/EFE)

Por el incendio de esta zona, que continúa sin control, la Guardia Civil ha abierto una investigación sobre el alcalde de Robledillo de Mohernando, miembro de Vox, como presunto responsable. Se busca esclarecer si el regidor respetó las restricciones horarias y las condiciones técnicas obligatorias en jornadas de riesgo “muy alto”, pues se encontraba trabajando como agricultor en la parcela donde se originó el fuego.

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Por su parte, el incendio en Lozoyuela (Madrid), ya quedó ayer por la tarde estabilizado. Ante su evolución favorable, la Comunidad de Madrid rebajó la emergencia a Situación Operativa 1 del INFOMA, desactivándose la intervención de la Unidad Militar de Emergencias (UME). El fuego ha afectado a unas 770 hectáreas.

*Con información de EFE y Europa Press