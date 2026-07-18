Las altas temperaturas obligan a la Aemet a activar alertas en 10 comunidades: España se prepara para la posible llegada de una nueva ola de calor

Una mujer se refresca con un abanico este viernes en Valencia. (Ana Escobar/EFE)

España espera en los próximos días un calor intenso en la mayor parte del país. Este sábado se producirá un ascenso progresivo de las temperaturas con valores que ya durante el fin de semana superarán los 38 grados en zonas del este peninsular y Baleares.

La situación continuará durante buena parte de la semana que viene, cuando esta cifra se sobrepasará en amplias zonas del nordeste, centro y mitad sur. Tal y como ha señalado Rubén del Campo, portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), las noches también serán calurosas, sin bajar de los 22 a 24 grados en el Mediterráneo, zona centro y sur de la península.

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Con todo ello, podríamos estar ante la tercera ola de calor del verano, aunque todavía existe cierta incertidumbre al respecto. “Durante todos estos días, dadas las condiciones de temperatura y sequedad reinantes, el peligro de incendios forestales será muy alto o extremo en buena parte del país y, de hecho, a lo largo de la próxima semana irá progresivamente a más”.

Aspecto de la playa de la Barceloneta este miércoles. (Alejandro García/EFE)

Avisos por calor y tormentas

Este sábado las temperaturas serán significativamente elevadas, con valores por encima de 35 grados en la mitad sureste peninsular y en Baleares, e incluso de 40 en puntos de Andalucía. Así, diez comunidades autónomas se encuentran esta jornada con avisos amarillos o naranjas por calor.

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En riesgo importante (nivel naranja) están Córdoba, Granada y Jaén, a las que se suman en amarillo Almería, Cádiz, Málaga, Sevilla, Huesca, Teruel, Zaragoza, Ibiza y Formentera, Mallorca, Albacete, Ciudad Real, Cuenca, Guadalajara, Girona, Lleida, Madrid, Murcia, Alicante, Valencia, Ceuta y Melilla.

Además de por el calor, este fin de semana estará marcado por la posibilidad de formación de tormentas con rachas de viento muy intensas. Este sábado se esperan lluvias en el extremo norte y tormentas en zonas de Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana y Región de Murcia, que localmente podrán ser fuertes y estar acompañadas de granizo. Así, están en alerta Albacete, Murcia y Valencia.

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Subida de las temperaturas en los próximos días

“El domingo será un nuevo día de tiempo estable, con alguna lluvia débil en el Cantábrico y formación de tormentas en el tercio oriental peninsular, localmente fuertes y con granizo”, ha señalado el portavoz de la Aemet. “Las temperaturas subirán ligeramente en puntos del norte y del este y ya habrá sido una madrugada muy cálida en el área mediterránea, con mínimas que podrán no bajar de 25 o incluso 26 grados en ciudades muy pobladas como Barcelona, Valencia, Málaga, Alicante, Melilla, Murcia o Castellón”.

Así, en las horas centrales del día y primeras horas de la tarde se superarán los 36 grados en el este, centro y sur peninsular, al igual que en Baleares, con 40 grados en buena parte del valle del Guadalquivir, sur de Andalucía y también en la isla de Mallorca, sobre todo en el interior.

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Para la próxima semana se espera que predominen los ascensos en los termómetros, con 36 grados de forma generalizada el martes, salvo en la cornisa cantábrica y la costa mediterránea. Este día, además, se superarán los 38 a 40 grados en buena parte del centro y sur peninsular y los 40 a 42 grados en amplias zonas de Castilla-La Mancha y Andalucía.