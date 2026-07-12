‘La Odisea’ solo se puede ver en 40 cines tal y como se concibió (y ninguno está en España): esta es la mejor manera de ver la película de Christopher Nolan

Christopher Nolan concibió 'La Odisea' en un formato que no se puede reproducir en España, aunque sí en otros cuarenta cines del resto del mundo.

Queda poco menos de una semana para que por fin vea la luz una de las películas más esperadas del año, La Odisea de Christopher Nolan. Una adaptación moderna y épica de la obra de Homero que ha perdurado como una de las grandes historias de aventuras de la litetaura universal, y que ahora llega a la gran pantalla. Una pantalla que, dependiendo de donde vivas, podrá ser de una forma u otra, pero de momento en España no será la que el propio Nolan esperaba para poder ver la película tal y como se concibió y se ha rodado originalmente.

Tal y como ya hizo en gran medida en su anterior película, Oppenheimer, Nolan ha rodado La Odisea en un formato muy concreto: IMAX 70mm. De hecho, esta se tratará de la primera película en la historia rodada íntegramente en este formato, ya que en su anterior filme Nolan no pudo hacerlo al completo. Sin embargo, unas características tan concretas de filmación requieren de una pantalla concreta para ser proyectada de esa misma manera. Unas características que escasean en todo el mundo y directamente no existen en España, que sí cuenta con varios cines IMAX y otros en 70mm, pero no ambas. A continuación dejamos un vídeo que explica algunos de estos formatos.

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“Creo que lo que le diferencia de otros directores es…que las historias que quiere contar son increíblemente ambiciosas. Y la forma en que quiere contarlas también es increíblemente ambiciosa. En este caso, quería rodarla al 100 % en IMAX, algo que nunca se había hecho. Y ni siquiera se anunció, porque no sabíamos si podríamos hacerlo", explicaba Matt Damon, encargado de dar vida a Odiseo en la película. Irónicamente, Nolan tuvo que hacer de Odiseo para idear una manera de rodar de una manera más sencilla con cámaras tan pesadas. Es por ello que, expresamente para La Odisea, IMAX diseñó las nuevas cámaras cinematográficas Keighley, que resultaban considerablemente más ligeras que los equipos tradicionales de 45kg. Esta drástica reducción de peso se logró principalmente gracias al uso de nuevos cuerpos de fibra de carbono, lo que hizo que las famosas y pesadas cámaras de 70 mm fueran lo suficientemente ágiles como para utilizarlas durante todo el rodaje, de 91 días de duración.

Los distintos formatos de 'La Odisea', explicados. El director la concibió íntegramente en IMAX de 70mm, pero ningún cine puede actualmente proyectar así en España.

Un formato inédito en España, pero con varios sitios a pie de avión

“Es una cámara que hace mucho ruido. Así que para las escenas íntimas… eso habría sido imposible en IMAX hasta, ya sabes, hace un año. La cámara hace demasiado ruido. El audio… nunca habría funcionado”, confirmaba Damon en una reciente entrevista. Pero vayamos ahora lo importante: ¿qué cines pueden proyectar en IMAX 70mm? Pues bien, cuando Nolan estrenó Oppenheimer hace ya tres años, el mundo apenas contaba con unos treinta cines de estas características repartidos por todo el mundo, aunque la mayoría concentrados en Estados Unidos. Tanto tiempo después, el tiempo le ha dado la razón y ahora hay más salas capaces de proyectar en 70mm IMAX, pero en España seguimos sin contar con una de ellas.

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La Odisea podrá verse en IMAX 70mm en una selección exclusiva de cines en Estados Unidos. Las salas incluyen el Harkins Arizona Mills & IMAX en Tempe (Arizona), Regal Hacienda Crossings & IMAX en Dublín (California), TCL Chinese Theatre IMAX en Hollywood (California), Regal Irvine Spectrum & IMAX en Irvine (California), Regal LA Live & IMAX en Los Ángeles (California), Regal Edwards Ontario Palace Stadium & IMAX en Ontario (California), Esquire IMAX Theatre en Sacramento (California), AMC Metreon 16 & IMAX en San Francisco (California), Universal Cinema AMC at CityWalk Hollywood & IMAX en Universal City (California), Cinemark Carefree Circle & IMAX en Colorado Springs (Colorado), Regal Colorado Center 9 & IMAX en Denver (Colorado), AutoNation IMAX (Museum of Discovery and Science) en Fort Lauderdale (Florida), Regal Mall of Georgia & IMAX en Buford (Georgia), Cinemark Seven Bridges & IMAX en Woodridge (Illinois), IMAX Indiana State Museum en Indianápolis (Indiana), Celebration! Cinema Grand Rapids North & IMAX en Grand Rapids (Michigan), Brenden Palms 14 & IMAX en Las Vegas (Nevada), AMC Lincoln Square 13 & IMAX en Nueva York (Nueva York), Cinemark Tinseltown Rochester & IMAX en Rochester (Nueva York), Regal UA King of Prussia & IMAX en King of Prussia (Pensilvania), Apple Cinemas Providence Place & IMAX en Providence (Rhode Island), IMAX Tennessee Aquarium en Chattanooga (Tennessee), Regal Opry Mills & IMAX en Nashville (Tennessee) y Cinemark Dallas & IMAX en Dallas (Texas).

En el resto del mundo, La Odisea se proyectará en IMAX 70mm en cines selectos de Canadá, Europa y Australia. Entre los cines canadienses figuran Scotiabank Chinook & IMAX en Calgary, Scotiabank Edmonton & IMAX en Edmonton, Kramer IMAX del Saskatchewan Science Centre en Regina, Cineplex Cinemas Mississauga & IMAX y Cineplex Cinemas Vaughan & IMAX en Toronto, Cineplex Cinemas Langley & IMAX en Vancouver, Cineplex Theatres Bayer’s Lake 18 & IMAX en Halifax, SilverCity Riverport & IMAX en Richmond y Cine Banque Scotia Montréal & IMAX en Montreal. En Europa, la película llegará al BFI IMAX y Science Museum IMAX en Londres, Vue Manchester Printworks en Manchester, Kinepolis Brussels en Bruselas y Cinema City IMAX Prague en Praga. También está confirmada su exhibición en IMAX Melbourne en Australia, lo que refuerza el alcance internacional de este estreno en un formato reservado para experiencias cinematográficas únicas.

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En esta imagen proporcionada por Universal Pictures, el director Christopher Nolan, centro, y Cillian Murphy, derecha, en el set de "Oppenheimer". (Melinda Sue Gordon/Universal Pictures vía AP)

Las opciones disponibles en España

En España el número de cines que ofrecen una gran experiencia cinematográfica también ha aumentado durante estos años, y aunque siga sin existir uno capaz de proyectar IMAX 70mm, existen varias opciones que pueden satisfacer a los espectadores. Habría que dividirse según se prefiera una experiencia en celuloide 70mm o con la pantalla amplia (IMAX). En la primera categoría podemos encontrar menos cines que en la segunda, con solo el Phenomena Experience de Barcelona, los Cines Palafox de Zaragoza o los MK2 Paz de Madrid, que han inaugurado sus proyecciones en 70 mm con la versión definitiva de la saga Kill Bill de Tarantino, titulada Kill Bill: The Whole Bloody Affair.

Con respecto al IMAX hay más oferta, pues contamos en España con varias salas repartidas por la península e incluso en las Islas Baleares, con salas en el Festival Park de Mallorca. El resto se pueden encontrar en el Cinesa Parquesur de Madrid, el Cinesa Diagonal Mar de Barcelona y los Kinépolis de Valencia y de Ciudad de la Imagen en Madrid. Para todo lo demás, lo aconsejable es buscar un cine con una pantalla lo más grande posible y lo que es más importante, con un gran equipo de sonido. Hay cines que si bien no cuentan con IMAX o 70mm, sí lo hacen con algunos sistemas de sonido mejorado, como Dolby Atmos. En cualquier caso, la aventura promete ser tan épica que a uno se le olvidará en qué pantalla o de qué forma la está viendo, que es lo que consiguen las grandes películas.

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