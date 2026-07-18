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Así se protege Madrid de los incendios: estas son las actividades prohibidas durante todo el verano

Cualquier chispa, hoguera o basura puede generar fuego en el monte, por lo que no se permite realizar ciertas actuaciones

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Vista de la zona quemada por incendio forestal declarado este viernes en Lozoyuela. (Daniel González/EFE)
Vista de la zona quemada por incendio forestal declarado este viernes en Lozoyuela. (Daniel González/EFE)

En lo que va de año, la superficie forestal afectada por los incendios forestales en España ha ascendido ya a las 62.215 hectáreas, según los últimos datos del Sistema Europeo de Información sobre Incendios Forestales (EFFIS), por sus siglas en inglés. Esto supone un 146 % más o una cifra 2,5 veces superior al terrenos afectado en el mismo periodo de 2025: 25.221 hectáreas.

En la Comunidad de Madrid ya se han producido algunos grandes incendios forestales (aquellos que afectan a más de 500 hectáreas). Es el caso del de Lozoyuela (Madrid), declarado en la tarde del jueves; ya estabilizado y en Situación Operativa 1, el fuego ha afectado a unas 770 hectáreas.

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Para llevar a cabo las actuaciones de extinción de incendios, el Plan Especial de Protección Civil de Emergencias por Incendios Forestales en la Comunidad de Madrid (INFOMA) se encuentra todo el año activado. Sin embargo, es en la época de verano (del 15 de junio al 30 de septiembre) cuando se inicia el peligro alto. Así, cuentan con 6.110 profesionales y voluntarios de seguridad y emergencias.

Varios bomberos trabajan en la extinción del fuego de Lozoyuela (Comunidad de Madrid). (Europa Press)
Varios bomberos trabajan en la extinción del fuego de Lozoyuela (Comunidad de Madrid). (Europa Press)

Además de la coordinación de los efectivos, el protocolo contra incendios recoge ciertas actuaciones preventivas que deben llevarse a cabo durante todo el año para que, cuando llegue el verano, las llamas no encuentren un terreno proclive para su expansión. Estas son los trabajos selvícolas preventivos, las siegas, el pastoreo controlado, el repaso de los cortafuegos... También se establecen una serie de prohibiciones con respecto a las actividades que pueden realizarse al aire libre.

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Prohibiciones, limitaciones y consejos para evitar incendios

Durante este periodo, prohíbe encender fuego en todo tipo de espacios abiertos, incluidas áreas de descanso de la red de carreteras, zonas recreativas y de acampada e incluso zonas habilitadas para ello. También la suspensión temporal de todas las autorizaciones concedidas de quema de rastrojos, de pastos permanentes, de restos de poda, y de restos selvícolas cuando el riesgo sea muy alto o extremo.

Tampoco está permitida la utilización de maquinaria y equipos en los montes y en las áreas rurales situadas en una franja de 400 metros alrededor de aquellos, cuyo funcionamiento genere deflagración, chispas o descargas eléctricas, salvo que el órgano competente de la Administración autonómica haya autorizado expresamente su uso o resulten necesarias para la extinción de incendios.

Imágenes tomadas por el Grupo Especial de Drones de los bomberos de la Comunidad de Madrid en las que se muestra la evolución del incendio en Lozoyuela. (112 Comunidad de Madrid)

La resolución prohíbe la introducción y uso de material pirotécnico, así como arrojar o abandonar objetos en combustión o cualquier clase de material susceptible de originar un incendio. Además, se pueden establecer limitaciones de acceso a zonas forestales y de actividades recreativas si así lo requiere el peligro de incendio.

Junto a todo esto, la Comunidad de Madrid establece una serie de recomendaciones y obligaciones para evitar originar llamas en el monte:

  • No arrojar colillas encendidas, tampoco desde vehículos en marcha ni desde el tren.
  • Evitar la utilización de fósforos en el monte.
  • No arrojar y recoger las basuras, botellas o trozos de vidrio.
  • No hacer nunca fuegos en el monte.
  • Acampar únicamente en lugares autorizados. Incluso cuando sean lugares autorizados, elige zonas con poca vegetación.
  • Si se encuentra un pequeño resto de fuego, apagarlo con agua y tierra y no abandonar los rescoldos hasta que deje de humear.

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