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El incendio en Lozoyuela (Madrid) continúa sin control: más de 700 hectáreas afectadas, un pueblo confinado y dos carreteras cortadas

Ayer la Guardia Civil detuvo a un hombre como sospechoso de provocar el fuego, después de que varios vecinos alertasen de que estaba huyendo de las inmediaciones

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Imágenes tomadas por el Grupo Especial de Drones de los bomberos de la Comunidad de Madrid en las que se muestra la evolución del incendio en Lozoyuela. (112 Comunidad de Madrid)

El incendio en Lozoyuela (Madrid), declarado durante la tarde del jueves, continúa sin controlar ni perimetrar, tal y como ha informado Emergencias 112 de la Comunidad de Madrid. Así, los bomberos y agentes forestales permanecen trabajando en la zona afectada desde primera hora de la mañana. Según las primeras previsiones, las llamas podrían haber afectado ya a una superficie mayor a las 700 hectáreas, aunque la cifra puede aumentar por el avance del fuego durante la pasada noche.

Este viernes, los vecinos de la localidad de Cinco Villas continúan confinados y permanecen cortadas las carreteras M-126 y M-135. Antes de la llegada de los medios aéreos, el dispositivo por la mañana se componía de 28 medios terrestres y equipos del SUMMA112 y el Equipo de Respuesta Logística Inmediata de Voluntarios de Protección Civil ante Emergencias (ERIVE). El objetivo es que puede controlarse a lo largo de esta mañana, antes de que las condiciones se agraven por el viento.

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El avance del fuego cortó ayer la A-1

El fuego de Lozoyuela, en la Comunidad de Madrid, se originó alrededor de las 16.00 horas en el entorno del cerro de Cinco Villas, en el extremo norte del término municipal de Lozoyuela-Navas-Sieteiglesias. Desde ese punto, las llamas avanzaron hacia Buitrago de Lozoya y Puentes Viejas.

Vista del incendio de Lozoyuela, a 16 de julio de 2026, en Lozoyuela, Madrid (España). (Mateo Lanzuela/Europa Press)
Vista del incendio de Lozoyuela, a 16 de julio de 2026, en Lozoyuela, Madrid (España). (Mateo Lanzuela/Europa Press)

El avance del incendio obligó ayer a las autoridades a activar la Situación Operativa 2 del Plan de Protección Civil contra Incendios Forestales de la Comunidad de Madrid (INFOMA), el nivel de respuesta más elevado del protocolo regional. Además, se enviaron mensajes de ES-Alert a los vecinos de varios localidades de la sierra norte de Madrid. Por ello, se procedió a la evacuación de más de un centenar de personas de viviendas aisladas y de la urbanización San Lázaro, en Buitrago de Lozoya.

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También tuvieron que ser desalojados de forma preventiva alrededor de 50 menores de un campamento de verano. El Ayuntamiento habilitó el polideportivo municipal como espacio de acogida para los vecinos que pudieran necesitar abandonar sus hogares.

Además de las evacuaciones, se procedió al confinamiento de otras 2.000 personas, según informó el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín. “Debido a la evolución del incendio en las proximidades de Buitrago de Lozoya y pedanías de Cinco Villas y Manjirón (Puentes Viejas), permanezca confinado en su vivienda hasta nuevo aviso. Mantenga puertas y ventanas cerradas y evite salir al exterior. Siga toda la información actualizada en medios de comunicación y redes sociales oficiales. Por favor, solo llame al 112 en caso de emergencia”, indicaba el mensaje ES-Alert.

Declarado un incendio forestal en Lozoyuela (Madrid). (EFE)
Declarado un incendio forestal en Lozoyuela (Madrid). (EFE)

El fuego también provocó ayer el corte de la autovía A-1 (Madrid-Burgos), a la altura del kilómetro 69, una de las principales vías de comunicación entre la capital y el norte de España.

Un detenido como sospechoso de provocar el incendio

La Guardia Civil detuvo ayer por la tarde a un hombre como presunto responsable del incendio forestal, después de que varios vecinos alertaran de que una persona estaba huyendo de las inmediaciones del incendio.

Según indicó Martín, entre las pertenencias del arrestado se encontró “material sospechoso” que podría estar relacionado con el origen del fuego.

*Con información de EFE y Europa Press

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