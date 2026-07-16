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Detienen a Quequé por una reclamación judicial: el humorista permanece bajo custodia policial y se desconocen los motivos

El humorista y presentador natural de Salamanca, donde ha sido detenido, ya se enfrentó hace poco a una acusación por un presunto delito de odio

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El presentador de televisión Quequé. (Gustavo Valiente / Europa Press)
El presentador de televisión Quequé. (Gustavo Valiente / Europa Press)

El humorista Héctor de Miguel, conocido como Quequé, fue detenido anoche en Salamanca por agentes de la Policía Nacional debido a una reclamación judicial emitida por un juzgado de Madrid. La noticia fue confirmada por fuentes de la Delegación del Gobierno en Castilla y León a la agencia EFE. Hasta el momento, no se ha hecho público el motivo concreto que originó la reclamación judicial en la capital española. La detención de Quequé se produjo en su ciudad natal, donde permanece bajo custodia policial desde la pasada noche. El caso ha generado expectación, ya que las autoridades no han ofrecido detalles sobre el expediente judicial que motivó el arresto. Tampoco se ha informado sobre posibles fechas para su traslado o comparecencia ante la justicia en Madrid.

El pasado 16 de marzo, el Tribunal de Instancia Sección de Instrucción Plaza Número 6 de Valladolid dictó la apertura de juicio oral contra Quequé, a quien se le atribuye un presunto delito de coacciones. Según el auto, la acusación está relacionada con hechos denunciados por Polonia Castellanos, presidenta de la asociación Abogados Cristianos.

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En este proceso, la Fiscalía solicita una pena de dos años de prisión para el humorista, además del pago de una indemnización de 6.000 euros en concepto de perjuicio y daño moral a Castellanos. La acusación sostiene que existió acoso hacia la dirigente de la organización, aunque los detalles del supuesto comportamiento considerado delictivo no se han hecho públicos en las últimas horas. El ministerio público también considera responsable civil a la entidad Cadena SER, donde Quequé desarrolla parte de su actividad profesional. La emisora podría verse obligada a responder económicamente en caso de producirse una condena firme contra el acusado.

Quequé ya recibió una acusación por presunto delito de odio hace unos meses
Quequé ya recibió una acusación por presunto delito de odio hace unos meses

Sin información sobre el motivo actual de la detención

El 8 de mayo de 2025, la Audiencia Provincial de Madrid resolvió archivar una causa que también involucraba a Quequé. En ese expediente, se analizaban declaraciones que el humorista había realizado en su programa radiofónico, donde mencionó la posibilidad de “dinamitar el Valle de los Caídos” y “apedrear a sacerdotes pederastas”. La resolución judicial concluyó que no existía delito de odio en las expresiones vertidas por el humorista. Según la decisión de la Audiencia Provincial, las manifestaciones de Quequé quedaban amparadas por el derecho a la libertad de expresión, motivo por el cual se desestimó cualquier tipo de responsabilidad penal en ese caso.

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Por el momento, las autoridades no han especificado si la detención de Quequé en Salamanca está directamente relacionada con el procedimiento abierto en Valladolid o responde a otro asunto distinto, pendiente en Madrid. Tampoco se conoce si existe una orden de traslado inminente o si el humorista permanecerá en la ciudad castellanoleonesa hasta nueva orden judicial. Fuentes de la Delegación del Gobierno en Castilla y León, citadas por EFE, insisten en que la detención obedece a una reclamación judicial activa, aunque no han ofrecido más detalles sobre el contenido del expediente o las próximas actuaciones previstas por los tribunales.

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