El Consejo de Seguridad Nuclear avala la prórroga de Almaraz hasta 2030 y deja en manos del Gobierno el futuro de la central

Vista de la central nuclear de Almaraz (Cáceres). (CSN/Europa Press)

El Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) ha aprobado este jueves el dictamen técnico favorable a la prórroga de la central nuclear de Almaraz (Cáceres) hasta junio de 2030. El organismo regulador da así luz verde al informe que abre la puerta a extender la vida operativa de la instalación más allá de los plazos vigentes.

Ahora, la decisión final recae en el Gobierno, que deberá determinar si la central continúa en funcionamiento tras el cierre previsto de su primer reactor en 2027. El Ejecutivo asume así la responsabilidad política de una resolución con implicaciones directas para la política energética española.

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*Noticia en ampliación.