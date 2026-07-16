Noheda, la villa romana que se puede visitar de noche y que cuenta uno de los mosaicos figurativos más imponentes de España

Sector A. Pars urbana. Sala triabsidada o triclinium vista desde el norte en la villa romana de Noheda. (Castilla-La Mancha Turismo)

La Villa Romana de Noheda, ubicada a tan solo 18 kilómetros de Cuenca, es uno de los hallazgos arqueológicos más destacados de la península ibérica. Este yacimiento, se sitúa en el entorno natural de La Alcarria conquense, cerca de otros enclaves históricos como Segóbriga, Ercávica y Valeria.

Su localización, cerca de la pedanía de Noheda en el municipio de Villar de Domingo García, facilita el acceso tanto a visitantes especializados como a público general interesado en descubrir vestigios del pasado romano y en contemplar el mosaico figurativo de la Sala Triabsidada, considerado el mayor encontrado de su tipología en todo el Imperio romano.

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Un descubrimiento fortuito y una historia de siglos

La existencia de restos romanos en la zona de Noheda era reconocida desde antiguo, con referencias en documentos históricos como el Atlas de El Escorial de 1554. Sin embargo, no fue hasta 1893 cuando se vieron de nuevo sus mosaicos. El interés arqueológico en la zona aumentó a partir de finales de los años setenta, cuando distintos arqueólogos constataron la relevancia de los restos visibles en la superficie.

El punto de inflexión llegó en los años ochenta, cuando unos trabajos agrícolas permitieron a los propietarios y encargados de la finca contemplar parte de un mosaico, incluyendo los rostros de dos figuras. Pese a este hallazgo, pasaron casi dos décadas antes del inicio de una excavación arqueológica formal, que comenzó en 2005 con el objetivo de localizar y estudiar el mosaico. Desde entonces, la investigación ha permitido identificar tres grandes áreas en el yacimiento: la pars urbana, el gran complejo termal y la pars rustica.

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Uno de los hallazgos arqueológicos más importantes a nivel estatal.

Lujo, arte y funcionalidad

En el denominado Sector A del yacimiento se ha excavado parte de la zona residencial o pars urbana. Entre las estancias destaca la Sala Triabsidada, un espacio cuadrangular de 290 metros cuadrados con tres exedras y acceso por el oeste, donde se encuentra el mosaico figurativo de 231 metros cuadrados conservados y realizado en opus vermiculatum. Este mosaico se compone de seis escenas que representan mitos clásicos, compañías teatrales y escenas marinas, rodeadas de motivos geométricos y vegetales.

Sala Triabsidada, con la vista general de los paneles figurativos en la villa romana de Noheda. (Castilla-La Mancha Turismo)

El Salón de Recepciones, descubierto en 2018, se ubica al sureste de la Sala Triabsidada y constituye un gran edificio de morfología cruciforme, rematado por una exedra y con más de 850 metros cuadrados de superficie. La majestuosidad de este espacio refleja el poder y la riqueza de los propietarios de la villa en la Antigüedad Tardía y lo sitúa como la mayor sala áulica de las villas de la pars occidentalis del Imperio romano.

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En el Sector B se localiza el gran balneum o complejo termal, que abarca cerca de 900 metros cuadrados. Este conjunto sigue un esquema axial-simétrico y está formado por diversas salas organizadas en torno a un eje central: el nártex de entrada, el apodyterium o vestuario, el frigidarium para baños fríos, el tepidarium para baños templados y el caldarium para baños calientes. Dispone también de varias bañeras o alvei.

La musealización del balneum, mediante un sistema reversible que recrea el volumen original del edificio, permite a los visitantes comprender la disposición y la función de cada espacio, al tiempo que protege los restos y ofrece una experiencia inmersiva.

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El Sector C, al norte de la zona residencial, corresponde a la pars rustica. Aquí se han identificado restos de estructuras murarias construidas en doble fila de mampostería y barro, aunque en estado de conservación precario debido a la acción del arado y al paso del tiempo. Esta zona, de uso agrícola y ganadero, completa la imagen de la villa como un complejo autosuficiente, con espacios dedicados tanto al ocio y el lujo como a la producción rural.

Detalle del panel figurativo compuesto por la cabecera que abre el Cortejo Dionisiaco en la sala Triabsidada de la villa romana de Noheda. (Castilla-La Mancha Turismo)

Así es el mayor mosaico figurativo del Imperio romano

El gran atractivo de Noheda es el mosaico figurativo de la Sala Triabsidada, considerado el mayor encontrado de su tipología en todo el Imperio romano. Sus seis escenas narran mitos como el juicio de Paris, las bodas de Peleo y Tetis y otras representaciones vinculadas a la cultura clásica y el teatro. La conservación y exhibición del mosaico han requerido la construcción de una cubierta museográfica de más de mil metros cuadrados, con pasarelas elevadas que permiten contemplar la obra en su totalidad.

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La visita a la sala del mosaico ofrece una visión única del arte y la vida cotidiana en una villa aristocrática romana, con un despliegue de iconografía, color y técnica que sorprende tanto a expertos como a visitantes ocasionales.

El mosaico de la villa romana de Noheda. (Web del parque arqueológico)

Una visita bajo las estrellas

La Villa Romana de Noheda está abierta al público durante el horario de verano, del 1 de junio al 30 de septiembre, de martes a domingo y festivos, de 9:00 a 14:00 horas. El precio de la entrada general para adultos es de 6 euros. El recorrido incluye visitas guiadas a las 9:30, 10:30, 11:30 y 12:30 horas, lo que facilita la comprensión del conjunto arqueológico y de la vida en la villa romana.

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Este verano, han programado programaron visitas guiadas nocturnas, que combinan historia, arte y leyenda. Las dos primeras se celebraron los días 10 y 11 de julio, y aun quedan dos convocatorias: el 8 de agosto a las 21:00 horas y el 12 de septiembre a las 20:00 horas.