Aviso de Metro de Madrid: estos son los tramos de las líneas 6, 7 y 9B que sufrirán cortes este verano

Algunos tramos de las líneas 6, 7 y 9B sufrirán cortes este verano. (Europa Press)

Como ocurre cada verano, la Comunidad de Madrid aprovechará el mes de agosto para ejecutar trabajos de mejora y renovación de la infraestructura de Metro, un periodo en el que tradicionalmente se registra una menor demanda de viajeros. Las actuaciones obligarán a interrumpir temporalmente la circulación en varios tramos de las líneas 6, 7 y 9B (TFM), que se sumarán al corte en la línea 10 por las obras de renovación de la estación de Santiago Bernabéu.

Para garantizar la movilidad de los usuarios durante estos trabajos, la Comunidad de Madrid pondrá en marcha servicios gratuitos de autobuses que cubrirán los trayectos afectados mientras permanezcan cerrados los distintos tramos de la red. Este sistema ya funciona en la línea 10, donde un servicio especial de autobuses conecta Nuevos Ministerios y Plaza de Castilla.

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La línea 9B será la primera en cerrar, seguida por el corte de la 6 en Moncloa

La línea 9B (TFM) será la primera en verse afectada por los trabajos de mejora de la vía, con la suspensión del servicio entre las estaciones de Arganda del Rey y Rivas Vaciamadrid desde el 25 de julio hasta el 13 de agosto. Durante este periodo se llevarán a cabo actuaciones sobre la superestructura de vía, que incluyen la renovación de distintos elementos de la infraestructura ferroviaria con el objetivo de mejorar la fiabilidad y la seguridad del servicio en este tramo de la red.

La línea 9B (TFM) será la primera en verse afectada. (REUTERS/Mohammed Salem)

Posteriormente, otro de los puntos afectados será la estación de Moncloa, cuyo cierre obligará a suspender el servicio de la línea 6 entre Argüelles y Ciudad Universitaria desde el 1 de agosto hasta el 2 de septiembre. La actuación contempla la renovación de la vía y la ejecución de refuerzos en los andenes necesarios para instalar las puertas que permitirán avanzar hacia la automatización de la línea.

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Estos trabajos en Moncloa forman parte del proceso de transformación de la línea 6 para avanzar hacia su automatización. Según explica Metro de Madrid, la estación no pudo ser intervenida durante los cierres realizados en 2025, al haber funcionado como cabecera provisional durante aquellas obras, por lo que los trabajos se han programado ahora aprovechando el periodo estival.

La línea 7 afronta trabajos de señalización y la 10 mantiene las obras de Santiago Bernabéu

La línea 7 también sufrirá una interrupción temporal del servicio, con el cierre del tramo comprendido entre Gregorio Marañón y Pitis del 2 al 28 de agosto, ambos incluidos. El corte permitirá continuar con la renovación del sistema de señalización de la línea, una actuación destinada a mejorar su capacidad y fiabilidad, a la que se sumarán trabajos de renovación del carril aprovechando la ejecución de estas obras.

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La línea 10 de Metro mantendrá las restricciones. (Europa Press)

Según informa Metro de Madrid, el proyecto forma parte de un plan más amplio para renovar completamente la señalización de la línea 7 entre Estadio Metropolitano y Pitis. La actuación cuenta con una inversión superior a los 33 millones de euros y contempla intervenciones en aproximadamente 20 kilómetros de túnel y 24 estaciones. Además, este proyecto cuenta con una cofinanciación del 40% a través del Programa FEDER 2021-2027 de la Comunidad de Madrid.

Mientras tanto, la línea 10 mantendrá las restricciones derivadas de las obras de renovación integral de la estación de Santiago Bernabéu. El cierre del tramo entre Nuevos Ministerios y Plaza de Castilla se ha ampliado hasta el 21 de agosto, mientras que la estación de Cuzco permanecerá cerrada hasta finales de mes. Durante estos trabajos se están aprovechando las actuaciones para realizar tareas de impermeabilización de la infraestructura y mejorar las condiciones generales de la estación y sus instalaciones.

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