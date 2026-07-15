El rey Felipe cumple su promesa con La Roja y verá la final del Mundial 2026 en Nueva York: se unen al plan la reina Letizia, la princesa y la infanta

La familia real española viendo la semifinal del Mundial 2026 (Casa Real)

El rey Felipe VI, la reina Letizia, la princesa Leonor y la infanta Sofía asistirán el próximo domingo a la final del Mundial 2026 en Nueva York para acompañar a España, un viaje con el que el rey cumple la promesa que lanzó a la selección tras el partido ante Uruguay: volver si el equipo alcanzaba el encuentro por el título, fijado para el 19 de julio en el MetLife Stadium.

La Casa Real ha anunciado que los cuatro miembros de la familia real se desplazarán a Nueva York para presenciar la final que disputará España ante la vencedora de la semifinal de este miércoles entre Argentina e Inglaterra, después de la clasificación lograda con el 2-0 sobre Francia en el AT&T de Arlington.

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Felipe VI ya había avanzado en la mañana de este miércoles que se estaban ultimando los detalles sobre qué miembros de la familia real viajarían para respaldar al equipo de Luis de la Fuente. Horas antes, los reyes y sus hijas habían seguido juntos la semifinal del martes por la noche desde un hotel de Barcelona. La confirmación da continuidad al vínculo que el monarca ha mantenido con la selección durante el torneo.

La familia real española viendo la semifinal del Mundial 2026 (Casa Real)

La promesa del rey Felipe VI en el Mundial 2026

El pasado 26 de junio asistió en Guadalajara al partido frente a Uruguay, el último de la fase clasificatoria, en el que España ganó por un gol y selló el primer puesto de su grupo. Aquel día, el rey habló con los jugadores y les trasladó un mensaje que ahora adquiere valor de compromiso cumplido: “Espero volver, porque si vuelvo es porque estáis en la final. Va a ser duro y complicado, ya lo sé, pero tenéis calidad, tenéis ganas, tenéis nivel, tenéis todo lo que hay que tener para llegar. Mucho ánimo y a por ello”.

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La clasificación para la final se cerró tras la victoria ante Francia, y después llegó una nueva muestra de respaldo institucional. La Casa Real felicitó públicamente a la selección con un mensaje difundido en redes sociales con la familia real viendo el partido. El texto difundido por la institución decía: “¡España está en la final! Habéis vuelto a demostrar por qué sois una de las grandes selecciones del mundo. Ahora, con todo un país a vuestro lado, llega el momento de luchar por el título. Gracias por hacernos disfrutar de este camino. ¡A por ello!”.

Ese apoyo también se trasladó de forma directa al vestuario. De la Fuente reveló en la rueda de prensa posterior a la semifinal que el rey le llamó para felicitar al equipo por el pase a la final del Mundial 2026. El seleccionador explicó así esa llamada: “Es un gran orgullo que nuestro rey nos llame y se preocupe y nos anime constantemente. Ser los artífices de la alegría de un país entregado en la calle, con una generación que tiene una actitud encomiable”.

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La Federación Española de Fútbol ha acordado primas históricas para los 26 convocados. Te desvelamos las cifras que recibirán los jugadores tanto si ganan la final como si quedan subcampeones del torneo.

El vínculo de la infanta Sofía con el fútbol

La asistencia de las hijas de los reyes tampoco es un hecho aislado. La infanta Sofía, cuya afición al fútbol no es novedad, ya acompañó a su padre en la final de la Eurocopa 2024, en la que España ganó a Alemania. Felipe VI también estuvo presente cuando España conquistó su primer Mundial en Sudáfrica en 2010, entonces todavía como príncipe de Asturias. La final de Nueva York añadirá así otro gran torneo a una trayectoria de presencia directa en citas decisivas de la selección.

Leonor y Sofía comenzaron a dejarse ver en grandes partidos desde 2016. Aquel año asistieron por separado a las semifinales de la Champions: la ahora princesa acudió con su padre al Vicente Calderón y su hermana hizo lo propio pocos días después en el Bernabéu. Las dos hermanas volvieron a coincidir en los cuartos de final de la Eurocopa femenina de 2022 en Londres.

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La familia real española durante la semifinal del Mundial 2026 (Casa Real)

Más tarde, Sofía acudió a la final de la Copa del Rey y también a la final del Mundial femenino de 2023, esta vez junto a su madre. Otro precedente cercano se produjo hace dos años en Berlín, en la final de la Eurocopa frente a Inglaterra. En aquel palco coincidieron la familia real española y la británica, con el príncipe Guillermo y su hijo George presentes en una victoria española que Felipe VI y la infanta Sofía siguieron en directo.