España

El rey Felipe cumple su promesa con La Roja y verá la final del Mundial 2026 en Nueva York: se unen al plan la reina Letizia, la princesa y la infanta

Tras la victoria contra Uruguay, el monarca les dijo a los jugadores de la selección española que iría a verlos si llegaban a la final

Guardar
Google icon
La familia real española viendo la semifinal del Mundial 2026 (Casa Real)
La familia real española viendo la semifinal del Mundial 2026 (Casa Real)

El rey Felipe VI, la reina Letizia, la princesa Leonor y la infanta Sofía asistirán el próximo domingo a la final del Mundial 2026 en Nueva York para acompañar a España, un viaje con el que el rey cumple la promesa que lanzó a la selección tras el partido ante Uruguay: volver si el equipo alcanzaba el encuentro por el título, fijado para el 19 de julio en el MetLife Stadium.

La Casa Real ha anunciado que los cuatro miembros de la familia real se desplazarán a Nueva York para presenciar la final que disputará España ante la vencedora de la semifinal de este miércoles entre Argentina e Inglaterra, después de la clasificación lograda con el 2-0 sobre Francia en el AT&T de Arlington.

PUBLICIDAD

Felipe VI ya había avanzado en la mañana de este miércoles que se estaban ultimando los detalles sobre qué miembros de la familia real viajarían para respaldar al equipo de Luis de la Fuente. Horas antes, los reyes y sus hijas habían seguido juntos la semifinal del martes por la noche desde un hotel de Barcelona. La confirmación da continuidad al vínculo que el monarca ha mantenido con la selección durante el torneo.

La familia real española viendo la semifinal del Mundial 2026 (Casa Real)
La familia real española viendo la semifinal del Mundial 2026 (Casa Real)

La promesa del rey Felipe VI en el Mundial 2026

El pasado 26 de junio asistió en Guadalajara al partido frente a Uruguay, el último de la fase clasificatoria, en el que España ganó por un gol y selló el primer puesto de su grupo. Aquel día, el rey habló con los jugadores y les trasladó un mensaje que ahora adquiere valor de compromiso cumplido: “Espero volver, porque si vuelvo es porque estáis en la final. Va a ser duro y complicado, ya lo sé, pero tenéis calidad, tenéis ganas, tenéis nivel, tenéis todo lo que hay que tener para llegar. Mucho ánimo y a por ello”.

PUBLICIDAD

La clasificación para la final se cerró tras la victoria ante Francia, y después llegó una nueva muestra de respaldo institucional. La Casa Real felicitó públicamente a la selección con un mensaje difundido en redes sociales con la familia real viendo el partido. El texto difundido por la institución decía: “¡España está en la final! Habéis vuelto a demostrar por qué sois una de las grandes selecciones del mundo. Ahora, con todo un país a vuestro lado, llega el momento de luchar por el título. Gracias por hacernos disfrutar de este camino. ¡A por ello!”.

Ese apoyo también se trasladó de forma directa al vestuario. De la Fuente reveló en la rueda de prensa posterior a la semifinal que el rey le llamó para felicitar al equipo por el pase a la final del Mundial 2026. El seleccionador explicó así esa llamada: “Es un gran orgullo que nuestro rey nos llame y se preocupe y nos anime constantemente. Ser los artífices de la alegría de un país entregado en la calle, con una generación que tiene una actitud encomiable”.

La Federación Española de Fútbol ha acordado primas históricas para los 26 convocados. Te desvelamos las cifras que recibirán los jugadores tanto si ganan la final como si quedan subcampeones del torneo.

El vínculo de la infanta Sofía con el fútbol

La asistencia de las hijas de los reyes tampoco es un hecho aislado. La infanta Sofía, cuya afición al fútbol no es novedad, ya acompañó a su padre en la final de la Eurocopa 2024, en la que España ganó a Alemania. Felipe VI también estuvo presente cuando España conquistó su primer Mundial en Sudáfrica en 2010, entonces todavía como príncipe de Asturias. La final de Nueva York añadirá así otro gran torneo a una trayectoria de presencia directa en citas decisivas de la selección.

Leonor y Sofía comenzaron a dejarse ver en grandes partidos desde 2016. Aquel año asistieron por separado a las semifinales de la Champions: la ahora princesa acudió con su padre al Vicente Calderón y su hermana hizo lo propio pocos días después en el Bernabéu. Las dos hermanas volvieron a coincidir en los cuartos de final de la Eurocopa femenina de 2022 en Londres.

La familia real española durante la semifinal del Mundial 2026 (Casa Real)
La familia real española durante la semifinal del Mundial 2026 (Casa Real)

Más tarde, Sofía acudió a la final de la Copa del Rey y también a la final del Mundial femenino de 2023, esta vez junto a su madre. Otro precedente cercano se produjo hace dos años en Berlín, en la final de la Eurocopa frente a Inglaterra. En aquel palco coincidieron la familia real española y la británica, con el príncipe Guillermo y su hijo George presentes en una victoria española que Felipe VI y la infanta Sofía siguieron en directo.

Temas Relacionados

Felipe VIMundial 2026Reina LetiziaPrincesa LeonorInfanta SofíaCasa Real EspañaSelección española Mundial 2026Casas RealesRealezaCorazón y Estilo EspañaEspaña-entretenimientoEspaña-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El peligro del divorcio en la tercera edad: las probabilidades de separarte de tu pareja aumentan después de los 60 años

El aumento de las separaciones entre personas mayores refleja un cambio en la forma de entender las relaciones

El peligro del divorcio en la tercera edad: las probabilidades de separarte de tu pareja aumentan después de los 60 años

Un estudio revela que la estimulación del nervio vago puede ayudar a mejorar la depresión en un 70% en casos extremos y resistentes

Los investigadores han hecho un seguimiento a pacientes que han padecido depresión durante 29 años y han probado hasta 13 tratamientos diferentes sin éxito

Un estudio revela que la estimulación del nervio vago puede ayudar a mejorar la depresión en un 70% en casos extremos y resistentes

Meghan Markle consigue su primera nominación a los Emmy por su polémica serie de Netflix: los pasos de la duquesa de Sussex después de visitar a Carlos III

Desde su estreno en 2025, el programa ha servido como escaparate de las inquietudes personales y empresariales de la exactriz

Meghan Markle consigue su primera nominación a los Emmy por su polémica serie de Netflix: los pasos de la duquesa de Sussex después de visitar a Carlos III

La novela de fantasía perfecta para leer este verano si esperas ‘La Odisea’ de Christopher Nolan: el ‘best seller’ que reinventa la historia de la hechicera que desafió a Ulises

Publicada en 2018, se alzó con el Goodreads Choice Award a la mejor novela fantástica del año

La novela de fantasía perfecta para leer este verano si esperas ‘La Odisea’ de Christopher Nolan: el ‘best seller’ que reinventa la historia de la hechicera que desafió a Ulises

El capricho de 150.000 euros que Lamine Yamal se ha permitido por su cumpleaños: un ostentoso collar cuádruple de oro rosa y diamantes

La pieza que ha lucido en una de las ruedas de prensas del Mundial 2026 cuenta con tres filas idénticas y una cuarta formada por esferas

El capricho de 150.000 euros que Lamine Yamal se ha permitido por su cumpleaños: un ostentoso collar cuádruple de oro rosa y diamantes
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El juez rechaza retirar de la causa el informe de la UDEF que vinculaba los 200.000 euros recibidos por Zapatero a presuntas gestiones de influencia en Bolivia

El juez rechaza retirar de la causa el informe de la UDEF que vinculaba los 200.000 euros recibidos por Zapatero a presuntas gestiones de influencia en Bolivia

Begoña Gómez entrega en el juzgado los billetes de avión de su viaje al Reino Unido y reprocha al juez Peinado que le obligue a demostrar su inocencia

Un equipo de militares españoles desactiva los restos de un dron explosivo en Líbano que suponían todavía un riesgo

La presidenta del PSOE admite ante el juez que habló con Leire y que la remitió a Santos Cerdán: “Me dijo que era intrascendente”

La presidenta del PSOE se desmarca de la trama ‘Leire Díez’ pero reconoce que le dijo que “conocía hechos que podían ser importantes”

ECONOMÍA

España necesita 25.000 fontaneros y no los encuentra: el oficio con un 90% de empleo pone en jaque la renovación de miles de casas

España necesita 25.000 fontaneros y no los encuentra: el oficio con un 90% de empleo pone en jaque la renovación de miles de casas

Alquilar una casa en la playa este verano es más caro que nunca: cuesta el doble que hace cinco años

El precedente judicial que permite a madres y padres compatibilizar el permiso de lactancia y la excedencia por nacimiento en España

Francia pone trabas a que la energía renovable española se venda en Europa para proteger su industria nuclear

Un trabajo penoso y peligroso: una iniciativa pide adelantar la edad de jubilación sin penalización para taxistas y conductores de autobús

DEPORTES

Infantino quiere convertir la final del Mundial 2026 en la nueva Super Bowl: 30 minutos de descanso y seis actuaciones

Infantino quiere convertir la final del Mundial 2026 en la nueva Super Bowl: 30 minutos de descanso y seis actuaciones

Inglaterra carga contra el árbitro elegido para pitar la semifinal contra Argentina: el mismo del España-Uruguay

Scaloni y Tuchel se rinden a España tras el partido ante Francia en semifinales del Mundial: “Es muy impresionante”

Pedro Porro, tras los pasos de Cucurella: de las críticas en Inglaterra a una final con España para reivindicarse

La reflexión de Vicente del Bosque tras ganar el Mundial de 2010: “La humildad de un grupo de futbolistas han hecho de la modestia un arma tan poderosa como su juego”