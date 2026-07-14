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España estrena equipación para jugar contra Francia la semifinal del Mundial: la camiseta blanca que que arrasa en ventas, pero con otro pantalón

Ya la probó en el amistoso contra Egipto, un partido de mal recuerdo por los cánticos racistas en Cornellà. Esta vez ha sido Mariano Rajoy

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España en su encuentro contra Egipto, con la misma equipación que vestirá ante Francia. (Reuters/Albert Gea)
España en su encuentro contra Egipto, con la misma equipación que vestirá ante Francia. (Reuters/Albert Gea)

Las selecciones de Francia y España disputan este miércoles a partir de las 21:00 la primera de las semifinales del Mundial 2026, que tendrá lugar en el estadio de Dallas, donde los de Luis de la Fuente ya batieron a Portugal. Arbitrados por el salvadoreño Iván Barton, se medirán por un puesto en la final del domingo en Nueva Jersey. El que caiga se tendrá que conformarse con el partido por el tercer y cuarto puesto. La otra semifinal la juegan este miércoles Inglaterra y Argentina en Atlanta.

Por su posición en el cuadro, Francia ejercerá de local, por lo que saltará al campo con su primera equipación, es decir camiseta azul, pantalón blanco y medias rojas. Los de Didier Deschamps, vestidos por Nike, han sorprendido este campeonato con una segunda en tono verde menta -históricamente ha sido blanca- que lucieron por ejemplo ante Marruecos. Es un guiño a la Estatua de la Libertad, cuyo origen es francés. La de Nueva York es un regalo para celebrar la amistad entre ambos países.

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Jugadores de Francia en su victoria ante Marruecos, con la equipación que rinde homenaje a la Estatua de la Libertad. (Reuters/David Butler Ii)
Jugadores de Francia en su victoria ante Marruecos, con la equipación que rinde homenaje a la Estatua de la Libertad. (Reuters/David Butler Ii)

Blanco, rojo, blanco

España ha tenido que improvisar. Llevará la camiseta -Adidas- que ha triunfado y agotado existencias en nuestro país y fuera, de color blanco roto, pero no completará con el pantalón a juego, sino que lo llevará rojo. Las medias serán las blancas. El fin, que no haya confusión posible entre los jugadores al pasarse el balón ni para el árbitro ni tampoco para los espectadores. Esta combinación tiene un precedente no muy lejano: el partido contra Egipto en Cornellà, el que trascendió por cánticos racistas.

Se da la particularidad de que la previa del España-Francia también ha estado marcada por un comentario racista, nada menos que del expresidente del Gobierno Mariano Rajoy (“Francia tiene una plantilla de altísimo nivel. Eso sí, sin franceses”), al que han arropado por acción u omisión el PP o el presidente de la Federación, gallego y amigo de Rajoy, Rafael Louzán, que ha optado por no pronunciarse. Los jugadores Borja Iglesias o Lamine Yamal han dado la talla con mensajes por la tolerancia.

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La alineación de España

Es difícil predecir el once de De la Fuente, dado que tiene un once tipo, pero que ya se acumula cansancio. De hecho, contra Bélgica, el técnico sentó a Pedri para dar la titularidad a Fabián Ruiz. Esta vez hay que ganar a la todopoderosa Francia, el mejor equipo del torneo. Solo Kylian Mbappé ha marcado casi tantos goles (ocho) como toda España (11), y más que España (13) si se suman los cinco de Ousmane Dembélé. Francia ha encajado dos, solo uno más que Unai Simón.

Los encargados de parar el ataque francés serán previsiblemente los habituales: además de Simón, portero, Aymeric Laporte y Pau Cubarsí como centrales y Marc Cucurella y Pedro Porro en las bandas. En el centro del campo, con la duda de Pedri o Fabián, los probables serán Rodrigo Hernández para llevar la batuta y Dani Olmo para enganchar con el ataque, compuesto por Álex Baena, Lamine y Mikel Oyarzabal. Pero el que ha salvado a España los dos últimos encuentros ha salido del banquillo: Mikel Merino.

Cómo ver el partido en televisión

En televisión, la semifinal de puede seguir de forma gratuita por La 1 de RTVE, que también ofrece la emisión en streaming a través de RTVE Play, donde también puede escucharse en catalán. Para los abonados a plataformas de pago, el choque está disponible en DAZN y en Movistar Plus+ y Orange TV, que lo retransmiten íntegramente. Las respectivas aplicaciones móviles de RTVE, DAZN y Movistar Plus+ permiten seguir el partido desde el teléfono.

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