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Polémica por el señalamiento de un diputado de Vox a una estudiante con hiyab elegida para dar un discurso en la graduación de su universidad

Jorge Campos difundió una fotografía de la alumna durante el acto de graduación de la Universitat de les Illes Balears y cuestionó que fuera una de las representantes elegidas para dirigirse a los 1.375 estudiantes

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Khaoula Ikkene, graduada en Ingeniería Informática, durante su discurso de graduación (UIB)
Khaoula Ikkene, graduada en Ingeniería Informática, durante su discurso de graduación (UIB)

El diputado de Vox en el Congreso Jorge Campos ha cuestionado que una estudiante con hiyab fuera una de las representantes elegidas para intervenir durante el acto de graduación de la Universitat de les Illes Balears (UIB). El parlamentario ha publicado en sus redes sociales una fotografía de la joven durante la ceremonia y ha acompañado la imagen con el mensaje: “Se han graduado 1.375 alumnos de la UIB. Y la catalanista universidad pública de Baleares ha elegido a esta representante de los alumnos para que les dirija unas palabras...“.

El comentario del diputado ha provocado una rápida reacción en redes sociales, donde numerosos usuarios le hna reprochado haber puesto el foco en la apariencia de la joven y en el hecho de que llevara hiyab, en lugar de en sus méritos académicos. La controversia ha terminado un día después con un comunicado de la propia universidad en defensa de la igualdad y de la representatividad de sus estudiantes.

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La protagonista de la polémica es Khaoula Ikkene, una graduada en Ingeniería Informática de 22 años, nacida en Marruecos y residente desde hace años en Manacor. Durante el acto compartió la intervención institucional con Carlos Alejandro Araque, ambos en representación de los 1.375 estudiantes que este curso han finalizado sus estudios de grado en la UIB. La documentación oficial de la universidad no hace ninguna referencia a la religión ni al origen de la joven, sino únicamente a su condición de representante de los alumnos.

Tras difundirse el mensaje de Campos, numerosos usuarios comenzaron a destacar su trayectoria académica y profesional. Entre otros aspectos, recordaron que habla cinco idiomas, que cuenta con formación especializada y certificaciones en inteligencia artificial y ciberseguridad —entre ellas una expedida por el CyberCamp UIB— y que actualmente trabaja en la empresa Sampol. Uno de los mensajes más compartidos resumía esa defensa con una frase: “El talento no tiene nacionalidad ni apellidos”.

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Reacciones contra el mensaje del diputado

Las críticas al diputado de Vox no tardaron en multiplicarse. Muchos usuarios consideraron que el mensaje suponía un señalamiento público de la estudiante por llevar velo islámico y le acusaron de centrar el debate en su apariencia en lugar de valorar que hubiera sido elegida para representar a sus compañeros.

El diputado de Vox Jorge Campos Asensi interviene durante una sesión plenaria en el Congreso (Matias Chiofalo / Europa Press)
El diputado de Vox Jorge Campos Asensi interviene durante una sesión plenaria en el Congreso (Matias Chiofalo / Europa Press)

Entre quienes reaccionaron públicamente se encuentra el abogado y profesor de la UIB Antoni Bennàssar, que ha calificado de “intolerable” que se estigmatizara a la joven por su forma de vestir o por su religión y ha reclamado una respuesta institucional por parte de la universidad.

En una publicación en la red social X ha escrito: “Se ve que los señoritos clasistas de la extrema derecha española toleran ver jóvenes con hiyab limpiando los pasillos de la Universidad, pero no soportan que se gradúe”. Además, ha expresado su confianza en que la ciudadanía fuera consciente del peligro que, a su juicio, representan las ideologías xenófobas, clasistas y de carácter totalitario.

La controversia ha coincidido además con otros mensajes difundidos por el propio Campos sobre inmigración en Baleares. En distintas publicaciones recientes, el diputado ha vuelto a denunciar lo que define como una “invasión inmigratoria”, relacionándola con el aumento de la presión sobre los servicios públicos, el acceso a la vivienda y la inseguridad, al tiempo que ha acusado a los partidos de izquierda de favorecer esa situación.

La UIB reivindica la representación de toda una promoción

Ante la repercusión de la publicación, la Universitat de les Illes Balears ha difundido un comunicado en el que, sin mencionar expresamente a Jorge Campos, ha rechazado “cualquier manifestación que cuestione la dignidad o la igualdad de las personas”. La institución ha sostenido además que considera “incompatibles” con los valores que inspiran la universidad “los discursos de odio que ponen en duda la legitimidad y la representatividad de miembros de la comunidad universitaria por razón de su origen, convicciones o cualquier otra circunstancia personal”.

La portavoz de Juts, Míriam Nogueras, opina sobre la prohibición del burka propuesta por Vox. (Congreso de los Diputados)

La UIB ha recordado que los estudiantes que intervienen en las ceremonias de graduación lo hacen en representación de toda una promoción y que su participación simboliza “una generación que ha compartido un mismo itinerario formativo y un mismo esfuerzo académico”. Asimismo, ha defendido que su actividad como universidad pública se guía por principios como el compromiso social, la igualdad de oportunidades, la defensa del pensamiento crítico, la cooperación, la solidaridad y el respeto a la pluralidad. “La Universidad entiende la diversidad de personas, lenguas, orígenes, sensibilidades y convicciones como un bien que enriquece la institución y refuerza la convivencia”, ha añadido la institución en el comunicado.

En el mismo comunicado, la universidad también ha hecho referencia a las críticas que recibió la organización del acto, durante el que parte del público llegó a abuchear al rector mientras pronunciaba su discurso. La institución ha reconocido que la celebración estuvo marcada por dificultades organizativas derivadas del formato conjunto de todas las promociones y ha lamentado que algunos aspectos no respondieran plenamente a las expectativas de una parte de los asistentes, aunque ha agradecido la comprensión mostrada por los participantes y ha puesto en valor el trabajo del personal que hizo posible la celebración en unas circunstancias que ha calificado de especialmente complejas.

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