Sanidad prepara el MIR 2027: fechas, plazas y nuevas normas para evitar el fraude

Celebración del examen MIR en la sede del Ministerio de Sanidad. (Ministerio de Sanidad)

La Comisión de Recursos Humanos del Sistema Nacional de Salud ha publicado este martes las plazas para la convocatoria de la Formación Sanitaria Especializada (FSE) del año 2027. La oferta alcanza en esta ocasión los 12.850 puestos, un 53% más que las vigentes al inicio de la legislatura en 2018, siendo los de medicina (MIR) los más numerosos.

En total, el Ministerio de Sanidad suma 484 plazas en esta nueva convocatoria, un 3,9% más que el año anterior. La oferta se ha elaborado a partir de las propuestas de las comunidades autónomas y ha contado con los informes de la Comisión Delegada de Enfermería, el Consejo Nacional de Especialidades en Ciencias de la Salud y el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades.

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En esta edición, Sanidad reforzará en esta ocasión las medidas de prevención y detección del fraude tecnológico durante la celebración de las pruebas. La medida llega tras las acusaciones a la número uno del MIR 2026 y otros candidatos de haber copiado en los exámenes, sin que se haya podido probar su culpabilidad.

Plazas de la FSE 2027

Las pruebas de acceso a la Formación Sanitaria Especializada (FSE) permiten a los sanitarios españoles especializarse en una de las ramas de la Medicina, Enfermería, Psicología, Biología, Farmacia, Química y Física, siendo requisito indispensable para los médicos que quieran ejercer en la sanidad pública.

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Para la FSE del próximo año, las plazas de Medicina vuelven a ser las más numerosas, un total de 9.676 puestos, 400 más que el año anterior. Le siguen las de Enfermería, con 2.341 plazas (62 más) y, a gran distancia, Farmacia, con 377 puestos (15 más), y Psicología, con 293 plazas (19 más). Para los graduados en Biología, Física y Química, las oportunidades serán menores: los aspirantes tendrán 69 plazas en el ámbito de la Biología, 57 para Radiofísica Hospitalaria y 37 para el ámbito de la Química.

Cuatro ciudades vuelven a ser sede de examen

Imagen de archivo: Personas esperando para el examen del MIR en la Facultad de Física de la UB. (Europa Press)

El examen se celebrará el sábado 23 de enero de 2027 en un total de 26 localidades de toda España. El listado, reducido el año pasado por Sanidad, suma seis ciudades nuevas, entre las que se reincorporan Vigo, León, Cádiz y Cáceres. El llamamiento para las pruebas comenzará a las 13:00 horas (12:00 en Canarias) y los exámenes se iniciarán a las 14:00 horas (13:00 en Canarias).

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El ejercicio consistirá en un cuestionario de 200 preguntas y otras 10 de reserva, con cuatro opciones de respuesta y una única respuesta correcta. Las personas aspirantes dispondrán de cuatro horas y media para completarlo. Cada respuesta correcta se valorará con tres puntos, mientras que cada respuesta incorrecta restará un punto. Las preguntas no contestadas no se valorarán. La puntuación final estará integrada en un 90% por el resultado del examen y en un 10% por los méritos académicos acreditados.

Nuevas medidas contra el fraude

El MIR 2026 fue muy cuestionado por los aspirantes, en parte, por las sospechas de fraude de algunos de los aspirantes. El Ministerio de Sanidad confirmó que los examinadores encontraron a un candidato copiando durante las pruebas. Esta persona portaba unas gafas y un reloj con inteligencia artificial que le permitieron hacer trampas durante la prueba.

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Los médicos han vuelto este viernes a las calles de toda España con una huelga, de la que esperan un alto seguimiento, para mostrar su rechazo al borrador del Estatuto Marco presentado por el Ministerio de Sanidad y reclamar un texto propio para la profesión. Se trata del segundo paro nacional convocado por estas organizaciones tras el del pasado 13 de junio, y han llamado a participar a todos los profesionales sanitarios. (Europa Press)

Para evitar casos similares, la nueva convocatoria reforzará las medidas de prevención y detección de fraude. El personal responsable tendrá a su disposición equipos pasivos capaces de detectar radiofrecuencias, campos electromagnéticos, materiales ferromagnéticos y otras señales que puedan indicar la presencia de dispositivos ocultos. Estas herramientas solo podrán detectar las frecuencias, no interpretar las comunicaciones ni acceder a los contenidos.

Además, la Comisión de Recursos Humanos del Sistema Nacional de Salud ha aprobado la creación de un grupo de trabajo sobre fraude e impacto de las nuevas tecnologías en las pruebas selectivas. Este equipo se encargará de analizar los riesgos asociados al uso de dispositivos y herramientas tecnológicas y propondrá medidas comunes para reforzar la seguridad, la integridad y la igualdad de condiciones en estos procesos.

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