Descubren que los ovarios empiezan a envejecer décadas antes de la llegada de la menopausia

Maqueta de ovarios (Magnific)

Desde el primer día de la primera regla, los ovarios empiezan a envejecer. Un nuevo estudio liderado por la Universidad de Yale ha revelado que el envejecimiento ovárico afecta la coordinación espacial y temporal de las células en el ovario incluso décadas antes de que cesen los ciclos reproductivos.

La investigación, en la que también han participado el Buck Institute for Research on Aging y el Broad Institute de MIT y Harvard, ha sido publicada en la revista Nature Aging. Los resultados llegan tras el análisis de más de 600 mil regiones dentro de ovarios de 22 ratonas utilizando tecnología de transcriptómica espacial de alta resolución. Gracias a ello, han podido documentar cómo el deterioro de la organización tisular precede al fin de la fertilidad y está marcado por inflamación, descoordinación de señales hormonales y acumulación de células inmunes.

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Los autores analizaron ovarios de ratonas de distintas edades: jóvenes (10–12 semanas), de mediana edad (36–40 semanas) y viejas (52–54 semanas), durante fases activas del ciclo estral (equivalente animal del ciclo menstrual humano). Para ello aplicaron Slide-seq, una técnica de transcriptómica espacial con resolución cercana al tamaño celular (10 μm), generando 69 perfiles espaciales y detectando 610.620 puntos correspondientes a múltiples tipos celulares.

La descoordinación ovárica a medida que envejecemos

En los ovarios jóvenes, cada ciclo reproductivo muestra una organización multicelular altamente coordinada. Los folículos (las estructuras donde se desarrollan los ovocitos) mantienen una disposición radial que equilibra el crecimiento y la diferenciación de las células de la granulosa. Estas células, según su posición, asumen funciones distintas: las internas proliferan y las externas responden a hormonas y participan en la producción de esteroides.

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Con la edad, este patrón se desorganiza: se pierde la sincronía en la maduración folicular, la organización radial desaparece y aparecen señales de inflamación y remodelamiento anormal de la matriz extracelular. Este fenómeno se produce mucho antes de que los ciclos reproductivos terminen.

“El envejecimiento del ovario debe entenderse como un proceso de pérdida progresiva de coordinación celular y tisular, y no solamente como un agotamiento cuantitativo de los folículos”, explica Jennifer L. Garrison, investigadora del Buck Institute.

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Los cuerpos lúteos degenerados no se eliminan eficazmente en los animales viejos, causando una “cicatriz inmunológica” y manteniendo señales inflamatorias en el tejido. El equipo observó incrementos de células inmunes como macrófagos, linfocitos T y células plasmáticas dentro de las regiones ováricas envejecidas, lo que apunta a un proceso de “inflammaging” (envejecimiento inflamatorio).

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Los próximos pasos del estudio

La investigación se realizó en ratonas, lo que implica la necesidad de validación en tejido humano. Además, la técnica de transcriptómica espacial permite una visión altamente detallada, pero no determina relaciones de linaje ni destinos celulares a lo largo del tiempo.

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Los autores añaden que se requieren estudios funcionales para esclarecer si la mejora en remoción de células degenerativas o la modulación de la inflamación pueden preservar la función ovárica con la edad.

La pérdida de coordinación tisular puede ser un principio general aplicable a otros órganos en el envejecimiento, no solo al ovario. Sus resultados han sido depositados en acceso abierto y esperan estimular nuevas investigaciones sobre mantenimiento tisular y longevidad reproductiva.

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