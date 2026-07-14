Francia - España, el nuevo clásico europeo: el póker de finales y semifinales que enfrenta a La Roja y los ‘Bleus’ desde 2012

España-Francia, el nuevo clásico europeo. (EFE/Alberto Estévez)

La rivalidad entre España y Francia viene de siglos atrás. Desde la brutal Guerra de la Independencia Española (1808-1814) hasta la falta de apoyo contra la banda terrorista ETA y las disputas agrarias. Ahora, esos conflictos también se trasladan al panorama deportivo. Porque lo que hace apenas 10 años era un enfrentamiento casual entre dos grandes selecciones se ha convertido en un duelo habitual cada vez que hay un título en juego. Este martes, sin ir más lejos, las semifinales del Mundial 2026.

No obstante, no hay que echar la vista demasiado atrás para darnos cuenta de que España y Francia han alimentado una rivalidad cada vez más equilibrada y atractiva. Y una vez más, Kylian Mbappé y Lamine Yamal se verán las caras en algo que está llamado a ser el duelo heredero de Messi y Cristiano Ronaldo.

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Desde España ya han calentado motores: “Somos los únicos que les hemos ganado dos veces consecutivas”, dijo De la Fuente tras ganar contra Bélgica. “Si hay alguien a quien Francia debe tener miedo es a nosotros”, añadió Lamine Yamal. Del mismo modo, desde el país vecino, la prensa ha recordado que “tienen una cuenta pendiente” y que esta Francia “no tiene nada que ver” con la de los anteriores encuentros. Cabe destacar que la Selección perdió el primer puesto del ranking FIFA justo antes del Mundial 2026 a manos de ellos-

Un pulso que siempre decide algo importante

La historia reciente de este clásico europeo arrancó en 2012. La primera época dorada de España. Con Vicente del Bosque al mando, la Selección eliminó a Los Bleus en cuartos de final (2-0) en el camino de la Eurocopa. De por medio, ha habido tres amistosos: en 2013, Francia 0-1 España; en 2014, Francia 1-0 España; y en 2017, Francia 0-2 España.

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Hubo que esperar casi una década para volver a vernos en competición. Entre tanto. Francia ganó un Mundial (2018). Fue en la final de la Nations League de 2021, en la final. España golpeó primero con un gol de Mikel Oyarzabal, pero Karim Benzema y Kylian Mbappé le dieron la vuelta al marcador (2-1) para entregar a los franceses el título. Empate.

El equilibrio volvía a romperse en tres años después. En la EURO 2024, en semifinales. Francia se adelantó con un gol de Kolo Muani, pero un golazo de Lamine Yamal desde fuera del área y otro tanto de Dani Olmo certificaron la remontada. Más tarde, La Roja se proclamaría campeona de Europa.

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El antecedente más reciente puede ser uno de los mejores partidos y un aviso a lo que nos depara el partido de esta noche: las semifinales de la Nations League 2025. España firmó uno de los partidos del año al imponerse por 5-4 en un auténtico intercambio de golpes. Cuatro cruces desde 2012, todos en fases decisivas, con España ganando los dos últimos. Ahora llega el quinto, y es el que más pesa.

Dani Olmo celebra el gol de la remontada en la Eurocopa 2024. (AP Foto/Manu Fernandez)

El historial cae a favor de España

Si se mira el balance histórico de los Francia-España, La Roja lleva la delantera: 38 enfrentamientos; 18 victorias, 13 derrotas y 7 empates. Pero si el filtro se reduce a los partidos de eliminación directa, la cosa cambia. Francia manda con 4 victorias y 3 derrotas. Ahí entran, además de los ya mencionados, la final de la Eurocopa 1984 (Francia 2-0), los cuartos de la Eurocopa 2000 (Francia 2-1) y el único precedente mundialista entre ambas, los octavos de Alemania 2006, cuando Francia remontó el gol inicial de David Villa para ganar 3-1.

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Las claves tácticas y el factor físico

Sobre el césped, el partido se jugará en gran medida en la presión tras pérdida y en la velocidad de repliegue de ambas defensas. España confía en la posesión y en la jerarquía de Rodri en el centro del campo, mientras que la pareja de centrales, Cubarsí y Laporte, tendrán que estar especialmente atentos a las cabalgadas de Mbappé, Dembélé y Barcola o Doué.

Francia, con Deschamps al mando, ha optado por un bloque medio-alto muy agresivo con Rabiot y Koné como principales ‘pulpos’, recuperando balones y conectando con Olise. España confiará en la inspiración de Lamine Yamal y compañía para castigar a los franceses.

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Eurocopas, Liga de Naciones y ahora un Mundial. España y Francia llevan más de una década enfrentándose en contextos donde el error es sinónimo de eliminación. El premio ya no es solo una final: es seguir inclinando la balanza a su favor y proclamarse como la mejor selección de Europa.