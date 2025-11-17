Después de 45 años de carrera, Tom Cruise por fin tiene un Oscar... y no ha sido por una de sus películas, sino por todas

Tom Cruise posa con su Oscar honorífico durante la 16ª edición de los Premios de los Gobernadores de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas en Los Ángeles. REUTERS/Mario Anzuoni

Tom Cruise ha recibido por fin el reconocimiento de la Academia de Hollywood tras una carrera de casi 45 años y cuatro nominaciones previas.

La noche del domingo, el actor ha sido galardonado con el Oscar honorífico durante la ceremonia de los Governors Awards, celebrada en el salón de baile Ray Dolby de Los Ángeles.

Tom Cruise y el poder del cine

El premio, entregado por el director Alejandro González Iñárritu, ha supuesto un momento de especial emoción para Cruise, que ha pronunciado un discurso en el que ha reivindicado el poder del cine y su compromiso con este arte. El intérprete ha recordado que “hacer películas no es lo que hago. Es quien soy”, una declaración que ha sido recibida con una ovación por parte de figuras como Steven Spielberg, Jennifer Lopez, Emma Stone, Ariana Grande y Sydney Sweeney, presentes en la gala.

El homenaje a Cruise ha llegado tras una trayectoria marcada por títulos emblemáticos como Top Gun, la saga Misión Imposible, Jerry Maguire y Eyes Wide Shut. A pesar de haber estado nominado en cuatro ocasiones (tres como actor y una como productor por Top Gun: Maverick), el Oscar se le había resistido hasta ahora.

El actor estadounidense logró el reconocimiento mundial tras realizar las peligrosas acrobacias aéreas durante la filmación de la última entrega de la franquicia Crédito: (Paramount)

También hay que recordar que supo revertir su imagen de ‘chico de moda’ de los años ochenta, tras películas como Riski Business para reconvertirse en actor serio gracias a Martin Scorsese en El color del dinero y consolidarse como estrella de Hollywood gracias Top Gun (Ídolos del aire).

En su intervención, el actor ha rememorado sus primeras experiencias en el cine durante la infancia y el impacto que le causó la gran pantalla: “De repente, el mundo era mucho más grande que el que yo conocía”, ha afirmado Cruise.

El intérprete ha explicado que trabajó en todo lo que pudo para poder pagarse las entradas del cine y ha reiterado su intención de seguir apoyando la industria: “Siempre haré todo lo que pueda para apoyar esta forma de arte y para impulsar nuevas voces, para proteger lo que hace poderoso al cine, ojalá sin muchos más huesos rotos”, ha bromeado, en alusión a su costumbre de rodar personalmente las escenas de acción más arriesgadas.

Tom Cruise, a la izquierda, recibe un premio Oscar honorífico mientras el mexicano Alejandro González Iñárritu le aplaude durante la 16.ª edición de los Premios de los Gobernadores (AP Foto/Chris Pizzello)

Cruise ha aprovechado la ocasión para reflexionar sobre el valor universal del cine. Según ha recogido Variety, el actor ha destacado que “el cine me lleva a recorrer el mundo. Me ayuda a apreciar y respetar las diferencias. También me muestra nuestra humanidad compartida, lo parecidos que somos en tantos sentidos. Y no importa de dónde vengamos, en esa sala de cine reímos juntos, sentimos juntos, esperamos juntos, y ese es el poder de este arte".

El intérprete ha recordado que su pasión por el cine comenzó siendo un niño, cuando la luz del proyector le abrió la imaginación a nuevas posibilidades y le despertó el deseo de contar historias y explorar el mundo.

Nuevo Oscar a los dobles de acción

La ceremonia de los Governors Awards ha contado también con la presencia de destacados profesionales del sector, como Leonardo DiCaprio, Emily Blunt y Michael B. Jordan, que han querido acompañar a Cruise en una noche que ha quedado marcada como uno de los momentos más memorables de su carrera.

Tom Cruise de joven en 'Risky Business'

Por otro lado, la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas ha anunciado que, a partir de la edición número cien de los Oscar, en 2028, se reconocerá por primera vez la labor de los dobles de acción con la creación de la categoría “Achievement in Stunt Design” (premios al diseño de acrobacias).

Las nominaciones previas de Cruise y el significado del galardón

Hasta la fecha, Tom Cruise había estado nominado al Oscar en cuatro ocasiones. La primera candidatura llegó en 1989 por Nacido el cuatro de julio como mejor actor, aunque el premio fue para Daniel Day-Lewis por Mi pie izquierdo. Posteriormente, fue nominado por Jerry Maguire y Magnolia, y más recientemente, como productor de Top Gun: Maverick, que optó a mejor película pero no logró la estatuilla.

El actor ha subrayado en su discurso la importancia de quienes hacen posible el cine y ha agradecido el apoyo de sus compañeros de profesión.