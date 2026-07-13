Hora y dónde ver en Colombia el partido entre Francia vs. España en la semifinales de la Copa Mundial de la FIFA 2026

Así luce la entrada al terreno de juego del estadio de Dallas dos días antes de la semifinal entre Francia y España en la Copa Mundial de la FIFA 2026 - crédito Leonardo Benassatto/REUTERS

España y Francia jugarán el martes 14 de julio en Dallas, en el estadio AT&T, por un lugar en la final del Mundial 2026, en una semifinal que reúne a dos de las selecciones más fuertes del torneo y reabre una rivalidad que en los últimos años se volvió decisiva en Europa.

El partido comenzará a las 2:00 p. m. en Colombia y la transmisión en vivo estará disponible por el Gol Caracol, RCN Fútbol, Disney+, Win Sports, DSports y DGO. La otra semifinal enfrentará en Atlanta al ganador a Inglaterra contra Argentina.

España llega a este cruce después de volver a unas semifinales mundialistas por primera vez desde Sudáfrica 2010, edición en la que obtuvo su único título. Su recorrido incluyó un empate sin goles en el debut ante Cabo Verde, el 3-0 sobre Austria en dieciseisavos, el 1-0 frente a Portugal en octavos y el 2-1 contra Bélgica en cuartos, partido en el que recibió su primer gol del campeonato.

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Francia tuvo un trayecto más firme. El equipo superó a Senegal por 3-1, a Irak por 3-0 y a Noruega por 4-1 en la fase de grupos, luego venció a Suecia por 3-0 en dieciseisavos, a Paraguay por 1-0 en octavos y a Marruecos por 2-0 en cuartos. Será el tercer Mundial consecutivo de los galos clasificando a esta instancia.

España domina el historial general, pero Francia ganó los cruces más importantes

Lamine Yamal ha sido escogido en dos ocasiones como el mejor jugador de la Copa Mundial de la FIFA 2026 - crédito Albert Gea/REUTERS

La selección española llega con ventaja en los antecedentes: de 38 partidos entre ambos desde 1922, ganó 18, Francia se impuso en 13 y empataron siete.

Ese dominio estadístico no se trasladó siempre a los torneos mayores. Francia ganó la final de la Eurocopa 1984 por 2-0, la final de la UEFA Nations League 2021 por 2-1 y también el único enfrentamiento entre ambos en una Copa del Mundo, los octavos de final de Alemania 2006, con triunfo francés por 3-1.

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El dato que empuja el interés actual está en la tendencia reciente. España eliminó a Francia en las semifinales de la Eurocopa 2024 con un 2-1 y volvió a hacerlo en las semifinales de la UEFA Nations League 2025 con un 5-4 que se convirtió en el antecedente más cercano entre ambos.

En aquel partido más reciente, La Roja marcó por medio de Nico Williams, Mikel Merino, Pedri y un doblete de Lamine Yamal. Para Francia anotaron Kylian Mbappé, Rayan Cherki, Randal Kolo Muani y Dani Vivian en contra.

Un duelo de estilos en ataque: la posesión de España vs. las transiciones rápidas de Francia

Didier Deschamps fue campeón del mundo con Francia como jugador en 1998 y como entrenador en 2018 - crédito Brian Snyder/REUTERS

La gran figura esperada del lado español es Yamal, futbolista del Barcelona, aunque en este Mundial no alcanzó todavía su nivel más alto por las marcas cerradas que recibió. A su lado, Rodri se sostuvo como eje del mediocampo, mientras Marc Cucurella aportó profundidad por el lateral izquierdo y Merino apareció desde el banco con goles ante Portugal y Bélgica.

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Francia concentra su poder de mitad de cancha hacia adelante. Dayot Upamecano sostiene el fondo y, en ataque, se combinan Ousmane Dembélé, Désiré Doué, Michael Olise y Mbappé, que disputa su tercer Mundial consecutivo entre los jugadores más determinantes del torneo y pelea otra vez por terminar como goleador.

España busca monopolizar la pelota, instalarse en campo rival y presionar alto, mientras Francia lastima cuando recupera y acelera con espacios, una zona especialmente sensible para un equipo español que adelanta mucho sus líneas.

Para las semifinales y la final se utilizará el balón Trionda Final - crédito REUTERS/Leonardo Benassatto

Ese contraste explica por qué el partido aparece como una final anticipada. La selección de Luis de la Fuente mostró capacidad para resolver encuentros cerrados y un funcionamiento colectivo basado en la posesión, mientras el conjunto de Didier Deschamps se apoyó en una defensa sólida en las rondas eliminatorias y en la capacidad de sus atacantes para definir en transición.

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También hay un componente psicológico reciente. La Roja ganó los dos cruces de eliminación directa más cercanos entre ambos y llega con una generación encabezada por Yamal, Rodri, Pedri y Nico Williams; Francia, en cambio, afronta la semifinal con la posibilidad de cortar esa racha adversa en el escenario más grande de todos.