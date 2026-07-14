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Ovejas entre placas solares: el sistema de desbroce que une tradición y vanguardia en los campos españoles de energía

La industria eléctrica ya aplica soluciones basadas en la naturaleza para controlar el sotobosque y apoyar la ganadería

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Ovejas pastan en la planta solar. (Endesa)
Ovejas pastan en la planta solar. (Endesa)

La Dirección General de Tráfico (DGT) espera millones de desplazamientos durante estos meses de verano. Grupos de amigos, familias y parejas recorrerán cientos de kilómetros de carretera hasta llegar a su destino. Durante las horas muertas de viaje, en las que el paisaje se vuelve por momentos el único consuelo, podrán contemplar los campos de pantas fotovoltaicas que crecen como la maleza, casi sin ningún tipo de control. Pero, si agudizan el sentido de la vista, verán una curiosa estampa que mezcla la tradición y la vanguardia: ovejas entre placas solares.

Un rebaño de ovejas pastando entre placas solares se ha convertido en una imagen habitual en la gestión de algunas plantas fotovoltaicas de España y Europa. La utilización de ovejas como desbrozadoras naturales en instalaciones solares se consolida ya como una estrategia eficaz para el mantenimiento de la vegetación, la prevención de incendios y la mejora de la biodiversidad, conforme defienden los responsables de varios proyectos de innovación energética y ganadera.

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Desde hace solo unas semanas, en la planta de Volkswagen en Poznań, Polonia, un centenar de ovejas sustituye el uso de cortacéspedes bajo más de 31.000 paneles solares. Esta iniciativa, según explican desde la compañía de automoción, reduce las emisiones asociadas al mantenimiento, disminuye los riesgos para la infraestructura fotovoltaica y fomenta la biodiversidad en la zona. La compañía ha optado por el pastoreo frente a métodos tradicionales, en una apuesta por la sostenibilidad y el aprovechamiento de recursos naturales.

Ovejas en la planta fotovoltaica Núñez de Balboa II en Extremadura. (Iberdrola)
Ovejas en la planta fotovoltaica Núñez de Balboa II en Extremadura. (Iberdrola)

Un método innovador y tradicional que ya se aplica en España

El modelo cuenta con antecedentes en Extremadura, donde el Centro de Investigaciones Científicas y Tecnológicas de Extremadura (CICYTEX) coordina el proyecto Pastoreo FV en las plantas de Augusto y Veracruz. Durante más de dos años, los investigadores han analizado los efectos del pastoreo en la mejora de la vegetación, la fertilidad del suelo y la biodiversidad de las instalaciones fotovoltaicas. El enfoque se basa en el pastoreo regenerativo, que regula el uso del pasto y los periodos de descanso de la vegetación para mantener un equilibrio ecológico y productivo.

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Según detalla el CICYTEX en web, el método favorece la recuperación de hábitats y especies, ya que en estos recintos se prescinde de herbicidas y fitosanitarios, y el control de la vegetación se realiza mediante el paso de los rebaños. Además, las instalaciones incluyen medidas de desarrollo medioambiental, como la creación de charcas, nidales y corredores ecológicos, que refuerzan el papel de los parques solares en la conservación de la biodiversidad rural.

La prevención de incendios constituye otro de los beneficios destacados de esta práctica. Endesa, a través de su filial de redes e-distribución, ha comenzado a utilizar cabras y ovejas para la limpieza de los terrenos bajo las líneas eléctricas. Según la empresa, este método contribuye a la conservación del paisaje, refuerza la actividad ganadera local y reduce de forma natural el riesgo de incendios, especialmente en años lluviosos, cuando la vegetación crece de manera espontánea bajo los paneles solares.

El modelo se extiende también al Pirineo, donde la pérdida de la ganadería extensiva ha favorecido la proliferación de vegetación arbórea y arbustiva, incrementando el riesgo de incendios. El proyecto Ovihuec.Sost, impulsado por el Ayuntamiento de Vilamòs y el Consejo General de Arán, y coordinado por el Instituto de Investigación y Tecnología Agroalimentarias (IRTA), busca consolidar un rebaño municipal como herramienta de limpieza del sotobosque en zonas atravesadas por líneas eléctricas. La iniciativa, basada en la gestión forestal mediante ganadería extensiva, persigue la reducción del riesgo de incendios y la mejora de la seguridad del suministro eléctrico en áreas de alta montaña.

Ovejas en Núñez de Balboa. (Iberdrola)
Ovejas en Núñez de Balboa. (Iberdrola)

El rebaño, de titularidad pública, integra más de 250 ovejas y cabras, cada una con un papel específico: las ovejas controlan el estrato herbáceo y las cabras el sotobosque y los arbustos, elementos clave en la propagación de incendios. El nombre del proyecto, Ovihuec.dat, hace referencia a su objetivo: “ovi” por ovejas, “huec” por fuego en aranés y “.dat” por los datos obtenidos de la investigación.

El abandono de la ganadería privada en el Pirineo ha motivado este tipo de iniciativas, que buscan recuperar el papel de los pequeños rumiantes en la gestión del paisaje y la prestación de servicios ecosistémicos. Según el IRTA, la presencia de rebaños públicos permite regular la biomasa, favorecer la biodiversidad y obtener información científica de utilidad para replicar el modelo en otras regiones.

Los datos recabados por el CICYTEX y el IRTA confirman que la ausencia de herbicidas, la mejora de la biodiversidad y la reducción de emisiones convierten estos proyectos en ejemplos de sostenibilidad adaptados a las necesidades del territorio. La colaboración entre ganaderos, empresas energéticas e instituciones públicas facilita el diseño de estrategias ajustadas al entorno, adaptando la carga ganadera y el calendario de pastoreo a cada caso.

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