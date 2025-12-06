‘Vengadores: Endgame’ se reestrenará en cines justo antes del estreno de ‘Vengadores: Doomsday’

Marvel Studios alista una jugada estratégica para avivar la expectación antes del estreno de Avengers: Doomsday. Según publicó The Hollywood Reporter, la empresa volverá a proyectar Avengers: Endgame en cines a partir del 25 de septiembre de 2026, buscando reactivar la marea de seguidores y preparar el terreno para la nueva entrega programada para el 18 de diciembre de ese mismo año. Este movimiento retoma la alianza creativa entre los directores Joe y Anthony Russo y el actor Robert Downey Jr., quien volverá al universo Marvel en un giro inesperado de roles: dará vida al villano Doctor Doom, tras haber encarnado a Tony Stark/Iron Man.

La noticia, ampliamente esperada por los seguidores del fenómeno Marvel, resalta también la intención del estudio de reivindicar la experiencia cinematográfica en salas. El presidente de Marvel Studios, Kevin Feige, reafirmó esta prioridad desde el escenario de CinemaCon en abril de 2024: “Hacemos películas para el cine porque ahí es donde deben verse”, enfatizó, en un momento en que otros conglomerados exploran la reducción de estrenos presenciales. Feige sostuvo ante los asistentes que este enfoque es el sello irreversible de la compañía. Publicó The Hollywood Reporter que el anuncio se produjo el mismo día en que se confirmó la adquisición de Warner Bros. por parte de Netflix, ilustrando cambios de peso en la industria.

La selección de Endgame como carta fuerte para las salas responde no sólo a su lugar en la saga, sino a su impacto en la cultura popular y la taquilla. Desde su estreno original el 26 de abril de 2019, la cinta arrasó con cifras históricas: es la segunda película más taquillera en Estados Unidos, con 858 millones de dólares recaudados, solo por debajo de Star Wars: The Force Awakens (937 millones). A nivel internacional, Endgame también ocupa la segunda posición, registrando 1.941 millones de dólares, tras Avatar (2.138 millones). A escala mundial, sólo Avatar supera sus 2.799 millones de dólares; además, ostenta el mayor debut global de todos los tiempos, con una recaudación de 1.200 millones de dólares en su primer fin de semana, según The Hollywood Reporter.

Robert Downey Jr. en 'Vengaodres: Endgame' Mandatory Credit: Photo by Marvel/Disney/Kobal/Shutterstock (10213611cd) Robert Downey Jr. as Tony Stark/Iron Man 'Avengers: Endgame' Film - 2019 After the devastating events of Avengers: Infinity War (2018), the universe is in ruins. With the help of remaining allies, the Avengers assemble once more in order to undo Thanos' actions and restore order to the universe.

Las otras películas afectadas por los Vengadores

El regreso de los hermanos Russo y Robert Downey Jr. –ahora como el clásico antagonista Doctor Doom—servirá como recordatorio del alcance combinado que puede lograr este trío creativo. La nueva película, Vengadores: Doomsday, también contará con la presencia de elencos de franquicias integradas como Thunderbolts*, Los Cuatro Fantásticos, y X-Men, apuntando a una convergencia de universo inusual incluso para los estándares de Marvel Studios.

Tras el anuncio del relanzamiento, Disney también revisó su calendario de estrenos. Se confirmó el lanzamiento de Super Troopers 3 de Searchlight para el 7 de agosto de 2026. Además, la reedición de Star Wars: Una nueva esperanza adelantó su estreno al 19 de febrero de 2027, y la próxima película sin título de Los Simpsons sufrió una ligera modificación, trasladándose al 3 de septiembre de 2027. Todos estos ajustes, informó The Hollywood Reporter, refuerzan la intención de Disney de liderar la conversación en torno al contenido atractivo para cines en los años venideros.

Con el relanzamiento de Avengers: Endgame, Marvel Studios apuesta nuevamente a la emoción colectiva que sólo las salas pueden provocar y establece el tono para una de las apuestas más ambiciosas de la compañía. El público, mientras tanto, se enfrenta a la posibilidad de revivir uno de los fenómenos más grandes del cine reciente y anticipar la siguiente gran batalla de la saga, con nuevas alianzas, giros de personajes y un futuro renovado para el universo Marvel.