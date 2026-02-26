España Cultura

Los primeros en ver ‘Vengadores: Doomsday’ bendicen la película: “Marvel estaba estancada”

Los directivos de Disney que ya han podido visionar la película parecen contentos con el resultado después de una mala racha en la compañía

Guardar
Kevin Feige, Robert Downey Jr.
Kevin Feige, Robert Downey Jr. y los Hermanos Russo en la presentación de 'Vengadores: Doomsday'

Disney mantiene una visión optimista respecto al desarrollo de Vengadores: Doomsday. Según fuentes internas, la dirección considera que la película podría representar una oportunidad para revitalizar el Universo Cinematográfico de Marvel (MCU), actualmente en una etapa de incertidumbre.

El nombramiento de Josh D’Amaro como CEO de Disney coincide con la revisión estratégica de las franquicias más valiosas del estudio. El material preliminar de Vengadores: Doomsday, cuyo estreno está previsto para diciembre, ha generado expectativas dentro de la empresa sobre un posible punto de inflexión. Ejecutivos de la división cinematográfica rechazan que el destino del MCU dependa únicamente de este estreno. En conversaciones con Variety, subrayan la confianza en la capacidad de la franquicia para recuperar la atención del público.

La perspectiva de los analistas externos contrasta con el optimismo interno. Doug Creutz, analista de TD Cowen, ha señalado de manera contundente el momento que vive la marca. En declaraciones recogidas por Variety, Creutz afirmó: “Marvel está definitivamente en una mala racha”. El informe destaca que la reputación del MCU se ha visto afectada tras varios años de dominio en taquilla. Más allá de la calidad de las producciones, la sobreexposición y la fatiga del género de superhéroes han comenzado a pesar en la percepción tanto de la industria como del público.

La llegada de Disney+ propició un cambio en la estrategia de Marvel Studios, liderada por Kevin Feige. El estudio fue encargado de producir varias series interconectadas con las películas principales, incrementando de manera significativa el volumen anual de estrenos. El éxito de Bruja Escarlata y Visión marcó el potencial inicial de este modelo. Sin embargo, otras propuestas como She-Hulk no lograron el mismo impacto ni entusiasmo. Según el análisis de Variety, la expansión agresiva y la saturación, más que la calidad, explican el distanciamiento del público.

Capitán América: Brave New World,
Capitán América: Brave New World, una de las últimas películas Marvel y también de las que peor han funcionado en taquilla. © 2024 MARVEL.

Una estrategia fallida

El ritmo elevado de lanzamientos y la abundancia de contenidos generaron debates entre críticos y seguidores del MCU. La estrategia, diseñada para fortalecer la fidelidad de la audiencia, terminó por evidenciar señales de agotamiento. Los estrenos recientes del MCU, entre ellos Thunderbolts y Captain America: Brave New World, no alcanzaron los niveles históricos de recaudación. Incluso películas emblemáticas como Los Cuatro Fantásticos quedaron por debajo de las expectativas.

Esta situación ha llevado a algunos analistas a sugerir que el futuro de la franquicia podría depender de un éxito rotundo de Vengadores: Doomsday. No obstante, fuentes de Disney consultadas por Variety insisten en que la salud del MCU no está supeditada a un solo título. Los primeros indicios de taquilla y la recepción positiva de las escenas iniciales alimentan el optimismo de la empresa. Los ejecutivos esperan que el estreno de diciembre marque una recuperación significativa.

Las opiniones de la competencia completan el panorama. Tom Rothman, CEO de Sony Pictures, ha atribuido parte de la crisis de Marvel a las decisiones corporativas tomadas durante la expansión de Disney+. Según Rothman, los mandatos internos provocaron una sobreproducción que diluyó el atractivo de la marca. A pesar de los desafíos, Rothman expresó públicamente su confianza en Kevin Feige como responsable creativo de Marvel Studios. En referencia a los próximos filmes de Vengadores, aseguró a los fans: “No hay de qué preocuparse, chicos”, y subrayó que no apostaría en contra de Feige. Entre los grandes estudios, algunos directivos proyectan que Vengadores: Doomsday podría convertirse en la película más taquillera del año. El desenlace, no obstante, dependerá de la respuesta del público ante el esperado estreno.

Temas Relacionados

MarvelMCUDisneyCineCine EspañaEspaña-CulturaEspaña Noticias

Últimas Noticias

Se publica en formato cómic una de las grandes obras maestras de la literatura tras diez años de la muerte de su autor

El gran artista italiano Milo Manara se ha encargado de poner en viñetas este clásico del que ahora se publica el segundo volumen

Se publica en formato cómic

En qué orden y dónde ver cada entrega de ‘Scream’, la saga de terror que regresa a los cines

Con el estreno de su séptima película, repasamos dónde ver cada una de las aventuras de Sydney Prescott y compañía

En qué orden y dónde

La película de Sydney Sweeney que fue boicoteada y no pasó por cines llega a plataformas: la historia real de una boxeadora lesbiana

La cinta alcanzó unos terribles resultados en taquilla y puso en entredicho la figura de la actriz

La película de Sydney Sweeney

El detalle en el final de ‘El caballero de los Siete Reinos’ que ha pasado inadvertido para los fans pero conecta directamente con los libros

La serie ha concluido esta semana su primera temporada dejando una gran incógnita tras de sí

El detalle en el final

El director Park Chan-wook será el presidente del jurado de Cannes 2026: “En esta época de odio y división, ir al cine es un acto de solidaridad”

El gran maestro surcoreano se pondrá al frente de la próxima edición del festival mientras se puede disfrutar en los cines de su última película, ‘No hay otra opción’

El director Park Chan-wook será
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El papa León XIV pronunciará

El papa León XIV pronunciará un discurso en el Congreso de los Diputados el 8 de junio, durante su visita a España

La Justicia da la razón a una limpiadora que denunció que le aumentaron el número de habitaciones de 32 a 35 sin mejoras en sus condiciones laborales

Más de mil multas en una semana: la nueva ley cívica en Barcelona contra el botellón, los grafiteros y los dueños que no limpien el pis de su mascotas

Feijóo ‘perdona’ a Juan Carlos l por “parar el golpe” del 23F y pide devolverle el favor con su regreso a España

Pedro Sánchez desmiente los “bulos” sobre su salud: “No padezco ninguna enfermedad cardiovascular”

ECONOMÍA

El país de Europa donde

El país de Europa donde el Estado paga 13.000 euros por irte a vivir al campo

Sebastián Ramírez, abogado laboralista: “Nunca presentes la baja voluntaria sin saber estas dos cosas”

El precio de la vivienda bate récords de la burbuja en 2025 mientras las compras siguen creciendo un 4,4%

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas hoy

Se vende un pueblo entero en el corazón de los Picos de Europa por 380.000 euros

DEPORTES

Expulsan a un aficionado del

Expulsan a un aficionado del Bernabéu por realizar un saludo nazi antes del partido entre Real Madrid y Benfica

Octavos de final de la Champions League: estos son los equipos que estarán en el sorteo del viernes

El Real Madrid vence a un intenso Benfica y logra la clasificación a los octavos de final de la Champions

Así te hemos contado la victoria del Real Madrid ante el Benfica en Champions

A qué hora y dónde ver el partido de Champions entre el Real Madrid y el Benfica