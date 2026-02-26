Los primeros en ver ‘Vengadores: Doomsday’ bendicen la película: “Marvel estaba estancada”

Kevin Feige, Robert Downey Jr. y los Hermanos Russo en la presentación de 'Vengadores: Doomsday'

Disney mantiene una visión optimista respecto al desarrollo de Vengadores: Doomsday. Según fuentes internas, la dirección considera que la película podría representar una oportunidad para revitalizar el Universo Cinematográfico de Marvel (MCU), actualmente en una etapa de incertidumbre.

El nombramiento de Josh D’Amaro como CEO de Disney coincide con la revisión estratégica de las franquicias más valiosas del estudio. El material preliminar de Vengadores: Doomsday, cuyo estreno está previsto para diciembre, ha generado expectativas dentro de la empresa sobre un posible punto de inflexión. Ejecutivos de la división cinematográfica rechazan que el destino del MCU dependa únicamente de este estreno. En conversaciones con Variety, subrayan la confianza en la capacidad de la franquicia para recuperar la atención del público.

La perspectiva de los analistas externos contrasta con el optimismo interno. Doug Creutz, analista de TD Cowen, ha señalado de manera contundente el momento que vive la marca. En declaraciones recogidas por Variety, Creutz afirmó: “Marvel está definitivamente en una mala racha”. El informe destaca que la reputación del MCU se ha visto afectada tras varios años de dominio en taquilla. Más allá de la calidad de las producciones, la sobreexposición y la fatiga del género de superhéroes han comenzado a pesar en la percepción tanto de la industria como del público.

La llegada de Disney+ propició un cambio en la estrategia de Marvel Studios, liderada por Kevin Feige. El estudio fue encargado de producir varias series interconectadas con las películas principales, incrementando de manera significativa el volumen anual de estrenos. El éxito de Bruja Escarlata y Visión marcó el potencial inicial de este modelo. Sin embargo, otras propuestas como She-Hulk no lograron el mismo impacto ni entusiasmo. Según el análisis de Variety, la expansión agresiva y la saturación, más que la calidad, explican el distanciamiento del público.

Capitán América: Brave New World, una de las últimas películas Marvel y también de las que peor han funcionado en taquilla. © 2024 MARVEL.

Una estrategia fallida

El ritmo elevado de lanzamientos y la abundancia de contenidos generaron debates entre críticos y seguidores del MCU. La estrategia, diseñada para fortalecer la fidelidad de la audiencia, terminó por evidenciar señales de agotamiento. Los estrenos recientes del MCU, entre ellos Thunderbolts y Captain America: Brave New World, no alcanzaron los niveles históricos de recaudación. Incluso películas emblemáticas como Los Cuatro Fantásticos quedaron por debajo de las expectativas.

Esta situación ha llevado a algunos analistas a sugerir que el futuro de la franquicia podría depender de un éxito rotundo de Vengadores: Doomsday. No obstante, fuentes de Disney consultadas por Variety insisten en que la salud del MCU no está supeditada a un solo título. Los primeros indicios de taquilla y la recepción positiva de las escenas iniciales alimentan el optimismo de la empresa. Los ejecutivos esperan que el estreno de diciembre marque una recuperación significativa.

Las opiniones de la competencia completan el panorama. Tom Rothman, CEO de Sony Pictures, ha atribuido parte de la crisis de Marvel a las decisiones corporativas tomadas durante la expansión de Disney+. Según Rothman, los mandatos internos provocaron una sobreproducción que diluyó el atractivo de la marca. A pesar de los desafíos, Rothman expresó públicamente su confianza en Kevin Feige como responsable creativo de Marvel Studios. En referencia a los próximos filmes de Vengadores, aseguró a los fans: “No hay de qué preocuparse, chicos”, y subrayó que no apostaría en contra de Feige. Entre los grandes estudios, algunos directivos proyectan que Vengadores: Doomsday podría convertirse en la película más taquillera del año. El desenlace, no obstante, dependerá de la respuesta del público ante el esperado estreno.