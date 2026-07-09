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La pequeña joya que acaba de estrenar Netflix: la versión de un ‘bestseller’ italiano ambientado en México sobre la pérdida de la inocencia

Acaba de aterrizar en la plataforma ‘No tengo miedo’, una serie de seis episodios basada en la novela de Niccolò Ammananiti

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Tráiler oficial de la serie 'No tengo miedo' dirigida por Ernesto Contreras, Alba Gil, Alejandro Zuno.

Acaba de llegar a Netflix, la serie de seis episodios No tengo miedo, adaptación de la novela de Niccolò Ammananiti que traslada la acción de Italia al México de 1986 y que ya con una adaptación cinematográfica en 2003 por parte de Gabriele Salvatores, en la que participaba Aitana Sánchez-Gijón.

La serie arranca en un pueblo rural mexicano y sigue a Miguel, interpretado por Aldo Emiliano Navarro, después de que descubra a Felipe, un niño encadenado bajo un viejo depósito de agua junto a la casa ruinosa de una supuesta bruja.

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Miguel pasa los días jugando al fútbol con su hermana pequeña María, su primo Chuy y otros niños del vecindario. En casa, la situación económica es precaria porque una plaga ha arrasado la cosecha de café y ha destruido el sustento de sus padres, Pino y Teresa, mientras la familia también lidia con el asma crónica de María.

Entre juegos y descubrimientos oscuros

Miguel es un niño aún alegre y despreocupado, cuyo problema más inmediato parece ser evitar a Calavera, el matón del barrio. Ese equilibrio infantil empieza a resquebrajarse cuando Félix, el hermano mayor del acosador, alimenta entre los niños la historia de una bruja malvada que vive en el bosque y mata a los pequeños.

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La desaparición repentina de Chuy y de sus padres, Rosalío y Margarita, siembra las primeras sospechas en la comunidad. El giro decisivo llega cuando Miguel tropieza con Felipe, retenido con una cadena en la pierna, y decide llevarle comida y agua mientras le cuenta cómo va México en el Mundial de fútbol.

Una imagen de 'No tengo miedo', serie de Netflix
Una imagen de 'No tengo miedo', serie de Netflix

Con su padre fuera por trabajo y su madre desbordada por los problemas domésticos y económicos, el niño intenta resolver solo una situación que no comprende del todo. Cuando descubre que no tiene ni la fuerza ni las herramientas necesarias para liberarlo, recurre a Calavera, el muchacho más fuerte que conoce.

Ahí se activará el doble mecanismo de la serie: un misterio sostenido desde la mirada infantil y un relato de crecimiento que muestra hasta qué punto la niñez es frágil. Miguel no solo cuida de su nuevo amigo, sino que incluso renuncia a su tiempo de ocio, mientras percibe la tensión financiera de sus padres aunque ellos intenten ocultársela.

El episodio tres, titulado El hombre gusano, coloca las piezas principales de la trama y rompe la ligereza con la que Miguel había mirado el mundo hasta ese momento, mostrando el rostro de horror del protagonista cuando comprenda quién está detrás del secuestro de Felipe, una revelación que se presentará como un conocimiento que ningún niño debería llegar a tener.

Entre el pasado y el presente

La tensión se mantendrá gracias a una cronología no lineal. La serie se abre cuando Felipe ya ha sido encerrado en el depósito de agua y después va y viene entre 1981 y el momento previo al descubrimiento de Miguel y de sus gafas rotas.

Ese retroceso temporal dibuja un contraste material muy preciso. Solo cinco años antes, el pueblo prosperaba gracias a una cosecha de café abundante; después, los cultivos tuvieron que ser quemados y desapareció el único recurso relevante de la zona.

Los niños protagonistas de 'No tengo miedo' (Netflix)
Los niños protagonistas de 'No tengo miedo' (Netflix)

La comparación entre aquel pasado y el presente arruinado sirve para explicar qué hace la carencia en una comunidad en apariencia normal. Ese desplazamiento sirve para mostrar cómo la desigualdad social y la desesperación pueden desembocar en actos de violencia extremos.

La miniserie está encabezada por Regina Arroyo como María, Luis Alberti como Pino, Fátima Molina como Teresa, Bruno Strauss como Chuy, Mauro Guzmán como Calavera, Cosmo Gonzalez como Félix y Yago Andreu como Felipe.

La novela No tengo miedo consolidó a Niccolò Ammaniti como uno de los escritores más populares tanto fuera como dentro de su país, Italia. Se trataba de una historia de infancia y pérdida de la inocencia que se puede extrapolar a cualquier lugar, aunque la novela contenía un fuerte sustrato autóctono a la hora de hablar de la desaparición del mundo rural del sur de Italia que, aquí, se traslada a México.

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