‘Romper el círculo’, la polémica novela superventas de Colleen Hoover llega a los cines: ¿idealiza realmente la violencia sexual?

'Romper el círculo', la novela superventas de Colleen Hoover que llega este viernes a la cartelera española

Buscar su título por internet da una más que redonda búsqueda que habla de ‘un fenómeno de TikTok’. La red social de los vídeos cortos y los trends asociados al baile ha conformado un universo literario propio, llamado BookTok (un juego de palabras entre el término ‘libro’ en inglés y la nomenclatura de la aplicación), en el que las novelas más codiciadas de la temporada reciben el tratamiento democrático de lo viral.

Romper el círculo es uno de los varios títulos de la escritora Colleen Hoover (Sulphur Springs, Texas, Estados Unidos) que se han colado en la lista de los más vendidos dentro y fuera de su país. Éste ha conseguido, además, una adaptación a la gran pantalla que aterriza en la cartelera este próximo viernes. Su premisa es, en primera instancia, sencilla. Lily Bloom (interpretada en la película por Blake Lively), no ha tenido una vida fácil. Ha crecido viendo los constantes abusos de su padre hacia su madre, una situación que ha hecho mella en su estado de ánimo. Por eso, su idílica relación con el neocirujano Ryle Kincaid (Justin Baldoni) parece ajena a su no tan idílica realidad familiar. Las cosas se complican cuando Atlas Corrigan (Brandon Sklenar), el primer amor de Lily, reaparece en su vida.

La sinopsis oficial insiste en que, con la aparición del tercero en discordia, el personaje de Ryle “comienza a mostrar su verdadera cara”, un manido enunciado que esconde la tóxica relación entre ambos. En realidad, Romper el círculo fue la forma en la que Hoover lidió con los abusos que vio en su núcleo familiar. A través de la escritura exorcizó los fantasmas de las escenas de las que tuvo que ser testigo cuando era una niña.

“Uno de mis primeros recuerdos era él tirándole un televisor a mi madre”, dijo de su padre biológico al magacín televisivo Today. “Crecimos en un hogar abusivo”, apostilló. “No había recursos para que las mujeres salieran de situaciones así”, continuó. La madre de Hoover se divorció de su padre cuando ella tenía 2 años, por lo que “a partir de entonces, sólo recuerdo haber crecido con una madre tan fuerte e independiente”. Lanzada en 2016, la novela no se convirtió en un fenómeno hasta el auge de TikTok (entre 2021 y 2022). “La gente me pregunta: ‘¿Cómo conseguiste que tus libros se hicieran virales en TikTok?’. Y yo digo: ‘No fui yo. Fueron los lectores. Fueron los blogueros, los BookTokers’. La gente confiaba en lo que pensaban otros lectores”, explicó Hoover.

Un ‘romance’ que no lo es tanto

Su historial personal ha inspirado una de las obras más populares de la última década (la autora vendió más de nueve millones de copias con todos sus libros en el 2022), pero su éxito ha traído consigo infinidad de críticas que apuntan hacia una ‘romantización’ de la violencia y los abusos que se narran en el relato. Romper el círculo (It ends with us en su título original), está catalogada como una novela de romance, pero sus páginas esconden escenas que describen, con mucho detalle, situaciones como una violación, abusos verbales y físicos, además de violencia gráfica.

En ningún momento se avisa al lector del contenido de la escritura (con los llamados trigger warnings, unas advertencias que avanzan que el capítulo o la historia que se va a leer cuenta con episodios explícitos asociados a la violencia doméstica) y la sinopsis de la historia borra por completo la realidad de la situación de Lily, convirtiendo su colorida portada en un anuncio de novela asociada al amor y las relaciones idílicas.

Blake Lively y Justin Baldoni, en una escena de la adaptación de la exitosa novela de Colleen Hoover, 'Romper el círculo'

El éxito de la novela ha venido, así, acompañado de una polémica en la que crítica y público consideran que Hoover tiende a glorificar el abuso y la violencia en su historia (algo que podría trasladarse a la adaptación cinematográfica que lidera Lively). Sin embargo, en la ya mencionada entrevista con el programa televisivo matutino, la autora prefiere centrarse en cómo su novela ha ayudado a personas que han pasado por la misma situación que su madre, y no tanto en las voces críticas que ven en su relato una idealización de las relaciones tóxicas.

“Ha sido muy reconfortante leer lo mucho que el libro ha ayudado a la gente, y que la historia de mi madre realmente ha dado fuerzas a otras mujeres para poder salir de sus situaciones. Es algo maravilloso que me emociona ver en la pantalla. También espero que tenga el mismo efecto que ha tenido el libro”, dijo Hoover sobre la próxima película. Algunos lectores han comentado en redes sociales que no acudirán a ver la cinta (y recomiendan que nadie lo haga) al alegar que su autora no trata con la seriedad suficiente el tema del que bebe su novela.

Ese es el caso de la usuaria @melinasoooyaaa, que ha elaborado un largo hilo en X (antes Twitter) explicando por qué no acudirá a ver la película tras haber leído la novela. “El libro está escrito de tal manera que se plantea en varias ocasiones que no existe el bien o el mal (hablando de hombres que le dan palizas a mujeres) porque, según su lógica, todos cometemos errores y una persona puede cambiar”, indica, mientras hace mención a una de las frases que aparecen en la obra. “No existe la gente mala, sólo somos personas que, a veces, hacemos cosas malas”.

El hilo de una usuaria de X (antes Twitter) explicando por qué no irá a ver 'Romper el círculo' tras leer la novela de Hoover