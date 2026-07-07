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La película que Tom Hanks considera “la mejor jamás hecha” adapta un gran poema griego similar a ‘La Odisea’: puede verse en Movistar Plus+

Tom Hanks eligió este clásico de aventuras inspirado en la mitología griega en 1992

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Cast member Tom Hanks attends a premiere for the film Toy Story 5 in Los Angeles, California, U.S., June 9, 2026. REUTERS/Mario Anzuoni
Cast member Tom Hanks attends a premiere for the film Toy Story 5 in Los Angeles, California, U.S., June 9, 2026. REUTERS/Mario Anzuoni

Tom Hanks (Concord, California, 1956) ha protagonizado algunas de las películas más queridas de la historia del cine: desde Forrest Gump, a Náufrago, Salvar al soldado Ryan o Toy Story. Estas, u otras de su extensa filmografía son por seguro algunas de los largometrajes que más fascinan a millones de espectadores. Pero, ¿para Tom Hanks cuál es la mejor película jamás hecha?

El ganador de dos premios Óscar por Philadelphia (1993) y Forrest Gump (1994) lo tiene claro desde hace tres décadas. Fue precisamente durante la ceremonia de los premios de la Academia de Hollywood en 1992 cuando el actor reveló su película más preciada: “Algunos dicen Casablanca o Ciudadano Kane. Yo digo que Jasón y los argonautas es la mejor película jamás hecha", dijo con motivo de la entrega del Premio Gordon E. Sawyer, al legendario maestro de efectos especiales y animación stop-motion Ray Harryhausen, según recogió The New York Times.

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Estrenada en 1963 y dirigida por Don Chaffey, Jasón y los argonautas adapta libremente la Argonáutica, el poema épico escrito por Apolonio de Rodas en el siglo III a. C. La obra, considerada una de las grandes epopeyas de la mitología griega junto a la Odisea de Homero —que Christopher Nolan llevará al cine este 17 de julio—, narra la expedición del héroe Jasón en busca del legendario Vellocino de Oro, una misión que emprende tras ser engañado por Pelías, el usurpador del trono de Tesalia. Advertido por una profecía de que Jasón regresará algún día para reclamar lo que le pertenece, Pelías lo envía a la remota Cólquida convencido de que no sobrevivirá al viaje.

Un clásico inspirado en la mitología griega

Para llevar a cabo la hazaña, Jasón organiza unos juegos y reúne a una tripulación formada por algunos de los grandes héroes de Grecia, entre ellos Hércules, Cástor o Peleo. A bordo de la nave Argo, los argonautas se enfrentan a gigantes de bronce, criaturas mitológicas y todo tipo de peligros, mientras los dioses intervienen en su destino. Hera, reina del Olimpo, protege al joven héroe, aunque Zeus limita su ayuda a solo cinco ocasiones.

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Jasón y los argonautas' (1963)
Jasón y los argonautas' (1963)

La cinta está protagonizada por Todd Armstrong, en el papel del héroe Jasón, junto a Nancy Kovack, Gary Raymond, Honor Blackman y Nigel Green. A su estreno, en 1963 obtuvo una buena acogida por parte de la crítica, que destacó especialmente el trabajo de Ray Harryhausen.

Más de seis décadas después de su estreno, Jasón y los argonautas sigue gozando del reconocimiento de la crítica. En Rotten Tomatoes mantiene un 89% de valoraciones positivas y el distintivo Certified Fresh, mientras que el público le otorga un 79% de aprobación tras más de 10.000 reseñas. El consenso de los críticos define la cinta como “una obra nostálgica, extravagante y evocadora”, cuya auténtica protagonista es “la magistral animación en stop-motion de Ray Harryhausen". La crítica Sara Michelle Fetters, de MovieFreak.com, llegó incluso a escribir en 2023 que, si le preguntaran cuál es la mejor película de la historia, respondería sin dudar: "Jasón y los argonautas“. Exactamente igual que Hanks.

Sin embargo, el reconocimiento que hoy goza la película no se tradujo en ingresos en la época. La cinta, que llegó a los cines el 19 de junio de 1963 con un presupuesto de entre 2,5 y 3 millones de dólares, triunfó en países como Reino Unido y Australia, pero decepcionó en la taquilla estadounidense, donde apenas recaudó unos 2,1 millones de dólares, insuficientes para recuperar la inversión inicial.

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