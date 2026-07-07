España

La Eurocámara aprueba que los trabajadores transfronterizos de la UE cobren el paro en el país donde hayan cotizado

La reforma también afectará a los empleados desplazados temporalmente a otro país de la Unión Europea

Guardar
Google icon
Imagen de archivo de una votación en el Parlamento Europeo (Europa Press)
Imagen de archivo de una votación en el Parlamento Europeo (Europa Press)

El Parlamento Europeo ha dado un paso clave hacia la reforma de las reglas de coordinación de la Seguridad Social en la Unión Europea. Este martes ha respaldado una reforma de la normativa, donde destaca la responsabilidad del país donde el trabajador transfronterizo haya cotizado al menos veintidós semanas para pagar la prestación por su desempleo.

Este paquete normativo ha recibido el respaldo de 511 eurodiputados, mientras que 87 votaron en contra y 61 se abstuvieron durante la sesión celebrada en Estrasburgo. A pesar de este respaldo, la reforma aún necesita la aprobación formal de los Estados miembro antes de su entrada en vigor.

PUBLICIDAD

El nuevo marco normativo introduce claridad sobre cómo se computan los periodos de trabajo, actividad por cuenta propia o cotización acumulados en diferentes países miembros de la Unión europea. Además, amplía de tres a seis meses el tiempo en que una persona puede seguir cobrando el desempleo del país de origen mientras busca empleo en otro Estado miembro.

En el caso de los trabajadores transfronterizos, la prestación será abonada por la administración del país donde se desarrolló la actividad laboral y no por el país de residencia, siempre que no existan cotizaciones en este último. Esta medida busca mayor equidad en la atribución de responsabilidades de los Veintisiete.

PUBLICIDAD

La reforma también afectará a los trabajadores desplazados temporalmente a otro país de la Unión. Estos podrán seguir afiliados al sistema de Seguridad Social del Estado de origen por un máximo de 24 meses, siempre que no reemplacen a otro empleado desplazado previamente y hayan estado asegurados al menos tres meses antes del traslado.

El actor Enric Auquer comparte una contundente opinión sobre el mercado de la vivienda. Sostiene que quienes poseen múltiples propiedades y viven del alquiler se benefician directamente del esfuerzo de los trabajadores, perpetuando un ciclo de desigualdad.

Cambios para empresas con actividad en varios países

Además, las autoridades nacionales deberán ser informadas antes de que un trabajador comience su actividad en otro Estado miembro, reforzando así los mecanismos de control. No obstante, los viajes de negocios y desplazamientos de hasta tres días quedan exentos de este requisito, salvo en el sector de la construcción.

El texto revisa también los criterios para determinar el lugar de operación real de una empresa con actividad en varios países. Así, no solo se evaluará su dirección formal, sino también dónde adopta sus decisiones principales, genera negocio o celebra sus juntas generales.

Uno de los objetivos principales de la reforma es combatir prácticas abusivas como las llamadas “empresas buzón”, que buscan ventajas indebidas en costes o controles. Para ello, se facilita el intercambio de información entre administraciones nacionales para prevenir errores y fraudes.

El paquete de cambios introduce una definición común para los cuidados de larga duración e incluye un listado de prestaciones cubiertas bajo estas reglas. Esto proporciona mayor seguridad jurídica tanto a quienes necesitan asistencia como a quienes la prestan. Además, la norma aclara la distinción entre las prestaciones familiares que compensan la pérdida de ingresos por cuidado infantil y otras ayudas familiares. También contempla que quienes no trabajan ni buscan empleo no sean excluidos de la cobertura sanitaria si cumplen con los requisitos de contribución.

Temas Relacionados

Unión EuropeaEmpleo en EspañaTrabajadores EspañaÚltima Hora EspañaEspaña-EconomiaEspaña Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Un acusado de yihadismo niega haber adoctrinado a menores y justifica sus búsquedas de fusiles en internet por su afición al Fortnite

La Audiencia Nacional reanuda el juicio del caso Mezquita Blanca por la presunta captación y radicalización de menores en Melilla, con peticiones de hasta 15 años de cárcel para los once acusados

Un acusado de yihadismo niega haber adoctrinado a menores y justifica sus búsquedas de fusiles en internet por su afición al Fortnite

La película que Tom Hanks considera “la mejor jamás hecha” adapta un gran poema griego similar a ‘La Odisea’: puede verse en Movistar Plus+

Tom Hanks eligió este clásico de aventuras inspirado en la mitología griega en 1992

La película que Tom Hanks considera “la mejor jamás hecha” adapta un gran poema griego similar a ‘La Odisea’: puede verse en Movistar Plus+

La estrategia de una guardería francesa para proteger a los niños durante la ola de calor: utilizar paja como aislante

Las propiedades del material orgánico permiten bajar unos grados extra en los interiores de los edificios, una medida que Francia intenta implementar

La estrategia de una guardería francesa para proteger a los niños durante la ola de calor: utilizar paja como aislante

La princesa Amalia de Holanda termina su breve formación militar en la Real Fuerza Aérea con rifle en mano: ya se prepara para la Marina Real

La heredera holandesa tan solo ha tenido tres meses de formación militar aérea, en comparación a los diez meses de la princesa de Asturias

La princesa Amalia de Holanda termina su breve formación militar en la Real Fuerza Aérea con rifle en mano: ya se prepara para la Marina Real

Buenas noticias para los pensionistas: el Imserso amplía su programa de balnearios y ofrecerá 400.000 plazas entre 2027 y 2028

El Gobierno aumenta en 9.000 las plazas anuales del Programa de Termalismo tras el récord de solicitudes y prevé un impacto económico de más de 433 millones de euros, especialmente en el medio rural

Buenas noticias para los pensionistas: el Imserso amplía su programa de balnearios y ofrecerá 400.000 plazas entre 2027 y 2028
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Justicia rechaza la nacionalidad española a una madre migrante que vivía en Parla desde 2002: no pudo identificar el nombre de un río español ni de una comunidad autónoma

La Justicia rechaza la nacionalidad española a una madre migrante que vivía en Parla desde 2002: no pudo identificar el nombre de un río español ni de una comunidad autónoma

Revés para Álvaro García Ortiz: el Supremo da la razón al novio de Ayuso y obliga al ex fiscal general a asumir las costas de 39.000 euros

El ministro de Justicia rechaza el “riesgo de fuga” del juez para impedir el viaje de Begoña Gómez a Turquía y defiende una “cooperación judicial extraordinaria” con el país

Abascal sale en defensa de su “amiga” Meloni ante las “descalificaciones inaceptables” de Trump, que “se está equivocando”: “No se puede tratar a los aliados como vasallos”

Vox quita importancia al exilio de españoles durante la Guerra Civil, algo “de hace un siglo”, y considera que la ‘ley de nietos’ es “regalar la nacionalidad a cualquiera”

ECONOMÍA

El economista Gonzalo Bernardos, sobre el problema del acceso a la vivienda: “A los jóvenes, una primera vivienda de 40 metros cuadrados ya les vale”

El economista Gonzalo Bernardos, sobre el problema del acceso a la vivienda: “A los jóvenes, una primera vivienda de 40 metros cuadrados ya les vale”

Buenas noticias para los pensionistas: el Imserso amplía su programa de balnearios y ofrecerá 400.000 plazas entre 2027 y 2028

Bruselas refuerza los derechos de los pasajeros aéreos: cómo deberán compensar las aerolíneas sus retrasos

El Gobierno aprueba un techo de gasto récord de 226.032 millones para 2027: qué significa y cómo puede afectar a los ciudadanos

El IMV llega a más hogares, pero con menos dinero por persona que en 2025: la ayuda media baja hasta los 166 euros al mes

DEPORTES

España se reencuentra con los temidos cuartos: la ronda maldita que echó a La Roja de muchos Mundiales

España se reencuentra con los temidos cuartos: la ronda maldita que echó a La Roja de muchos Mundiales

España, “el equipo a batir” en este Mundial 2026: la prensa internacional se rinde a La Roja

Qué partido del Mundial 2026 se retransmite hoy en España, martes 7 de julio, gratis en televisión y a qué hora se juega

Preocupación real: España da por perdida la final del Mundial 2030 si Trump intercede por Marruecos, al que la FIFA llena de elogios

El delantero de Bélgica que rechazó cuatro veces a España y ahora la tendrá enfrente en cuartos de final del Mundial 2026: “Es la decisión correcta”