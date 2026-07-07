La Eurocámara aprueba que los trabajadores transfronterizos de la UE cobren el paro en el país donde hayan cotizado

Imagen de archivo de una votación en el Parlamento Europeo (Europa Press)

El Parlamento Europeo ha dado un paso clave hacia la reforma de las reglas de coordinación de la Seguridad Social en la Unión Europea. Este martes ha respaldado una reforma de la normativa, donde destaca la responsabilidad del país donde el trabajador transfronterizo haya cotizado al menos veintidós semanas para pagar la prestación por su desempleo.

Este paquete normativo ha recibido el respaldo de 511 eurodiputados, mientras que 87 votaron en contra y 61 se abstuvieron durante la sesión celebrada en Estrasburgo. A pesar de este respaldo, la reforma aún necesita la aprobación formal de los Estados miembro antes de su entrada en vigor.

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El nuevo marco normativo introduce claridad sobre cómo se computan los periodos de trabajo, actividad por cuenta propia o cotización acumulados en diferentes países miembros de la Unión europea. Además, amplía de tres a seis meses el tiempo en que una persona puede seguir cobrando el desempleo del país de origen mientras busca empleo en otro Estado miembro.

En el caso de los trabajadores transfronterizos, la prestación será abonada por la administración del país donde se desarrolló la actividad laboral y no por el país de residencia, siempre que no existan cotizaciones en este último. Esta medida busca mayor equidad en la atribución de responsabilidades de los Veintisiete.

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La reforma también afectará a los trabajadores desplazados temporalmente a otro país de la Unión. Estos podrán seguir afiliados al sistema de Seguridad Social del Estado de origen por un máximo de 24 meses, siempre que no reemplacen a otro empleado desplazado previamente y hayan estado asegurados al menos tres meses antes del traslado.

El actor Enric Auquer comparte una contundente opinión sobre el mercado de la vivienda. Sostiene que quienes poseen múltiples propiedades y viven del alquiler se benefician directamente del esfuerzo de los trabajadores, perpetuando un ciclo de desigualdad.

Cambios para empresas con actividad en varios países

Además, las autoridades nacionales deberán ser informadas antes de que un trabajador comience su actividad en otro Estado miembro, reforzando así los mecanismos de control. No obstante, los viajes de negocios y desplazamientos de hasta tres días quedan exentos de este requisito, salvo en el sector de la construcción.

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El texto revisa también los criterios para determinar el lugar de operación real de una empresa con actividad en varios países. Así, no solo se evaluará su dirección formal, sino también dónde adopta sus decisiones principales, genera negocio o celebra sus juntas generales.

Uno de los objetivos principales de la reforma es combatir prácticas abusivas como las llamadas “empresas buzón”, que buscan ventajas indebidas en costes o controles. Para ello, se facilita el intercambio de información entre administraciones nacionales para prevenir errores y fraudes.

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El paquete de cambios introduce una definición común para los cuidados de larga duración e incluye un listado de prestaciones cubiertas bajo estas reglas. Esto proporciona mayor seguridad jurídica tanto a quienes necesitan asistencia como a quienes la prestan. Además, la norma aclara la distinción entre las prestaciones familiares que compensan la pérdida de ingresos por cuidado infantil y otras ayudas familiares. También contempla que quienes no trabajan ni buscan empleo no sean excluidos de la cobertura sanitaria si cumplen con los requisitos de contribución.