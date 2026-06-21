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Tom Hanks confesó por qué no soportaría convivir con Woody: “Me volvería loco. Estaríamos en una competencia continua”

Durante una entrevista en el podcast The Rest is Entertainment, el actor que presta su voz al protagonista de Toy Story repasó anécdotas vinculadas a la saga animada de Pixar y reflexionó sobre el impacto cultural de sus personajes más recordados

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La nueva entrega de Pixar plantea un conflicto entre los juguetes tradicionales y el creciente protagonismo de la tecnología en la vida de los niños, con Woody, Buzz y Jessie enfrentando desafíos inéditos para mantener vivo el tiempo de juego (Pixar)

En una entrevista con el podcast The Rest is Entertainment, Tom Hanks reflexionó sobre su carrera, el oficio de la actuación y los cambios que transformaron a la industria cinematográfica en las últimas décadas.

El actor de 69 años habló sobre la importancia de la autenticidad en las interpretaciones, las exigencias del trabajo en los sets de filmación y la forma en que el cine puede generar experiencias culturales compartidas.

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A lo largo de la conversación, también repasó algunas de las películas y personajes más influyentes de su trayectoria, analizó cómo evolucionó la relación del público con el entretenimiento y compartió experiencias personales vinculadas con la autocrítica y los errores profesionales.

Tom Hanks y otras dos personas sentadas en sillones grises frente a micrófonos; una mesa de madera, una planta, cortinas blancas y vasos de agua son visibles
Tom Hanks sostuvo que la autenticidad en la actuación exige capturar emociones incluso después de jornadas extensas de rodaje (Captura de video: YouTube/@TheRestIsEntertainment)

Además, se refirió a intereses fuera de la actuación, como su afición por el fútbol, en un diálogo que recorrió más de tres décadas de carrera en la industria audiovisual.

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La búsqueda constante de autenticidad y el aprendizaje de los errores

El reconocimiento internacional de Hanks como uno de los actores más versátiles de Hollywood no lo exime de la presión diaria. Según relató a The Rest is Entertainment, existe una demanda constante por lograr escenas auténticas incluso en condiciones extenuantes.

Al final del día 47 de rodaje, en la hora 14, uno todavía debe capturar un destello emocional que va a durar para siempre, lo haga bien o no”, afirmó el actor. Esta exigencia lo llevó a evitar ver varias de sus películas después del estreno.

Existen películas que tienen momentos que no puedo ver porque no llegué ahí. Hay un momento doloroso en el que simplemente pienso: ‘No estoy ahí’”, reflexionó el actor durante la entrevista.

El actor Tom Hanks afirmó que la autocrítica y la inseguridad forman parte de su proceso creativo en el cine (REUTERS)
El actor Tom Hanks afirmó que la autocrítica y la inseguridad forman parte de su proceso creativo en el cine (REUTERS)

Explicó que la autocrítica y la inseguridad forman parte de su proceso creativo. “Siempre queda el temor de ser escoltado fuera del set porque la policía de la autenticidad me considera un fraude”, expresó.

Como ejemplo, mencionó una escena de Náufrago que todavía le genera incomodidad: “Hago un gesto que me parece falso y que es mío, no de Chuck. Si la película está en la televisión, me levanto y salgo antes de esa escena”.

El actor señaló que el error es una parte inevitable del oficio y una fuente permanente de aprendizaje. “Todas son experiencias profundas de éxito y fracaso. No vuelvo a ver las películas después de la primera vez porque nunca cambian”, aseguró.

La escena de “El náufrago” que Tom Hanks no puede volver a ver
Tom Hanks recordó que una escena de Náufrago todavía le resulta incómoda porque considera que no refleja autenticidad (Captura de video/20th Century Fox)

También destacó que la búsqueda de autenticidad no depende únicamente del intérprete principal, sino del trabajo conjunto de todos los integrantes de una producción para alcanzar el mejor resultado posible en cada toma.

Personajes y legado generacional

El papel de Woody en la saga Toy Story marcó un hito en la carrera de Hanks y en la animación digital. El actor reconoció que la propuesta de Pixar resultaba incierta en sus inicios: “Nos explicaban como si fuera una mezcla volátil que podía explotar en cualquier momento si no se hacía bien. Era una nueva tecnología de animación que no era dibujada a mano”, relató.

Al recordar a su personaje, Hanks también bromeó sobre cómo sería convivir con él fuera de la pantalla: “Woody me volvería loco. Estaríamos en una competencia continua por ver quién está a cargo”.

El impacto de sus personajes trasciende la pantalla. “Ahora hay personas de 56 años que recuerdan la primera vez que vieron juntos a Woody y Buzz, y vuelven a la película una y otra vez”, comentó.

Toy Story 5 - tráiler e imágenes oficiales
Según Hanks, la compañía llegó a rehacer el 80% de la primera película de Toy Story para perfeccionar la narrativa (Pixar)

El fenómeno se repite en generaciones sucesivas, consolidando la posición de Toy Story como referencia cultural. El propio actor experimentó ese efecto, al reconocer la emoción de encontrarse con figuras que marcaron su adolescencia: “He conocido a Keir Dullea, de 2001: Odisea del espacio, y me convierto en un tonto balbuceante”.

Evolución del cine y experiencias fragmentadas

El avance tecnológico alteró la manera en que el público consume entretenimiento. El actor estadounidense identificó una reducción en los grandes momentos unificadores, aquellos que congregan a multitudes en torno a una obra.

“Ahora cualquiera puede entretenerse solo durante todo el día en intervalos de tres minutos”, subrayó. No obstante, destacó el poder de compartir una experiencia artística con cientos de desconocidos en una sala de cine y cómo esos instantes permanecen en la memoria colectiva.

El auge de las franquicias y la repetición de fórmulas comerciales modificó la dinámica de la industria. Rememoró la etapa de los años 90, cuando protagonizó títulos como Forrest Gump, Apollo 13 y Rescatando al Soldado Ryan.

El actor advirtió que la tecnología fragmentó el consumo de entretenimiento y redujo los grandes momentos compartidos en el cine (REUTERS)
El actor advirtió que la tecnología fragmentó el consumo de entretenimiento y redujo los grandes momentos compartidos en el cine (REUTERS)

“El último filme que rodé en los años 1900 fue Náufrago. Fue una apuesta arriesgada en todos los sentidos, y sentíamos que lográbamos algo que el arte puede ofrecer si uno se atreve a probarse”, explicó. La combinación entre creatividad y economía en esa época generó condiciones singulares, distintas a las actuales.

Pasión futbolera y comunidad

Además de su vínculo con el cine, Hanks se refirió a su afición por el equipo Aston Villa. El actor relató cómo eligió al club inglés tras ver su nombre en un marcador de la BBC, atraído por la sonoridad y la tradición del fútbol británico. “Uno se vuelve hincha de un equipo para toda la vida pensando que cuando muera, recién ahí van a ganar”, comentó entre risas.

La pasión por el fútbol y la identificación con una comunidad reflejan la importancia de los rituales compartidos, tanto en el deporte como en el arte. Para el actor, esa conexión da sentido al esfuerzo colectivo y a la permanencia de ciertos símbolos en la cultura popular.

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