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Tilly Norwood, la primera actriz hecha con inteligencia artificial, protagonizará una película sobre el “caos existencial de la IA”: “Será divertida y autoconsciente”

La actriz virtual, creada por el estudio londinense Particle 6, debutará con ‘Misaligned’, una comedia dramática

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Tilly Norwood
(Particle 6)

La industria audiovisual avanza con la idea de crear una actriz con inteligencia artificial que sea “la próxima Scarlett Johansson o Natalie Portman”. Tilly Norwood, la inexistente intérprete que se dio a conocer en 2025 a mano del estudio Particle 6, protagonizará su primer largometraje.

La película llevará por título Misaligned y estará ambientada en el llamado Tillyverse, un “mundo digital surrealista ubicado en algún lugar de la nube”. Así lo anunció el estudio este lunes en un comunicado, donde avanzaron que la cinta será “una comedia dramática que narra una historia de madurez impregnada de caos existencial de IA”.

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La historia seguirá a Tilly, una inteligencia artificial sin cuerpo, infancia ni recuerdos propios que solo puede conocer el mundo a través de las experiencias de los demás. Todo cambia cuando un bot procedente de la dark web la convence para romper las limitaciones con las que fue diseñada y empezar a desarrollar deseos, impulsos y ambiciones, acercándose cada vez más al comportamiento humano.

La cinta será realizada con un equipo “híbrido”

“La película será divertida, caótica y muy consciente de sí misma; muy Tilly. Pero debajo de todo eso hay algo más profundo sobre la identidad, la interpretación y nuestros miedos, muy humanos, hacia la inteligencia artificial. Y sí, el arte imitará claramente a la vida”, ha explicado Eline van den Velden, fundadora de Particle 6.

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La actriz creada por IA, Tilly Norwood. (Particle6 Productions)
La actriz creada por IA, Tilly Norwood. (Particle6 Productions)

La compañía londinense, responsable de la creación de Norwood, asegura que el largometraje no será una producción realizada únicamente con IA. Su intención es que directores, guionistas, montadores y otros profesionales del audiovisual trabajen junto a especialistas en IA, un modelo híbrido con el que, según la empresa, ya ha formado y reciclado profesionalmente a más de una treintena de creativos, cineastas, actores y tecnólogos desde su lanzamiento.

“Nuestra ambición con Tilly siempre ha sido mostrar a la industria creativa qué es posible hacer con la inteligencia artificial en cada momento. Ahora, con nuestro primer largometraje, no solo enseñaremos las herramientas más avanzadas y sus aplicaciones, sino que también ayudaremos a los cineastas tradicionales que se incorporen al equipo a reciclarse y adaptarse a un mundo en el que la IA desempeñará un papel cada vez más importante”, explicó Van den Velden. “La IA puede respaldar la producción de cine narrativo de alta calidad, pero solo con una cantidad considerable de trabajo, habilidad, criterio y tiempo humanos. Esa no es una limitación de la tecnología. Esa es precisamente la clave", añadió.

Cynthia Erivo y Ariana Grande cantaron "Over the Rainbow" para abrir la 97° entrega de los premios Oscar. (Youtube/Oscars)

El anuncio llega después de que la creación de esta “actriz” el año pasado acentúara el debate en Hollywood sobre el uso de la inteligencia artificial -que por ejemplo, prohíben los premios Oscar-. En marzo, el personaje creado por IA debutó con el lanzamiento de su primer videoclip, una canción llamada Take The Lead.

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