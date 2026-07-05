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Tom Hanks sorprendió a todo el mundo al elegir esta película de Prime Video como la mejor de su carrera: un fracaso absoluto convertido en “clásico incomprendido”

El actor se unió a las hermanas Wachowski, aupadas por el éxito de ‘Matrix, en una película que adaptaba una compleja novela cuya trama abarca más de cinco siglos de historia

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Tom Hanks y Halle Berry en 'El atlas de las nubes'.
Tom Hanks y Halle Berry en 'El atlas de las nubes'. (Warner Bros.)

La revolución de las hermanas Lana y Lilly Wachowski en el cine de ciencia ficción marcó un antes y un después con la saga Matrix. La historia de un elegido enfrentándose a programas informáticos y a un futuro gobernado por máquinas se convirtió en el símbolo perfecto del siglo que estaba por venir, y consiguió conectar con toda una nueva hornada de espectadores que encontraron tanto en sus filosóficos diálogos como en sus espectaculares escenas de acción una serie de películas (sobre todo la primera) que no habían visto nunca.

Sin embargo, lo cierto es que, a día de hoy, hay muchos fans que consideran que lo mejor de las Wachowski en la ciencia ficción no vino con Matrix, sino una década más tarde. En 2013, estas lograron llevar al cine una adaptación que muchos consideraban imposible: El atlas de las nubes (disponible en Prime Video), basada en la tan aplaudida como compleja novela homónima escrita por David Mitchell y publicada casi una década antes. El resultado fue un fracaso en taquilla y un apoyo relativamente tibio por parte de la crítica. No obstante, a día de hoy esta cinta se ha revalorizado como una joya de la ciencia ficción contemporánea y como un “clásico incomprendido”.

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En la película, cuya duración se acerca a las tres horas, la historia se despliega en un argo de cinco siglos por los que se entrelazan seis historias en diferentes épocas y lugares. A pesar de la distancia espacial y temporal, las acciones individuales pueden resonar a través del tiempo y transformar destinos, una idea que se ve reforzada por el hecho de que varios de sus actores principales interpretan varios papeles y refuerzan la idea de que las almas están unidas en una red invisible de reencarnaciones.

Tráiler de 'El atlas de las nubes', la película de ciencia ficción de las hermanas Wachowski con Tom Hanks. (Warner Bros.)

“La rodamos con esperanza y como un sueño”

En el elenco de El atlas de las nubes, destaca un entregadísimo Tom Hanks, que da vida a un total de seis personajes diferentes. A día de hoy, el actor sigue defendiendo la película de las Wachowski como la mejor en la que ha trabajado, valorando no solo la experiencia artística sino también el clima de trabajo. “Éramos parte de este gran conjunto masivo de gente fantástica que solo estaba tratando de hacer el mejor y más duro trabajo en un proyecto profundo. La rodamos con esperanza y como un sueño, no había más que un círculo de amor alrededor”. En el reparto, también destacan nombres como Halle Berry, Hugo Weaving y Susan Sarandon, intérpretes de primer nivel que también asumen múltiples roles.

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Para las Wachowski, esta producción era mucho más que un proyecto comercial: representaba la culminación de una búsqueda artística y filosófica. En entrevistas, ambas han subrayado que la película es, ante todo, una declaración de principios sobre la interconexión humana y la importancia de cada gesto, por mínimo que parezca. La producción fue monumental y requirió dividir el equipo en dos unidades rodando en paralelo, un esfuerzo logístico sin precedentes en el cine independiente. El presupuesto superó los 100 millones de dólares, lo que situó a la cinta como una de las más costosas fuera de los grandes estudios.

Imágenes de 'El atlas de las nubes'.
Imágenes de 'El atlas de las nubes'. (Warner Bros.)

La experiencia de las famosas directoras tras El atlas de las nubes marcó un giro en su carrera. La decepción comercial las llevó a buscar proyectos más convencionales (como El destino de Jupiter) y centrarse en series como Sense8. No obstante, con el tiempo el aura de la película, su ambición y su mensaje han ido creciendo en influencia. Como diría Tom Hanks, fue hecha “con esperanza y como un sueño” por transmitir una idea que, aunque al principio se considerara un fracaso, acabó transformándose en una obra reconocida como visionaria.

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