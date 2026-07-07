Avance de ‘Sueños de libertad’ del miércoles 8 de julio: el embarazo de Marisol pone en jaque el matrimonio de Pablo y Nieves

Nieves y Pablo en 'Sueños de libertad' (ATRESMEDIA).

La aparente tranquilidad que llegó a Sueños de libertad tras confirmarse que la fábrica de Perfumerías De la Reina continuará en Toledo apenas habrá durado unos días. Aunque la decisión empresarial devolvió la esperanza a los trabajadores, los problemas personales siguieron acumulándose y el capítulo de este miércoles marcará un nuevo punto de inflexión para varios de sus protagonistas.

Después de un inicio de semana cargado de preocupaciones, secretos y tensiones sentimentales, la ficción diaria de Antena 3 centrará ahora la atención en el deterioro de algunas relaciones, el complicado estado de salud de Paula y los rumores que continúan persiguiendo a Begoña.

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El lunes estuvo marcado por el desasosiego de Tasio, que fue incapaz de conciliar el sueño mientras aumentaba su preocupación por todo lo que ocurría a su alrededor. Al mismo tiempo, la dirección de la empresa organizó una celebración para festejar la permanencia de la fábrica en Toledo, una cita pensada para levantar el ánimo de la plantilla tras semanas de incertidumbre.

Sin embargo, el ambiente festivo quedó en un segundo plano cuando Paula comenzó a experimentar problemas respiratorios que despertaron la inquietud de quienes la rodeaban. Además, Claudia sorprendió a Marta con una inesperada petición y decidió acercarse definitivamente a Miguel. Cuando parecía que la familia Salazar empezaba a recuperar cierta estabilidad, una visita inesperada volvió a alterar por completo la situación.

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Miguel y Claudia en 'Sueños de libertad' (ATRESMEDIA).

El martes tampoco dio tregua a los personajes. Eduardo se debatió entre mantener el secreto o contar a Roque la verdad sobre su paternidad, mientras Salva comprobó que organizar la celebración de la fábrica resultaba mucho más complicado de lo que había imaginado.

La situación de Paula empeoró después de que Miguel le comunicara una noticia poco esperanzadora sobre su estado de salud, aumentando todavía más la preocupación de Tasio. Paralelamente, Marta cometió un error que complicó aún más su relación con Fina, justo cuando ambas atravesaban uno de sus momentos más delicados. En otra de las tramas destacadas, Pablo decidió sincerarse con Nieves y le confesó que Marisol estaba embarazada, una revelación que promete tener importantes consecuencias en los próximos episodios.

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Episodio 599 del miércoles 8 de julio

Con este escenario, el capítulo de este miércoles estará protagonizado por decisiones que podrían cambiar el destino de varios personajes. Gabriel exigirá a don Agustín que salga públicamente en defensa de Begoña, decidido a frenar las críticas y los comentarios que continúan rodeándola. La protagonista seguirá siendo objeto de rumores relacionados con su cercanía a Eduardo, una situación que no dejará de complicar su día a día.

Fina y Marta en 'Sueños de libertad' (ATRESMEDIA).

Mientras tanto, Marta comenzará a sentir que la distancia con Fina podría ser ya irreparable. Los últimos desencuentros harán que tema perder definitivamente a la mujer que ama, en un momento especialmente complicado para ambas.

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Nieves también intervendrá en la vida sentimental de quienes la rodean. Convencida de que una relación entre Mabel y Salva podría terminar mal, intentará persuadirla para que no dé ese paso y evite un posible sufrimiento.

Por otra parte, la salud de Paula seguirá generando una enorme preocupación. Miguel tomará una importante decisión con la intención de ayudarla a afrontar la delicada situación que atraviesa, mientras Tasio continuará viviendo con angustia cada novedad sobre su evolución.

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Miguel y Mabel en 'Sueños de libertad' (ATRESMEDIA).

En el terreno amoroso, Claudia volverá a apostar por sus sentimientos y propondrá una cita a Miguel, decidida a descubrir si entre ambos puede surgir una relación más allá de la amistad.

Además, Pablo tendrá que reflexionar sobre el futuro que desea construir junto a Marisol después de conocer su embarazo. La noticia cambiará por completo sus prioridades y le obligará a tomar una decisión que marcará el rumbo de su historia.

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