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Las dos decepciones del príncipe Harry en su caótico viaje a Reino Unido: pierde un juicio después de que le cierren las puertas del Palacio de Buckingham

El High Court ha rechazado la demanda del príncipe contra Associated Newspapers por supuestas fuentes de información ilícitas

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El príncipe Harry en su viaje a Reino Unido (REUTERS/Jack Taylor)
El príncipe Harry en su viaje a Reino Unido (REUTERS/Jack Taylor)

El príncipe Harry ha sumado este 7 de julio en Londres una doble derrota en un viaje a Reino Unido que debía abrir la puerta a un acercamiento con su familia: el High Court ha rechazado por completo su demanda contra Associated Newspapers. Justo un día después de que el Palacio de Buckingham le ha retirado la opción de alojarse allí por haber confirmado demasiado tarde.

La sentencia afecta a 57 casos examinados uno por uno y concluye que ni el príncipe Harry ni los otros seis demandantes lograron demostrar que la información publicada por Daily Mail y Mail on Sunday hubiera sido obtenida de forma ilícita. El juez ha sostenido que la gravedad de las acusaciones exigía un nivel de prueba que no se alcanzó en ninguno de los artículos analizados.

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El revés judicial rompe una racha distinta para el duque de Sussex en los tribunales británicos, donde sí había logrado victorias en otros frentes vinculados a su privacidad. El año pasado ganó al grupo editorial News Group Newspapers, que admitió actividades ilegales para obtener información sobre su vida privada y reconoció además una “grave intrusión en la vida privada” de la princesa Diana.

El príncipe Harry en su visita a Londres (REUTERS/Jack Taylor)
El príncipe Harry en su visita a Londres (REUTERS/Jack Taylor)

La derrota judicial del príncipe Harry

Según la sentencia del High Court, las acusaciones formuladas por Harry y el resto de demandantes eran muy graves y por eso requerían pruebas más convincentes. El juez Nicklin ha resumido esa idea con una fórmula central en el fallo: “La sospecha, por comprensible que sea, no sustituye a la evidencia”.

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El tribunal ha concluido que los demandantes no probaron que los artículos cuestionados procedieran de prácticas ilegales como el blagging, piratería, pagos corruptos o el uso de detectives privados. Los periodistas llamados por la editora ofrecieron explicaciones lícitas sobre cómo obtuvieron la información, y el juez las consideró creíbles.

La resolución también rechaza el argumento de que, por tratarse de información privada y no poderse explicar cómo la había conseguido, debía presumirse que su origen era ilícito: “Los demandantes debían probar que la información objeto de queja había sido obtenida ilícitamente. El Tribunal rechazó el argumento de que, simplemente porque la información era privada y porque Associated no podía explicar positivamente cómo se había obtenido, el artículo en cuestión debía haber sido obtenido ilícitamente”.

El príncipe Harry en su viaje a Londres (Reuters)
El príncipe Harry en su viaje a Londres (Reuters)

El juez ha añadido que este procedimiento no podía convertirse en una investigación general sobre la conducta del grupo editorial, porque se trataba de un litigio civil limitado a hechos concretos. También ha descartado las acusaciones de que altos ejecutivos del Daily Mail mintieran ante la Leveson Inquiry.

La consecuencia es completa: todas las demandas han sido desestimadas y, en los pocos supuestos en los que el tribunal examinó además la prescripción, concluyó que también habrían quedado fuera de plazo. La publicación deja al hijo pequeño de Carlos III y al resto de afectados sin reparación y sin validación judicial de sus acusaciones.

La demanda colectiva, presentada en 2022, incluía al cantante Elton John y a su marido, el cineasta David Furnish, además de las actrices Elizabeth Hurley y Sadie Frost, el exmiembro del Parlamento británico sir Simon Hughs y la activista Doreen Lawrence. Al iniciar el proceso, sostuvieron que habían sido víctimas de “actividades delictivas abominables y violaciones graves de la privacidad”.

El príncipe Harry en su viaje a Londres (Reuters)
El príncipe Harry en su viaje a Londres (Reuters)

Harry no dormirá en Buckingham

A la derrota judicial se ha sumado un segundo golpe de carácter familiar y simbólico. El príncipe Harry ya ha llegado a Londres, pero no se alojará en el Palacio de Buckingham pese a que Carlos III le había ofrecido una habitación en la residencia oficial, una posibilidad que apuntaba a un deshielo en la relación.

Según Hello!, el duque rechazó al principio esa oferta y después cambió de opinión. Para entonces, el plazo fijado por palacio para organizar la estancia y garantizar las medidas de seguridad ya había expirado, de modo que la aceptación llegó demasiado tarde. La BBC ha precisado que el príncipe no se alojará en Buckingham durante este viaje, aunque la oferta sigue abierta para futuras visitas.

Quién es quién en la casa real británica: del rey Carlos, el más tardío de la historia, al polémico príncipe Andrés.

La cadena ha explicado que, aunque Harry aceptó finalmente, su petición no pudo ser atendida a tiempo por el personal necesario. Un portavoz del duque ha asegurado que Harry se sintió “completamente decepcionado”. La BBC ha vinculado el retraso a la cuestión de la seguridad: tras la decisión de RAVEC, el organismo que fija los niveles de protección para la familia real, de no proporcionar seguridad a su familia, el duque dedicó la semana pasada a organizar alternativas antes de aceptar formalmente el alojamiento para él solo durante el fin de semana.

Ese portavoz ha cuestionado además la explicación ofrecida para la retirada de la invitación: “Resulta decepcionante que la oferta haya sido retirada ahora, citándose como motivo la sentencia del martes en el caso de Associated Newspapers Limited”.

Añadió, además, otra objeción temporal sobre la decisión del palacio: “Sin embargo, el Palacio de Buckingham conoce esa sentencia desde el pasado jueves. Por tanto, no está claro por qué, después de haber aceptado formalmente la oferta de alojamiento, esta se retira en el último momento”.

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