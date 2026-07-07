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El ministro de Justicia rechaza el “riesgo de fuga” del juez para impedir el viaje de Begoña Gómez a Turquía y defiende una “cooperación judicial extraordinaria” con el país

El juez que sustituye a Peinado por sus vacaciones justificó su decisión de no permitir el viaje a Turquía de Begoña Gómez en el riesgo de fuga por la ausencia de mecanismos de cooperación judicial entre España y ese país

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El ministro de Justicia desmiente al juez que investiga a Begoña Gómez y asegura que la “cooperación judicial y policial” con Turquía es “excepcional” (Marta Fernández - Europa Press)
El ministro de Justicia desmiente al juez que investiga a Begoña Gómez y asegura que la “cooperación judicial y policial” con Turquía es “excepcional” (Marta Fernández - Europa Press)

El pasado 20 de junio, el juez Juan Carlos Peinado dictó la apertura de juicio oral contra Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Gómez está acusada de varios delitos relacionados con su gestión al frente de la cátedra de la Universidad Complutense de Madrid: malversación, tráfico de influencias, corrupción en los negocios y apropiación indebida. Junto a la apertura de juicio, el juez impuso varias medidas cautelares. Entre ellas, la obligación de entregar el pasaporte en sede judicial, la prohibición de abandonar el territorio español y la obligación de presentarse ante el juzgado cada quince días.

Begoña Gómez podrá viajar a Londres, pero no a Turquía

La semana pasada, Gómez presentó una solicitud para poder salir de España entre el 7 y el 10 de julio, por dos compromisos fuera del país. El primero, en Ankara, donde desde hoy se celebra la cumbre de la OTAN. La invitación para acudir a este evento partió directamente de Emine Erdoğan, esposa del presidente turco, Recep Tayyip Erdoğan. El segundo viaje previsto era a Londres, donde tenía previsto asistir a la graduación de una de sus hijas.

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La decisión sobre si Gómez podía o no viajar recaía en principio sobre el juez instructor del caso, Juan Carlos Peinado. Sin embargo, tras finalizar su turno de guardia, Peinado inició un periodo de vacaciones y la resolución quedó en manos del juez sustituto, Antonio Viejo, quien resolvió denegar la petición de viajar a Turquía, pero autorizar el desplazamiento a Londres. El magistrado argumentó que “en ese país no existe cooperación judicial”, refiriéndose a Turquía, mientras que sí consideró adecuado permitir el viaje al Reino Unido dada la “buena relación de cooperación judicial” con ese país, incluso tras el Brexit.

Para hacer posible el viaje a la capital británica, Viejo autorizó la devolución temporal del pasaporte a Gómez durante seis días. La condición impuesta es que el documento deberá ser devuelto al juzgado “el día hábil inmediato siguiente al de su retorno” a España. Según el calendario, Gómez viajará a Londres mañana, 8 de julio, y regresará el viernes 10. Por lo tanto, el pasaporte deberá estar de vuelta en sede judicial el lunes 13 de julio, después de seis días en su poder.

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El magistrado considera que hay riesgo de fuga de la mujer de Pedro Sánchez y cree que sus escoltas podrían colaborar a que la llevase a cabo.

El ministro de Justicia asegura que la cooperación judicial y policial con Turquía es “excepcional”

En paralelo, la decisión judicial ha generado reacciones en el ámbito político. El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha defendido públicamente que la colaboración judicial y policial entre España y Turquía es “extraordinaria”.

Así lo ha señalado tras conocerse la resolución que impide a Gómez acompañar a Pedro Sánchez a la cumbre de la OTAN en Ankara, una restricción que se deriva de la retirada cautelar del pasaporte. Durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Bolaños aseguró que ese nivel de cooperación es equiparable al que existe entre España y Reino Unido, país al que sí podrá desplazarse Gómez.

El ministro detalló que ni Turquía ni el Reino Unido “son parte del espacio europeo de seguridad, libertad y justicia”, pero insistió en que “con ambos países tenemos una cooperación judicial y policial extraordinaria”. Bolaños también explicó que recientemente mantuvo una reunión en Madrid con el ministro de Justicia turco para abordar “todas las materias pendientes para reforzar esa cooperación judicial”, y añadió que tiene previsto viajar a Turquía en los próximos meses para devolver la visita a su homólogo.

Sobre las medidas cautelares impuestas a Gómez, el ministro reiteró que “son simple y llanamente innecesarias, porque hay riesgo cero de que Begoña Gómez eluda la acción de la justicia en ningún caso”. Por su parte, el juez Viejo, sustituto de Peinado, ha accedido parcialmente a la petición de Gómez: podrá viajar a Londres entre el 8 y el 10 de julio, siempre que devuelva el pasaporte al juzgado el 13 de julio y cumpla el resto de medidas cautelares establecidas.

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