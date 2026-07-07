Buenas noticias para los pensionistas: el Imserso amplía su programa de balnearios y ofrecerá 400.000 plazas entre 2027 y 2028

Termalismo del Imserso (Europa Press)

El Gobierno ha decidido reforzar uno de los programas más demandados por las personas mayores. El Consejo de Ministros autorizó este martes la contratación de los servicios de reserva y gestión de plazas del Programa de Termalismo del Imserso para las temporadas de 2027 y 2028, con la posibilidad de prorrogar el contrato un año más, hasta 2029.

La decisión supone una ampliación significativa de la oferta. El Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso), dependiente del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, pondrá a disposición de los pensionistas 399.584 plazas durante los dos próximos ejercicios, lo que equivale a 199.792 plazas por temporada.

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El incremento responde a la creciente demanda registrada en los últimos años y permitirá ofertar 9.000 plazas más cada año respecto a las campañas anteriores, consolidando un programa que se ha convertido en uno de los pilares del envejecimiento activo en España.

Una demanda que no deja de crecer

La ampliación llega después de que el Programa de Termalismo registrara cifras históricas de participación. Durante la última campaña completa, correspondiente a 2025, la ocupación alcanzó el 93,55%, un porcentaje que refleja el elevado interés de los pensionistas por acceder a estos tratamientos.

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En total, el Imserso recibió más de 250.000 solicitudes, muy por encima de las plazas disponibles, mientras que las estancias generaron 1.635.318 pernoctaciones en los distintos balnearios adheridos al programa. Estos datos han llevado al Ejecutivo a reforzar la oferta con el objetivo de reducir las listas de espera y facilitar el acceso a un mayor número de beneficiarios.

El Programa de Termalismo permite a los pensionistas disfrutar de tratamientos terapéuticos con aguas mineromedicinales declaradas de utilidad pública a precios subvencionados, combinando atención sanitaria, descanso y actividades de ocio.

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El balneario de aguas azul turquesa que es de los más impresionantes del mundo: sus aguas proceden de un acuífero a 2.000 metros de profundidad.

Más de 72 millones de inversión pública

El aumento de plazas irá acompañado de un importante esfuerzo económico por parte de la Administración. El Ministerio de Derechos Sociales prevé destinar 72,3 millones de euros para financiar las campañas de 2027 y 2028, una inversión que se complementará con la aportación económica realizada por los propios usuarios.

La financiación pública cubre buena parte del coste de los tratamientos y de la estancia, permitiendo que miles de personas mayores puedan acceder a servicios que, fuera del programa, resultarían mucho más costosos.

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Un impulso económico para el medio rural

Desde el departamento que dirige el programa destacan que esta inversión no solo persigue mejorar la salud y la calidad de vida de las personas mayores, sino también dinamizar la economía de numerosos municipios donde se ubican los establecimientos termales.

Muchos de los balnearios participantes están situados en pequeñas localidades o zonas rurales donde el turismo termal representa una actividad económica fundamental. Según las estimaciones del Imserso, la nueva programación para 2027 y 2028, junto con la posible prórroga para 2029, podría generar un impacto económico superior a 433 millones de euros.

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Ese volumen de actividad beneficia directamente a hoteles, restaurantes, comercios, empresas de transporte y servicios locales, además de contribuir al mantenimiento de miles de puestos de trabajo en territorios especialmente afectados por la despoblación.

Para facilitar la adaptación del programa a la demanda, el Gobierno también permitirá que durante su ejecución puedan incorporarse nuevos establecimientos termales o redistribuirse las plazas disponibles entre los distintos balnearios.

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Más de tres décadas promoviendo el envejecimiento activo

El Programa de Termalismo nació en 1989 con una finalidad que va mucho más allá del ocio. Su objetivo principal consiste en favorecer el envejecimiento activo mediante tratamientos orientados a prevenir o aliviar distintas dolencias, mejorar la movilidad y fomentar hábitos de vida saludables entre las personas mayores.

Con el paso de los años, el programa ha evolucionado hasta convertirse en una de las iniciativas sociales con mayor aceptación entre los pensionistas españoles. El acceso a tratamientos termales con aguas mineromedicinales permite mejorar patologías relacionadas con el aparato locomotor, enfermedades reumáticas o problemas respiratorios, siempre bajo supervisión médica.

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Un programa que también combate la soledad

Desde el Ministerio de Derechos Sociales destacan que el Programa de Termalismo desempeña también una importante función social. Las estancias en los balnearios favorecen la convivencia entre personas mayores procedentes de distintos puntos del país y ayudan a combatir uno de los problemas que más preocupa a las administraciones: la soledad no deseada.

Durante varias semanas, los participantes comparten actividades, excursiones y espacios comunes, creando vínculos personales que en muchos casos perduran una vez finalizada la estancia.

El programa también fomenta la movilidad entre comunidades autónomas y fortalece la cohesión territorial, al facilitar que miles de pensionistas viajen a destinos diferentes de su lugar de residencia.

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