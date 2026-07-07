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Bruselas refuerza los derechos de los pasajeros aéreos: cómo deberán compensar las aerolíneas sus retrasos

El Parlamento ha aclarado también qué pasará con el cobro del equipaje de mano y de cabina

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Imagen de archivo de un avión A321XLR de Iberia (Europa Press)
Imagen de archivo de un avión A321XLR de Iberia (Europa Press)

El Parlamento Europeo ha dado este martes un paso hacia la protección de los derechos de los pasajeros de vuelos aéreos. Durante el pleno celebrado esta tarde, los eurodiputados han aprobado la reforma que mantienen los actuales umbrales de compensación por retraso -entre 250 y 600 euros en función de la ruta-, aunque no han llegado a un consenso sobre el derecho de los viajeros a embarcar con una maleta sin sobrecoste, aunque obligará a las aerolíneas a ofrecer el precio del billete con maleta de mano como primera opción en las búsquedas online.

El reglamento se ha aprobado tras más de una década de diferencias entre los miembros de la Eurocámara y de los distintos Gobiernos de los Veintisiete. Queda ahora en manso de los Estados miembro, que deberán dar su visto bueno a principios de agosto para que el reglamento actualizado pueda entrar en vigor tras su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea. A partir de ese momento, los países tendrán un año para trasladar a su legislación el nuevo marco.

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Entre las novedades de la nueva reforma figura la prohibición para las aerolíneas de cobrar a las familias o personas dependientes un recargo por garantizar asientos junto a sus acompañantes. Además, las compañías aéreas deberán avisar a los pasajeros, en un plazo de 96 días y por correo, en caso de que su viaje sufra un retraso por el que tenga derecho a una compensación. En estos casos, el viajero deberá ser informado con claridad de los derechos que le asisten y de los procedimientos a seguir para obtener su indemnización.

El nuevo reglamento obligará también a las aerolíneas a acusar un recibo de una reclamación de inmediato y a responder en un plazo de 14 días, ya sea pagando una indemnización o proporcionando una justificación clara para rechazar la reclamación. Así, se garantiza una compensación por retraso de más de tres horas de 250 euros para todos los vuelos retrasados en rutas de hasta 1.500 kilómetros, de 400 euros para los vuelos intra-UE y de entre 1.500 y 3.500 kilómetros y de 600 euros para el resto de rutas.

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La maleta de cabina seguirá siendo de pago

El equipaje de cabina es otro de los puntos de la normativa que más debate ha generado. Los nuevos cambios establecen que los pasajeros podrán subir al avión sin pagar extra por un bulto de mano pequeño, como una mochila, pero no logran blindar el derecho a embarcar sin coste con una maleta de mano en cabina. Las aerolíneas deberán mostrar como primera opción de precio un billete que incluya la maleta de cabina, aunque podrán ofrecer tarifas más bajas para quienes viajen solo con el bulto pequeño.

La reforma refuerza las garantías para los viajeros, exigiendo transparencia y prohibiendo cobros por cambios administrativos de nombre o errores ortográficos. En este sentido, ante retrasos o cancelaciones, las compañías deberán informar de los derechos y pasos para reclamar indemnizaciones. Además, los pasajeros tendrán derecho a refrigerios, comidas, acceso a Internet y alojamiento gratuito en caso de largas esperas, con la posibilidad de solicitar reembolso si la aerolínea no ofrece la asistencia debida.

Respecto a las familias, las aerolíneas no podrán cobrar para asegurar que los menores se sienten junto a sus padres y deberán facilitar el manejo de carritos de bebé en la puerta del avión. Las novedades incluyen la prohibición de negar el embarque por no haber utilizado el vuelo de ida y nuevos derechos de indemnización para personas con discapacidad si el aeropuerto no presta la ayuda requerida.

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