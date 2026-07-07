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El Gobierno aprueba un techo de gasto récord de 226.032 millones para 2027: qué significa y cómo puede afectar a los ciudadanos

El Ejecutivo fija un aumento del 6,6% del gasto no financiero y prevé reducir el déficit al 1,8% del PIB, aunque la aprobación parlamentaria de la senda fiscal dependerá del apoyo de sus socios

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El ministro de Hacienda, Arcadi España, durante una rueda de prensa tras el Consejo de Ministros. Marta Fernández / Europa Press
El ministro de Hacienda, Arcadi España, durante una rueda de prensa tras el Consejo de Ministros. Marta Fernández / Europa Press

El Gobierno ha dado este martes el primer paso para elaborar los Presupuestos Generales del Estado de 2027 con la aprobación de un techo de gasto histórico. El Consejo de Ministros ha autorizado un límite de gasto no financiero de 226.032 millones de euros, la cifra más alta registrada hasta la fecha y un 6,6% superior al gasto nacional previsto para este año.

La medida llega en un momento clave para la política económica, ya que servirá como base para las próximas cuentas públicas en un contexto marcado por la necesidad de mantener el gasto social sin perder de vista los compromisos de estabilidad fiscal asumidos con la Unión Europea.

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El nuevo límite de gasto se acompaña además de la aprobación de la senda de estabilidad para el periodo 2027-2029, un documento que fija los objetivos de déficit, deuda pública y regla de gasto que deberán cumplir las distintas administraciones durante los próximos años.

Un presupuesto para reforzar el Estado del bienestar

Tras la reunión del Consejo de Ministros, el ministro de Hacienda, Arcadi España, defendió que el nuevo techo de gasto permitirá elaborar unos presupuestos “ambiciosos en lo social y responsables en lo fiscal”, recoge Efe.

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Según explicó España, el incremento del gasto busca garantizar la financiación de los servicios públicos esenciales al tiempo que España continúa reduciendo progresivamente su déficit público.

Desde Hacienda recuerdan que, si al cálculo se incorporan los fondos europeos del Plan de Recuperación —que en 2026 ascienden a 4.151 millones de euros—, el crecimiento del techo de gasto sería del 4,6%, una cifra inferior al incremento del gasto estrictamente nacional.

El Ejecutivo sostiene que esta mayor capacidad presupuestaria permitirá seguir reforzando áreas como la sanidad, la educación, las políticas sociales o las inversiones estratégicas, manteniendo al mismo tiempo la disciplina fiscal exigida por Bruselas.

El Consejo de Ministros aprobó este martes el límite de gasto no financiero para los Presupuestos de 2027, que asciende a 226.032 millones de euros, un 6,6% más que el año anterior.

El déficit seguirá reduciéndose hasta 2029

Junto al techo de gasto, el Gobierno ha aprobado la nueva senda fiscal para los próximos tres ejercicios. El objetivo pasa por reducir el déficit público hasta el 1,8% del PIB en 2027, para continuar bajándolo al 1,6% en 2028 y situarlo en el 1,5% en 2029, en línea con el plan fiscal remitido previamente a la Comisión Europea.

En el reparto por administraciones, la Administración General del Estado concentrará la mayor parte del déficit permitido, con un límite del 1,5% del PIB en 2027, que se reducirá al 1,4% en 2028 y al 1,3% en 2029. Por su parte, la Seguridad Social dispondrá de un margen del 0,2% del PIB en 2027 y del 0,1% durante los dos años siguientes.

Las comunidades autónomas podrán registrar un déficit máximo del 0,1% del PIB en cada ejercicio, mientras que las entidades locales deberán mantener el equilibrio presupuestario.

La deuda pública también iniciará una senda descendente

Otro de los compromisos incluidos en el plan económico del Ejecutivo es la reducción gradual de la deuda pública. Las previsiones del Ministerio de Hacienda contemplan que la deuda pase del 99,1% del PIB previsto para este año al 97,6% en 2027, descendiendo posteriormente al 96,4% en 2028 y al 95,3% en 2029.

A ello se suma la denominada regla de gasto nacional, diferente de la supervisada directamente por Bruselas, que limitará el crecimiento del gasto computable de todas las administraciones. Así, el incremento máximo permitido será del 4% en 2027, del 3,8% en 2028 y del 3,6% en 2029, con el objetivo de garantizar que el aumento del gasto público sea compatible con la consolidación fiscal.

El principal obstáculo está en el Congreso

Aunque el techo de gasto ya ha sido aprobado por el Consejo de Ministros, la senda de estabilidad todavía deberá superar el trámite parlamentario. Y ahí es donde el Gobierno se enfrenta a su principal desafío político.

La negativa anunciada por Junts complica la obtención de la mayoría necesaria para sacar adelante el documento, imprescindible para construir los Presupuestos Generales del Estado de 2027. Aun así, Arcadi España hizo un llamamiento a los grupos parlamentarios para que reconsideren su posición.

El ministro defendió que respaldar la senda de estabilidad supondría ofrecer un mayor margen de gasto a todas las administraciones y facilitar la financiación de servicios públicos esenciales.

(I-D) El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y portavoz del Gobierno, Elma Saiz, y el ministro de Hacienda, Arcadi España, durante una rueda de prensa tras el Consejo de Ministros. Marta Fernández / Europa Press
(I-D) El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y portavoz del Gobierno, Elma Saiz, y el ministro de Hacienda, Arcadi España, durante una rueda de prensa tras el Consejo de Ministros. Marta Fernández / Europa Press

Qué ocurre si el Congreso rechaza la senda fiscal

La ley contempla distintos escenarios en caso de que el Congreso no dé luz verde al plan económico del Ejecutivo. Si la primera votación fracasa, el Gobierno dispondrá de un plazo de un mes para presentar una nueva propuesta, que podrá ser idéntica o incorporar modificaciones.

El ministro recordó que ya están previstos dos plenos extraordinarios en el Congreso, fijados para los días 14 y 23, fechas en las que podrían celebrarse la primera y, en su caso, la segunda votación.

Si ambas iniciativas fueran rechazadas, el Ejecutivo tendría que elaborar los Presupuestos utilizando directamente los objetivos fiscales pactados con la Comisión Europea, lo que reduciría el margen de maniobra del Gobierno para diseñar las cuentas públicas de 2027.

Con este primer paso, el Ejecutivo inicia oficialmente la carrera para aprobar unos presupuestos que aspiran a combinar un gasto público récord con una reducción progresiva del déficit y de la deuda, aunque el resultado final volverá a depender de unas negociaciones parlamentarias que se prevén especialmente complejas.

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