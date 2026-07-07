España, “el equipo a batir” en este Mundial 2026: la prensa internacional se rinde a La Roja

Mikel Merino celebra el pase a cuartos del Mundial 2026. (Reuters/Jerome Miron)

La selección española es equipo de cuartos de final. Se verán las caras con Bélgica después de que ambas eliminaran a sus rivales, Portugal y Estados Unidos. Y las noticias de esta mañana no se han hecho esperar. El gol de Mikel Merino y la goleada belga han ocupado casi todas las portadas en los medios.

Sin embargo, la crueldad del fútbol hace que existan dos caras de la moneda. Para que uno gane, otro tiene que perder. Y en Portugal y Estados Unidos les ha tocado amanecer de otra manera. En el país vecino, con la despedida de Cristiano Ronaldo y las críticas a Roberto Martínez. En el anfitrión, con el fin al sueño mundialista y con la prensa internacional apuntando al favor de la FIFA.

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Eso sí, los principales medios han destacado el plato fuerte de la jornada con el duelo ibérico, el carácter competitivo de los chicos de Luis de la Fuente y el récord que aún sostiene el vestuario español: 35 partidos sin conocer la derrota y cerrojo impenetrable en el Mundial 2026. “A este nivel, no importa quién sea nuestro próximo rival. Tenemos muchas fortalezas que nos convierten en el equipo a batir para nuestros rivales. Confiamos plenamente en nosotros mismos y a nuestros rivales les resultará difícil vencernos”, ha afirmado Luis de la Fuente.

Mundial 2026 - Portugal 0 - España 1 - ES

Merino, otra vez héroe

Uno de los análisis lo firma el periódico The Guardian, que pone el foco en el goleador de España. En Reino Unido han recordado la larga recuperación del centrocampista del Arsenal para llegar al Mundial y consideran que el gol es “una merecida recompensa por sacrificios anónimos”.

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Además, compara el tanto con el de Alemania en la Eurocopa de 2024. Si el de ayer sirvió para ‘jubilar’ a Cristiano Ronaldo, este hizo lo mismo con Toni Kroos; ambos celebrados de la misma manera, igual que hacía su padre, alrededor del banderín de córner. “Algún día Merino le contará a Marco (su hijo) lo que hicieron su padre y su abuelo”, escriben.

La celebración de Mikel Merino. (AP Foto/Julio Cortez)

Francia destaca el final de una era

Desde Francia resumen la noche a las mil maravillas: “La España de Yamal elimina a Portugal y despide a Cristiano Ronaldo de los Mundiales”. L’Équipe elogió a la Selección por su manera de afrontar el partido y competir en los escenarios importantes. Y France 24 ha recordado que La Roja fue superior durante buena parte del choque, con más posesión y más ocasiones.

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También destacaron la recuperación del centrocampista tras varios meses de baja y recogen una frase pronunciada por Luis de la Fuente durante ese proceso: “Iría a buscarle a su casa y me lo llevaría en brazos”, en referencia a la confianza que siempre depositó en él.

Portugal mira hacia el futuro tras el adiós de Cristiano

Mientras en España predominan los elogios, en Portugal el tono es muy distinto. La eliminación ha abierto un profundo debate sobre el futuro de la selección y el final de un ciclo. A Bola considera que “es hora de pasar página de una vez por todas” y sostiene que la selección no puede seguir desaprovechando una generación de futbolistas con tanto talento: “Es hora de que Cristiano Ronaldo se aparte”, al entender que sigue condicionando su presencia y se pregunta cómo habría sido el torneo “sin la obligación de sacarlo los 90 minutos”.

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En la misma línea, Record interpreta la derrota como la confirmación del final de una etapa y apuesta por construir el futuro alrededor de jugadores como Vitinha, João Neves, Nuno Mendes o Rafael Leão. “No queremos matar, pero ya basta”, escribieron en respuesta a ‘El Bicho’ tras unas palabras en las que aseguraba que llevaban “23 años” intentando acabar con él deportivamente.

Tras el partido, el propio Cristiano Ronaldo salió entre lágrimas, aunque no confirmó si este sería su último partido con Portugal: “No tomo decisiones en caliente”, declaró.

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