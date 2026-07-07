Abascal sale en defensa de su “amiga” Meloni ante las “descalificaciones inaceptables” de Trump, que “se está equivocando”: “No se puede tratar a los aliados como vasallos”

Abascal sale en defensa de su “amiga” Meloni ante las “descalificaciones inaceptables” de Trump, que “se está equivocando” (Europa Press)

Santiago Abascal, líder de Vox, ha expresado su desacuerdo con Donald Trump por las críticas dirigidas a Giorgia Meloni, señalando la importancia de mantener el respeto entre socios internacionales. “Creo que el señor Trump se está equivocando”, ha dicho durante una entrevista en Telecinco.

Hace referencia con esto a la publicación en Truth Social por parte de Trump de una imagen en la que Giorgia Meloni mira al presidente estadounidense y en la que puede leerse el mensaje “Necesitamos una orden de alejamiento”. “Sería muy bueno que los aliados vean a los aliados como aliados y no como vasallos”, ha dicho Abascal. Además, ha asegurado que considera “absolutamente inaceptables” las “descalificaciones” hacia Meloni.

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Abascal defiende a su “amiga” Meloni

Abascal ha recordado que esta nueva tensión en la relación entre Trump y Meloni llega desde la cumbre del G7 en Évian-les-Bains, tras la cual Trump aseguró que Meloni “pidió una y otra vez hacerse una foto” y que él accedió “por pena”, cuestión que Meloni ha negado rotundamente, asegurando que Trump se “inventó por completo” esa historia.

Dijo estar “asombrada” por los comentarios “completamente inventados” del presidente estadounidense, lamentando no saber “por qué se comporta así con sus aliados” y reprochándole que “no muestre la misma determinación con los enemigos de Occidente y de Estados Unidos, a cuyos líderes trata en cambio con mucha mayor indulgencia”.

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Meloni afirmó que Trump inventó la historia de que ella le rogó tomarse una foto

Más allá del video comunicado en el que Meloni expresaba estas ideas para mostrar la sorpresa y el enojo que le provocaron las declaraciones de Trump, el ministro de Relaciones Exteriores de Italia, Antonio Tajani, anunció la cancelación de una visita que tenía planeada a Estados Unidos la semana de después. “Las palabras graves y ofensivas del presidente Trump hacia la primera ministra Giorgia Meloni ofenden a toda Italia”, publicó Tajani en X entonces. Hoy el dirigente de Vox ha defendido a la mandataria italiana, a quien considera “una amiga y aliada que tiene todo mi respeto y todo mi apoyo”.

Coincide “en muchísimas cosas” con Trump y Meloni

Al mismo tiempo, sin embargo, su postura respecto al presidente de los Estados Unidos “no ha cambiado”. “Coincidimos en muchísimas cosas con Trump, y con Meloni”, ha dicho, si bien matizando que también tienen sus diferencias porque, en algunas cuestiones, los intereses nacionales de cada Estado son distintos. Pone el ejemplo de Javier Milei, presidente de Argentina, a quien considera aliado a pesar de estar en desacuerdo respecto al pacto de Mercosur, que Vox rechaza mientras Milei apoya.

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También ha dedicado buenas palabras a Meloni la portavoz de Vox, Pepa Millán, quien ha dicho que la mandataria italiana es un referente para su partido: “Es el ejemplo a seguir si queremos recuperar la prosperidad para Occidente”. Se ha pronunciado en una línea similar a la del líder de su partido, si bien con foco en la cumbre de la OTAN que se está celebrando en Ankara. Ha dicho que en la Alianza Atlántica “no hay jerarquías, todos tienen el mismo estatus”: “Aquellos que son aliados deben comportarse como tales, no como vasallos los unos de los otros”, ha dicho.