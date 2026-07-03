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El director de ‘Obsession’ rechazó 2 millones de dólares por reescribir la película para hacer un héroe de su protagonista: “Hubiera sido tan aburrida...”

El joven Curry Barker ha admitido que le ofrecieron una gran suma para cambiar el enfoque del filme pero prefirió mantenerse fiel a su idea

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Tráiler oficial de 'Obsession', dirigida por Curry Baker.

El director Curry Barker reveló que rechazó una oferta de $2 millones para modificar el guion de Obsession y transformar a su protagonista en un héroe. La decisión, tomada durante la etapa de desarrollo del filme, estuvo motivada por la convicción de Barker de que el atractivo de la historia reside precisamente en los errores del personaje principal y no en su perfección. La propuesta llegó cuando el guion se encontraba en proceso de búsqueda de productores. Según relató Barker en una entrevista con The Hollywood Reporter, varias compañías manifestaron interés en el proyecto, pero condicionaron su apoyo económico a un cambio fundamental en el arco del personaje principal, Bear. Cuando estábamos ofreciendo esto, hubo empresas que me dijeron que me darían 2 millones de dólares si reescribía el guion para que Bear fuera un héroe, explicó el realizador.

Barker relató que la presión por modificar la historia era considerable. Para las productoras, un protagonista que actuara correctamente y cumpliera con los códigos habituales del género podía resultar más vendible para el público masivo. Sin embargo, el director rechazó la oferta, argumentando que el conflicto y la humanidad del personaje eran más importantes que cualquier incentivo económico. No voy a reescribir el guion para convertir a Bear en un tipo que hace todo bien. Es mucho más interesante que no haga lo correcto y que, en cambio, intente que la relación funcione mientras toma malas decisiones una tras otra, afirmó Barker.

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La negativa de Barker a transformar a Bear en un héroe obedeció a una búsqueda de honestidad narrativa. El director sostuvo que, de haber aceptado la propuesta, la película habría perdido su esencia. Obsession habría sido tan aburrida si Bear simplemente hubiera seguido el camino del héroe, concluyó el cineasta. La decisión de priorizar la complejidad moral del personaje principal marcó la identidad de la obra y, según el propio Barker, fue clave para su recepción positiva.

La oferta de $2 millones para modificar el guion de Obsession representó una de las presiones más fuertes que enfrentó Barker como realizador novel. Los estudios buscaban que el personaje de Bear, un empleado de una tienda de música que recurre a un objeto sobrenatural para manipular la voluntad de su amiga Nikki, terminara siendo percibido como un modelo de conducta. Para Barker, esa transformación no solo desvirtuaba la premisa original, sino que también restaba fuerza al debate sobre el consentimiento y la moralidad que atraviesa la narrativa del filme. Barker defendió su postura en términos narrativos y éticos. Según su visión, lo que vuelve inquietante y atractiva a Obsession es precisamente la sucesión de decisiones equivocadas de Bear. El personaje no encarna la redención ni el aprendizaje tradicional del héroe, sino que se mueve en zonas grises, lo cual desafía las expectativas del espectador y genera debate. Para el director, aceptar la oferta habría significado renunciar al riesgo creativo en favor de una fórmula comercial ya transitada.

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Película "Obsession"
Imagen de 'Obsession'

Un éxito a pesar de todo

El enfoque de Barker sobre la construcción del personaje principal responde a una convicción sobre el valor de los protagonistas imperfectos dentro del género de terror. Obsession explora el deseo, la manipulación y las consecuencias de actuar sin consideración por los demás. El director subrayó que Bear no debía ser presentado como ejemplo positivo, sino como alguien con fallas reales. Esa elección, además de dotar a la película de un tono más oscuro, permitió abordar el tema del consentimiento desde una óptica menos complaciente y más incómoda para el espectador. El proceso de escritura y dirección se centró en mantener esa tensión moral. Barker relató que, a pesar de las presiones, nunca consideró seriamente reescribir el guion para suavizar o justificar las acciones del protagonista. La película, en su opinión, gana profundidad al evitar el camino fácil del héroe tradicional y apostar por un relato donde las malas decisiones tienen consecuencias irreversibles.

El resultado de esta apuesta creativa fue inmediato: Obsession se transformó en un fenómeno global, recaudando $287,2 millones en taquilla internacional. El filme narra la historia de Bear, quien compra un juguete sobrenatural con la intención de manipular los sentimientos de Nikki. Las consecuencias de ese acto impulsan la trama hacia el desastre, apartándose de la estructura clásica de redención o triunfo moral. El enfoque realista y oscuro de la película fue uno de los elementos que más llamaron la atención de la crítica y el público. Obsession se instaló rápidamente como una referencia dentro del género de terror, en parte gracias a la negativa de su director a sacrificar la complejidad del relato en función de mayores ingresos.

A pesar del éxito de Obsession, Barker manifestó que no tiene planes inmediatos para convertir la historia en una franquicia. El director reconoció que existen ideas para una posible secuela, pero prefiere no precipitar el desarrollo de una continuación. No quiero ir directamente a Obsession 2. Tengo una idea genial, pero creo que la gente estaría igual de entusiasmada si llega dentro de un tiempo, expresó Barker. Por ahora, el realizador se concentra en procesar el impacto del filme y reafirmó que su prioridad es mantener la integridad de sus proyectos por encima de las oportunidades comerciales que surjan tras el éxito de Obsession.

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