Almeida adjudica a la empresa del hermano de Esperanza Aguirre la viabilidad de la ciudad tecnológica que el Real Madrid quiere construir en Valdebebas

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, y el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez. (Foto: Pérez Meca / Europa Press)

El Real Madrid quiere construir en Valdebebas, en el distrito de Hortaleza, una ciudad tecnológica que se llamará ‘Madrid Innovation District (MID)’, un nuevo espacio que se quiere levantar en una parcela propiedad del equipo merengue que ocupa 1.200.187 metros cuadrados, seguramente una de las parcelas de suelo urbano más grande que queda sin desarrollar en la capital. El objetivo es que “empresas, instituciones, deportistas, emprendedores y ciudadanos” tengan un lugar de encuentro donde “promover la innovación, el conocimiento, el desarrollo de nuevas tecnologías y la atracción de talento”. Para ello, hay que modificar puntualmente el Plan General de Ordenación Urbana de Madrid de 1997 en la parcela “do-190″ del ámbito APE 16.11 “Ciudad Aeroportuaria y Parque de Valdebebas”.

El Ayuntamiento que dirige José Luis Martínez-Almeida acaba de dar el primer paso para que el club presidido por Florentino Pérez ponga en marcha este proyecto. El Área de Urbanismo acaba de adjudicar a la empresa Savills Consultores Real Estate un contrato para que esta consultora elabore el estudio económico que es necesario para la recalificación de estos terrenos. Savills Consultores Real Estate SA (antes conocida como Aguirre Newman) es una filial de Savills plc, la gran consultora inmobiliaria británica. Savills adquirió Aguirre Newman en 2015. La filial española está presidida por Santiago Aguirre Gil de Biedma, hermano de Esperanza Aguirre, expresidenta de la Comunidad de Madrid y exconcejala del Ayuntamiento de la capital por el PP.

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“Para hacer esta recalificación es necesario hacer una modificación del plan general de la ciudad. Es un paso previo, el estudio económico de esa futurible modificación. Es decir, es la primera señal que tenemos de que el Ayuntamiento ya está trabajando en esa futura recalificación para el Real Madrid en la ciudad de Valdebebas. Lo que no sé es por qué encargan este estudio, lo podrían haber hecho perfectamente los técnicos del Área”, señala Antonio Giraldo, concejal socialista y su portavoz en materia de urbanismo. El contrato ha sido adjudicado por 8.700 euros y su licitación ha sido adelantada por un @Hilo Valdebebas, un colectivo vecinal del distrito, en su cuenta en la red social X.

Recreación de la ciudad tencnológica que el Real Madrid quiere construir en Valdebebas

La ubicación de esta futura ciudad tecnológica es inmejorable. “El distrito tecnológico más importante de Europa”, según lo definido por el propio club blanco, se levantaría en sus terrenos sin urbanizar junto a la ciudad deportiva del Real Madrid, a un paso de la futura Ciudad de la Justicia que está construyendo el Real Madrid, junto al intercambiador de transportes de Valdebebas y frente al circuito de Fórmula 1 que Ifema está terminando. Todo a un tiro de piedra del aeropuerto de Barajas. El proyecto fue presentado en mayo de 2025 con la presidencia de la presidenta autonómica, Isabel Díaz Ayuso, y el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida. Ambos respaldaron con su presencia a Florentino Pérez.

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23.000 puestos de trabajo

“Hemos comprobado que la creación de nuevos distritos de innovación es imparable en todo el mundo”, señaló Florentino Pérez hace más de un año. “En el Real Madrid hemos realizado un profundo análisis de los casos más relevantes y hemos estudiado los más consolidados de los que existen en el mundo, entre ellos el campus que han desarrollado los Dallas Cowboys en Texas, que es similar a lo que nosotros pretendemos hacer aquí”, ha desvelado sobre lo que definió como “una propuesta capaz de generar riqueza para Madrid y para España”. Según el informe encargado por el Real Madrid, el MID aportará al PIB regional alrededor de 1.200 millones de euros anuales y más de 23.000 puestos de trabajo al año. Su construcción conllevará 1.300 millones de euros de inversión y más de 4.700 empleos.

En amarillo, la parcela propiedad del Real Madrid en Valdebebas

Este campus albergará compañías relacionadas con la inteligencia artificial, el ‘big data’, la educación o la investigación, además de empresas biológicas, de biotecnología, farmacia, genética, medicina deportiva y nutrición. También se prevé que haya otros negocios distintos a los puramente innovadores, como “empresas y universidades de ocio y tecnología, producción audiovisual, aplicaciones digitales, ‘e-sports’, arte digital y entretenimiento”.

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