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Goles y vídeo resumen: Portugal supera a Croacia en un partido marcado por el VAR y será el rival de España en octavos de final del Mundial 2026

Cristiano Ronaldo logró un ansiado gol de penalti y Gonçalo Ramos resolvió en el último suspiro ante una siempre competitiva selección croata

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Mundial 2026 - Portugal 2 - Croacia 1 - ES

España tiene rival en la próxima ronda y será su vecino peninsular. Portugal ha vencido a Croacia por 2-1 en Toronto y avanza a octavos de final del Mundial 2026 tras un partido que se ha resuelto en el tiempo añadido y ha estado marcado por la polémica arbitral. Los portugueses se enfrentarán a la selección de Luis de la Fuente en la batalla por continuar a cuartos de final.

El estadio canadiense, BMO Field, ha sido el escenario de un cruce intenso, donde Cristiano Ronaldo logró un ansiado gol de penalti y Gonçalo Ramos resolvió en el último suspiro. Croacia cae tras mantenerse en pie hasta el pitido final y vuelve a demostrar que se ha convertido en un combinado nacional que nadie quiere cruzarse en las eliminatorias de los grandes torneos. Más allá del césped, el homenaje a Diogo Jota, el jugador portugués fallecido hace un año, envolvió al estadio de emoción antes del pitido inicial.

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Mundial 2026 - Portugal - Croacia
Cristiano Ronaldo celebra junto a sus compañeros tras anotar el empate de Portugal desde el punto de penalti (Photo by Cole Burston / AFP)

Cristiano iguala y Portugal reacciona al gol croata

El encuentro arrancó con mucha cautela por parte de ambos equipos. Portugal, dirigido por Roberto Martínez, buscó imponer su estilo desde el inicio, con Bruno Fernandes y Rafael Leao generando las primeras ocasiones. Croacia apostó por un esquema más cerrado, con Luka Modric y Mateo Kovacic en el control del mediocampo. El primer aviso serio llegó con un disparo de Ante Budimir que detuvo Diogo Costa, mientras que Livakovic respondió ante un remate peligroso de Fernandes.

La primera parte terminó sin goles, aunque Portugal mostró mayor iniciativa y posesión, forzando intervenciones del guardameta croata. Croacia salió mejor tras el descanso. El segundo tiempo trajo la apertura del marcador. Ivan Perisic aprovechó un desajuste defensivo portugués y marcó el 1-0 en el minuto 52. El histórico extremo croata, ya retrasado en la banda al lateral, demostró seguir siendo un absoluto peligro.

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Los lusos reaccionaron de inmediato, aunque vieron cómo se les anulaba un gol a Cristiano Ronaldo por fuera de juego. El hombro de CR7 se adelantó lo justo a la línea defensiva para entrar en zona ilegal. No sería la última situación de este tipo en el encuentro. Los fuera de juegos ajustados acabarían por definir el partido.

Minutos después, el VAR sancionó un penalti cometido sobre Renato Veiga. Ronaldo se encargó de igualar el partido a los 67 minutos desde los once metros, celebrando con rabia su tercer gol del Mundial. La sustitución de Cristiano en el minuto 80 generó sorpresa. El capitán mostró su disgusto al llegar al banquillo, justo cuando el partido entraba en su fase más decisiva. Croacia apretó con un disparo al palo de Kovacic y dos paradas consecutivas de Diogo Costa, mientras el árbitro añadió 10 minutos al tiempo reglamentario.

Mundial 2026 - Portugal - Croacia
Luka Modric reacciona junto a Cristiano Ronaldo durante el encuentro entre Croacia y Portugal por los dieciseisavos de final del Mundial 2026 (Photo by Kamil Krzaczynski / AFP)

El VAR decide el destino del partido

En el minuto 90+3, Rafael Leao protagonizó una jugada por la izquierda y Gonçalo Ramos se impuso por alto para marcar el 2-1 con un cabezazo. Portugal clavó un puñal a Croacia en el descuento, pero los balcánicos todavía serían capaces de quitarse la hoja del costado y levantarse. Buscaron la reacción inmediata y lo lograron con un gol de Joško Gvardiol en el 90+12.

Sin embargo, el VAR intervino y anuló la acción por fuera de juego previo de Matanovic. El desconcierto se apoderó de los croatas, que ya habían sufrido la anulación de otro tanto a Sucic en el minuto 79. Un centro al área es desviado de forma muy ligera por un croata, y después remata el central. En el vídeo cuesta apreciar si realmente toca o no el balón, pero el equipo arbitral se agarró al chip interno del balón.

El desenlace se alargó hasta el 90+18, cuando el árbitro señaló el final después de una última ofensiva croata que no tuvo premio. Con esta victoria, Portugal se enfrentará a España en octavos de final, mientras Croacia se despide tras un duro encuentro. Dice adiós de forma definitiva a los Mundiales Luka Modric, que se abrazó a CR7 al final del partido.

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