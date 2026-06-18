La primera película generada por IA ya es una realidad: Ha costado 2.000 dólares y su presentación ha estado rodeada de polémica

El Festival Tribeca ha proyectado 'Dreams of Violets', el primer largometraje narrativo generado por inteligencia artificial que aborda la represión de las protestas en Irán. (Captura de video: Fountain 0 Studios)

La película Dreams of Violets, dirigida por Ash Koosha y presentada en el Festival de Tribeca, se ha convertido en el primer largometraje generado por completo con IA seleccionado por un gran certamen.

El debate que ha supuesto ha sido inmediato: ¿hasta dónde puede llegar una producción de coste mínimo levantada con herramientas generativas? Y es que el presupuesto de Dreams of Violets alcanza solo los 2.000 dólares, un dato que resulta de lo más controvertido a nivel industrial en un momento en el que los presupuestos se están recortando.

PUBLICIDAD

Al parecer la cinta no prueba que la IA pueda hacer cine por sí sola, pero sí que ya puede crear escenas complejas y visualmente verosímiles con un coste extraordinariamente bajo.

Qué dice la crítica de ‘Dreams of Violets’

El crítico Owen Gleiberman, en su crítica para Variety, decía que, en realidad, se trataba de dos película a la vez. Una es la propia película, un drama ambientado en Teherán que Koosha ha escrito y dirigido sobre protestas, represión y asesinatos avalados por el Estado. La otra, más relevante, es la demostración práctica de lo que la IA puede aportar ya al largometraje.

PUBLICIDAD

Koosha, iraní expatriado y empresario tecnológico afincado en Londres, sitúa la historia en los días posteriores a unas protestas ocurridas cinco meses antes, en enero, cuando ciudadanos iraníes salieron a la calle para expresar su rechazo al régimen teocrático. La película no se centra en una revuelta ascendente, sino en el momento posterior a su contención, con operaciones policiales de limpieza y episodios de violencia estatal.

Una escena dramática de la represión de las protestas de enero en Irán, parte de 'Dreams of Violets', el primer largometraje narrativo generado por IA que se proyectará en el Festival Tribeca. (Captura de video: Fountain 0 Studios)

La crítica de Variety considera que el principal problema de la película no reside exactamente en que haya sido creada con IA, sino en su forma. Gleiberman la describe como una sucesión apenas ‘guionizada’ de anécdotas y momentos, con escaso desarrollo dramático y poco contexto para las escenas que muestra.

PUBLICIDAD

Koosha ha construido el filme a partir de informaciones periodísticas, fotografías y testimonios de testigos. Su intención era aproximarse a la sensación de estar viendo fragmentos de un documental. El resultado deja a los personajes en una zona de autenticidad aparente pero de conexión emocional limitada.

La película presenta a media docena de personajes, entre ellos un chico en silla de ruedas, su hermano mayor médico, una anciana que recuerda el pasado y una estudiante de música. Gleiberman sostiene que ninguno de ellos llega a desarrollarse en escenas plenamente construidas, lo que reduce la fuerza de unas imágenes centradas en asesinatos de civiles y opresión política.

PUBLICIDAD

'Dreams of Violets' se ha presentado en el Festival de Tribeca

El filme aparece descrito como un drama existencial compuesto por momentos abstractos que parecen auténticos, pero no alcanzan la intensidad de un documental real ni la implicación emocional de una ficción elaborada.

Las polémicas en Hollywood en torno a la IA

Dreams of Violets aparece en un momento de cambio acelerado en Hollywood respecto al uso de la IA. Steven Soderbergh reconoció el pasado mes de abril haber utilizado IA para crear secuencias de fantasía en su documental John Lennon: The Last Interview, y que a comienzos de junio Martin Scorsese se asoció con la empresa alemana de IA generativa Black Forest Labs para acelerar el proceso de ‘storyboard’.

PUBLICIDAD

Además, Darren Aronofsky también ha empleado ya estas herramientas para una serie de vídeos web sobre la guerra de Independencia de Estados Unidos. Todos esos casos son pasos iniciales, pero el interés de la película de Koosha está en mostrar hacia qué usos más amplios podría evolucionar esa relación entre la industria audiovisual y la IA.

La película se proyectará el 10 de junio en el Festival de Tribeca (Fountain 0 Studios)

En el pase de Tribeca, Koosha justificó haber hecho la película enteramente con IA alegando que de otra forma no habría podido existir y que las figuras que aparecen en pantalla están basadas en personas reales.

PUBLICIDAD

La crítica llega a plantear una lectura más dura: que la película funciona mejor como demostración tecnológica que como largometraje. Pese a ello, Variety subraya que, fotograma a fotograma, el acabado visual le pareció texturizado y realista, hasta el punto de hacer creíbles escenas de agitación urbana al atardecer en Teherán, con soldados en las calles, ciudadanos introducidos en furgonetas y transeúntes apartándose.

Ese es, para Gleiberman, el verdadero dato oculto de la película: no que su retrato del régimen iraní aporte una revelación política nueva, sino que 2.000 dólares ya pueden generar una cantidad muy considerable de imagen en movimiento.

PUBLICIDAD