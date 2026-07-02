Las mejores exposiciones para ver en julio en Madrid: de Carmen Laffón en el Thyssen a Ouka Leele en Sala Alcalá

Algunas de las mejores exposiciones para visitar durante el mes de julio en Madrid

Madrid despliega este julio una cartografía artística diversa que transforma museos y salas en escenarios de diálogo entre tradición y experimentación. Las exposiciones más destacadas invitan a recorrer universos que van desde la introspección poética de Carmen Laffón en el Museo Thyssen-Bornemisza, hasta la revisión vibrante de la mitología y la cultura visual de los años ochenta en la muestra dedicada a Ouka Leele y su entorno en la Sala Alcalá 31.

La programación de la ciudad no solo revisita grandes nombres de la creación española, sino que también propone instalaciones contemporáneas donde lo doméstico, lo institucional y lo performativo se entrecruzan. Proyectos como los de Tanit Plana en el Museo Cerralbo y Gema Polanco en el Museo Nacional de Artes Decorativas, junto a la mirada internacional de Bego Antón en PHotoEspaña, configuran un mapa expositivo en el que la memoria, el cuerpo y la imagen dialogan desde perspectivas renovadas.

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Camen Laffón

Bodegón del galletero, de Carmen Laffón

El Museo Nacional Thyssen-Bornemisza dedica, del 23 de junio al 27 de septiembre de 2026, una amplia exposición a la pintora y escultora sevillana Carmen Laffón (1934-2021). Segunda mujer en ingresar como académica de número en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, la artista es homenajeada con una muestra que recorre más de seis décadas de producción.

La exposición agrupa 77 obras —óleos, carboncillos y esculturas— organizadas en nueve secciones temáticas que exploran los motivos recurrentes en la trayectoria de Laffón: desde la muñeca Marcelina y la cuna, hasta elementos como cestos, armarios, el Coto de Doñana, viñas, cal y salinas. Estos temas aparecen tanto en las piezas tempranas como en las más recientes, generando un diálogo que evidencia la evolución de su lenguaje artístico. El recorrido permite observar cómo Laffón parte de la representación realista de objetos y paisajes, para ir profundizando en una investigación formal donde la pintura, el uso de veladuras y manchas difuminadas, se impone sobre la mera representación, rozando en ocasiones la abstracción. Esta transición aporta un carácter poético y emocional a su obra, que sigue resultando difícil de clasificar.

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La muestra, primera retrospectiva de gran envergadura tras su fallecimiento en 2021, pone el foco en los géneros de la naturaleza muerta y el paisaje. Los interiores reúnen objetos cotidianos —cestos, máquinas de coser, armarios—, mientras los exteriores reflejan tanto su vida en Sevilla como en Sanlúcar de Barrameda, con paisajes urbanos y naturales. A lo largo de su carrera, Laffón ensaya variaciones sobre estos motivos mediante diferentes técnicas y, a partir de mediados de la década de 1990, suma la escultura en grandes formatos a su producción, incorporando temas como el Coto, la viña, la cal y las salinas, que enriquecen su universo visual y amplían los límites de su obra.

Toda mi casa es un altar

Imagen de la exposición de Gema Polanco

La artista Gema Polanco presenta en el Museo Nacional de Artes Decorativas, del 13 de junio al 25 de octubre de 2026, la instalación Toda mi casa es un altar, enmarcada dentro del festival PHotoESPAÑA 2026. La propuesta transforma la segunda planta del museo en un entorno íntimo donde lo doméstico y lo sagrado convergen gracias a una intervención textil que desborda el medio fotográfico tradicional.

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El recorrido comienza con un tapiz suspendido en la escalera, que funciona como portal hacia el universo personal de la autora. A partir de ahí, banderas, collages, trajes y amuletos construyen un paisaje simbólico en el que los objetos cotidianos adoptan nuevas significaciones y posibilidades, invitando al espectador a habitar ese umbral entre lo visible y lo invisible. La práctica de Polanco se basa en procesos artesanales y un enfoque autodidacta e intuitivo, donde la experimentación con los textiles y los oficios manuales es central. La convivencia entre las piezas de la artista y el patrimonio del museo genera una transformación recíproca: la autora se integra en el espacio y lo estable adquiere una dimensión mutable, donde la casa se convierte en refugio, promesa y rito.

Disfuncionarias

Imagen de una de las obras de Tanit Plana bajo la serie 'Disfuncionarias'

La exposición Disfuncionarias, de Tanit Plana, se presenta en el Museo Cerralbo como parte de PHotoESPAÑA 2026, proponiendo una reflexión crítica sobre el cuerpo funcionarial y las lógicas administrativas del archivo. La artista, nacida en Barcelona en 1975, es reconocida por renovar la fotografía contemporánea en España, llevando la imagen hacia el terreno instalativo y cuestionando los sistemas de representación tradicionales mediante la conexión entre imagen, política y cuerpo. En Disfuncionarias, Plana transforma el espacio del museo con telas de gran formato que atraviesan la sala, explorando la tensión constante entre las reglas institucionales y la vitalidad de las colecciones. La instalación convierte imágenes, objetos y documentos en elementos flexibles y ondulantes, que se desbordan del marco rígido habitual y evocan una materialidad casi orgánica, en la que las formas dejan de ser estables y adquieren un carácter ambiguo.

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El proyecto también incorpora una reflexión sobre la inteligencia artificial, que funciona como continuación contemporánea del archivo: no solo amplía lo que puede ser visto y registrado, sino que impone una organización basada en datos y patrones, haciendo el mundo más legible y calculable. Sin embargo, la obra de Plana subraya cómo la materia y el cuidado desafían continuamente ese orden, mostrando presencias cubiertas y volúmenes envueltos que aluden a aquello que permanece latente y nunca se integra del todo en el sistema simbólico. Abierta del 12 de junio al 25 de octubre de 2026, la muestra sitúa al visitante en el umbral entre el archivo y el misterio, cuestionando el equilibrio entre la racionalidad organizativa y la materia viva que sostiene la existencia del museo.

Everybody Loves to Cha Cha Cha

Everybody Loves to Cha Cha Cha de Bego Antón

La exposición Everybody Loves to Cha Cha Cha de la fotógrafa Bego Antón se integra en PHotoEspaña 2026 y celebra el vínculo entre mujeres y perros a través del Musical Canine Freestyle. Esta disciplina coreografiada pone en escena a duplas humanas y caninas que bailan juntas al ritmo de la música, luciendo trajes a juego y realizando movimientos coordinados, como saltos y giros, hasta alcanzar lo que sus protagonistas denominan “the pink bubble”, una experiencia donde la conexión es tan intensa que parecen fusionarse en un solo ser.

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Antón, originaria de Bilbao, retrató a varias de estas mujeres en diferentes estados de Estados Unidos, desde Nueva York hasta Arizona, recogiendo sus historias personales y la relación única que establecen con sus perros a través del baile. La muestra es parte de las actividades organizadas por Casa de América con motivo del 250 aniversario de la fundación de Estados Unidos, efeméride que invita a reflexionar sobre la evolución histórica y cultural del país y su influencia en América. Abierta del 10 de junio al 30 de septiembre de 2026, la exposición se convierte en un espacio de encuentro y diálogo artístico, subrayando la diversidad de realidades que conforman el continente americano.

Ouka Leele

Imagen de la exposición de Ouka Leele en la Sala Alcalá

La exposición “Mitologías modernas: Ouka Leele & Co”, en la Sala Alcalá 31, revisa el papel de la mitología en el arte madrileño de los años ochenta tomando como eje la obra de Ouka Leele y la intervención “Rapelle toi, Bárbara!” realizada en la fuente de Cibeles en 1987. Esta acción, que teatralizó el mito de Hipómenes y Atalanta, marcó un hito visual y conceptual para la ciudad, sirviendo de punto de partida para analizar cómo la mitología clásica fue reapropiada por los artistas de la Movida y la Nueva Figuración para imaginar nuevas realidades durante la Transición.

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La muestra reúne más de cien piezas de creadores como El Hortelano, Ceesepe, Carlos Franco y Sigfrido Martín Begué, junto a otros nombres destacados. Sus obras exploran desde la cultura “underground” del cómic y el fanzine hasta visiones románticas y reflexiones sobre la tradición pictórica, siempre recuperando la mitología como repertorio simbólico. El recorrido enfatiza el diálogo entre fotografía, pintura y lenguajes contemporáneos, mostrando cómo la mitología sirvió para interpretar el presente y proyectar el futuro, articulando así una nueva identidad artística y visual para Madrid.