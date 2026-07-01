Harry Kane no falta a su cita con el gol y mete a Inglaterra en octavos del Mundial 2026 después de remontar al Congo: el resumen y los goles, en vídeo

Mundial 2026 - Inglaterra 2 - Congo 1 - ES

Inglaterra y República Democrática del Congo se citaban en Atlanta por un puesto en los octavos de final del Mundial 2026. El ganador se vería las caras con México, uno de los rivales que está causando sensación en el torneo. Pero antes, lo dicho, batalla en Texas. Y con sorpresa, porque ninguno de los dos se había asentado en el partido cuando Brian Cipenga cruzó un balón raso al palo corto que no se esperaba Pickford.

Gol del nuevo fichaje del Almería y cambio de guion por completo para los de Thomas Tuchel. Inglaterra tardó varios minutos en reponerse del golpe inicial, pero fue ganando terreno a la vez que se sumaban las ocasiones. No obstante, los congoleños no dejaban de sorprender con alguna salida a la contra que pudo poner tierra de por medio.

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Los nervios eran evidentes. Bien porque el Congo se sentía cómodo con el escenario que se había puesto por delante, bien porque Inglaterra veía que las ocasiones no se transformaban en gol. El caso es que Inglaterra tenía que reaccionar y el primero en dar un paso adelante fue Jude Bellingham. Sin embargo, se topó con un imperial Mpasi, que no había hecho nada más que empezar su recital de paradones.

Lionel Mpasi haciendo una parada contra Inglaterra. (REUTERS/Claudia Greco)

El primero precisamente a Bellingham, y más tarde, con la ayuda de Wan-Bissaka, sacó bajo palos el disparo a bocajarro de Rashford. Entre tanto, el Congo asomaba la cabeza por el área de Pickford. Todo parecía indicar que nos íbamos a ir al descanso con la ventaja por la mínima del Congo. Pero antes, una caída de Harry Kane en el área servía la polémica. Es verdad que hubo contacto del portero, al igual que lo es que el delantero lo busca. El árbitro dijo “piscina”, pero no mostró la tarjeta. El VAR no le quiso llevar la contraria. Y final de los primeros 45 minutos.

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La segunda parte fue la continuación de la primera. Mpasi tuvo que volver a intervenir, de nuevo ante Bellingham, y Kane parecía revivir los fantasmas de Ghana, porque otra vez se topó con el portero. Tocaba cambio de cromos. Porque Inglaterra no encontraba a sus extremos y porque el Congo veía que, a cada minuto que pasaba, estaba más cerca de hacer historia.

La consigna era clara. Alimentar el área con centros. Y así llegó el empate. Un centro pasado de Declan Rice desde la parte derecha (dicho sea que los cambios le obligaron a actuar de lateral derecho) lo recogía Gordon, que no dudó en volver a colgar el balón. Y allí, en la zona de los goles, apareció el 9. Remate imparable y fantasmas fuera. Inglaterra sabía que el partido estaba ahí.

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Kane celebra el primer gol con Bellingham. (Reuters/Nathan Ray Seebeck)

Sin embargo, el Congo no perdía la cara al encuentro. Prácticamente en la única llegada de la segunda parte por parte de los africanos, puso en problemas a Pickford, aunque atrapó el balón sin posibilidad de rechace. Acto seguido llegaría la sentencia con los mismos protagonistas. Bellingham encontrando un muro llamado Mpasi y Harry Kane haciéndose un hueco para el disparo. Esta vez con final diferente. Gol. Bueno, golazo. Las caras de Inglaterra se convertían en felicidad después de ir remando a contracorriente todo el partido. Los Three Lions son equipo de octavos y se verán las caras con una anfitriona, México.